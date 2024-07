Julio cerró con el 95% de ventas para Plaza Rural

Con otra voluminosa oferta de más de 17.500 vacunos, Plaza Rural concretó su remate 289 desde el Hotel Cottage en Carrasco, comercializando un total de 15.887 vacunos, con la financiación del Banco de la República.

Como resumen del remate, Carlos de Freitas, director de De Freitas & Cía, ex presidente del consorcio, señaló que fue una edición muy importante, no solo por el excelente volumen de oferta consignada y comercializada, sino que además, por el aniversario de los 23 años de actividad ininterrumpida de Plaza Rural. De Freitas además destacó la presencia del presidente de la república, el Dr. Luis Lacalle Pou en el marco de los festejos, instancia previa al comienzo del remate donde se repasó la historia del consorcio. Además, señaló que fue un remate muy interesante, “el productor está observando cosas muy importante para el mercado de las carnes para adelante”, dijo y agregó que las ventas dejaron muy satisfechos al consorcio, que tenía un desafío muy importante en referencia a la oferta voluminosa de más de 4 mil vientres preñadas en un momento de dificultad desde el punto de vista forrajero, pese a esto, la colocación fue muy buena de cerca de 3.700 reces a un promedio de 730 dólares prácticamente, lo que nos deja muy conformes.

VALORES PROMEDIOS US$

Terneros -140 kg.: US$ 2,80 (9,2%); terneros -180 kg.: US$ 2,57 (-2,5%); terneros +180 kg.: US$ 2,42 (-2,1%); terneros: US$ 2,47 (-2,2%); terneras: US$ 2,09 (-1,0%); terneros y terneras: US$ 2,22 (8,0%); mixtos más de 1 año: US$ 1,83: novillos 1 a 2 años: US$ 2,07 (0,7%); novillos 2 a 3 años: US$ 1,88 (-0,7%); novillos mayores a 3 años: US$ 1,81 (2,5%); Holando: US$ 1,35; vacas de invernada: US$ 1,53 (3,3%); vaquillonas 1 a 2 años: US$ 1,86 (0%); vaquillonas + 2 años: US$ 1,85 (10,0%); vientres preñados: US$ 729,56 (-2,0%); piezas de cría: US$ 394,27 (1,3%) y vientres de pedigree: US$ 841,85. Lanares: corderos/as: US$ 31,2; ovejas de cría 2 o más encarneradas: US$ 48,67.