Hace 25 años, la poesía de Guarino veía su primera luz

José Luis Guarino, poeta salteño. Responsable de la página cultural de Diario EL PUEBLO de Salto entre 1988 y 2006

El hombre se había hecho esperar para mostrar su poesía. Llevaba a cuestas ya una larga y muy fecunda labor como docente de literatura y como periodista; seguramente escribiendo poemas también, pero sin darlos a conocer. Había nacido en 1939 y fue en 1999 cuando recién dio a conocer su primer libro de poemas, que se llamó muy significativamente “Luz de Domingo”. Estamos a 25 años de esa publicación, y hablamos, por supuesto, de José Luis Guarino.

Después, en 2009, o sea exactamente una década después, publicaba otro poemario: “Crepúsculos y Auroras”. Dos libros; sí, solamente dos libros publicados le bastan hoy a este poeta para tener una posición muy destacada en la literatura salteña. Hoy celebramos los 25 años del primero, los 15 años del segundo, y sobre todo que el querido José Luis se aproxima a paso firme rumbo a sus 85 años de vida, con la lucidez y cordialidad que lo han caracterizado siempre.

Alternamos a continuación poemas de uno y otro libro:

CREPÚSCULOS Y AURORAS

Aún guardo el calor

de las manos divinas

que un día me lanzaron en vuelo

de libertad y lejanías

voy gastando el viático

que me ha dado el buen Dios

para mi viaje

de regreso

esta

distancia de tiempo

en que navega

mi barca cargada de agonías

esta

sucesión de crepúsculos y auroras

que sin pausa

me acercan a la Luz.

(de “Crepúsculos y auroras”)

EL RECREO DE DIOS

Hoy

Dios

se ha dedicado a jugar.

Los mundos repiten

su aprendida lección

sin caer en la cuenta

de la distracción de Dios.

Hoy

Dios

se ha vestido de brisa festiva…

Yo

-testigo perplejo-

no sé si aún luchan

el mar y la roca

o si toda la vida

se ha detenido un instante.

(de “Luz de Domingo”)

EL SOL ESCONDIDO

El sol se ha escondido

para que no lo apague la lluvia

luego

abrirá ventanas azules

para espiar el cansancio

del agua

la tierra

celebrará su regreso

extendiendo alfombras

de luz.

(de “Crepúsculos y auroras”)

HABLAR CON DIOS

I

Salgo del túnel de la noche

como de una tumba

transitoria.

He esperado en el silencio

que pronunciaras tu diario

“Hágase la luz”

que me devuelve al día.

Heme aquí envuelto

en mi túnica cotidiana.

Tú soltaste sobre mí

los ríos del reposo

y sus pacíficos remansos

borraron mis fatigas.

Me esperan ahora

la fragua

y el yunque

en que voy moldeando

la criatura que quisiste,

pero, primero,

déjame ver tu rostro

de la infinita redondez

recién amanecida.

II

Llegas puntual, infaltable.

Me estás llamando

cuando despierto,

y yo te nombro

recién brotado

del surco de las sombras.

Me das la mano

y pones mi pie

en tus senderos

y camino a tu lado

como un satélite

orbitando tu presencia.

Y caminas a mi lado.

Yo te recorro

como un caminante

explora y se deleita

en su paisaje.

Yo te espero

cada mañana como espera el hondón sediento

al río que se precipita.

Tú me llevas

y yo me dejo llevar

a la deriva

brizna sin prisa ni temores

en la seguridad de tu regazo.

III

Cuando gustas esconderte

tras implacable muro de sordera

y retiras entre nubes

tu mirada

y se enfría tu voz…

son los días de la búsqueda y la espera.

Entonces,

ya sé que iré por esas

calles – ríos

en cuya prisa murieron

los oleajes,

capitán dócil a los vientos,

apagando escollos

e improvisando nortes,

mientras me ciñen

brazos de cemento,

y los pájaros desaprenden

cantos de ramajes

en sordos albergues

de mudos rascacielos.

Y Tú te vuelves

una insoportable ausencia.

Y te pareces al vacío

de una infinita sucesión de ceros.

Yo me detengo en la tiniebla

a otear en los lejanos horizontes

tu inviolable

fidelidad de luz.

IV

A veces,

cuando Tú me llamas,

tu voz dibuja mi nombre

con luminosa seda

en mi ventana.

Pero hoy

rasgó con estridencia

de despertador

el velo de mis silencios

y he puesto pie en tierra

sobre la sangre de mis sueños.

Y he salido

a mi combate rutinario

sin tiempo para nombrarte

siquiera.

Me veo en camino

con tu soplo en mi aliento,

con tu empuje en mis pasos.

Soy una chispa

que viaja en tu hoguera.

Entonces

mi pequeñez se hace

gota viajera

en la inmensidad del mar.

V

Hay veces

que Dios es tan tenue

que se torna imperceptible.

Otras,

se espesa

hasta agobiarnos con su sombra.

Créeme:

Hoy me siento aplastado

por el peso de Dios:

Roca,

sobre mi sueño

de ser agua andariega

bajo sus leves pisadas.

VI

Este barro nocturno

despierta

cuando lo transfigura el alba,

y reclama la huella de tus manos

que moldean y definen,

y sobre todo el acento

de mi nombre

rompiendo las tinieblas,

-flor luminosa

en la vara de tu llamado-.

Quiero en la pupila de la tarde

la honda cuchillada de mi quilla

trazando de sur a norte

el camino en que eres

punto de partida y de llegada.

Tú tienes la plácida tibieza del nido:

En tus manos se inicia el vuelo

y apaga sus fatigas el regreso.

VII

La sonrisa del alba

es una llave

con que abres de par en par

el sótano de mis angustias.

Navegante de la noche,

me detengo a ver

el vuelo aterido

de mis pájaros nocturnos.

Me convoca tu ejército de aurora

y soy todo pabilo

para el resplandor de tu llama.

Pon cadenas

a mi enredadera de

sombras,

para que atravesando el día

no muera tu luz

en mi lámpara.

(de “Luz de Domingo”)

VIAJE A LA LUZ

Porque los pies no retroceden

solo con los ojos vuelvo atrás

para reconocerme

en la flor o en la piedra

el camino es una serpiente

de horizonte

a horizonte

ileso de negras mordeduras

sé que no caeré en los brazos

abiertos de la sombra

cuando termine el viaje de añil

me iré con el sol para encender

ese día

vestido de púrpura

esa aurora

eternamente detenida.

(de “Crepúsculos y Auroras”)