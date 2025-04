Es hora de cambiar Salto

Un nuevo tiempo político es posible si apostamos por la unidad, el compromiso y la renovación en la Junta Departamental.

A partir de hoy, esta columna será un espacio de diálogo con ustedes, los salteños, para compartir nuestras propuestas como lista de ediles dentro de la Coalición Republicana. Si bien pertenecemos a Cabildo Abierto, somos firmes defensores del trabajo en equipo y de la unidad que representa la Coalición. Nuestro objetivo principal es claro: trabajar por el desarrollo de Salto y cambiar el rumbo político que nos ha llevado a un estancamiento notorio en la última década.

Como salteños, creemos que es hora de cerrar el ciclo político que representan los hermanos Lima. Después de casi diez años al frente del departamento, el Frente Amplio ha demostrado no tener la capacidad de resolver los problemas estructurales de Salto. Es momento de dar paso a nuevas ideas, nuevos liderazgos y, sobre todo, a una visión más comprometida con el futuro del departamento.

La Coalición Republicana se presenta como una herramienta política moderna y necesaria, capaz de unir a los salteños más allá de las banderas partidarias. Hoy, esta coalición cuenta con dos candidatos a la Intendencia que representan renovación y compromiso: el Dr. Carlos Albisu y Marcelo Malaquina, ambos con raíces profundas en la historia política local y con un claro deseo de sacar a Salto adelante.

Pero además del intendente, el 11 de mayo se elige también la Junta Departamental. Y allí es donde queremos hacer una diferencia real. Nuestra propuesta busca fortalecer este órgano tan importante, hoy tristemente debilitado y muchas veces silenciado. Necesitamos una Junta con ediles que legislen, que controlen, que representen a los ciudadanos y no que sean simplemente una extensión obediente del Ejecutivo departamental.

La situación de nuestro departamento es crítica. No se trata solo de calles rotas, iluminación deficiente o problemas en la recolección de residuos. Salto enfrenta niveles alarmantes de pobreza, una creciente proliferación de asentamientos y un empobrecimiento cultural que es consecuencia directa de años de desidia política. No hay un rumbo claro, no hay un plan para el desarrollo, y eso se siente en cada barrio, en cada rincón del departamento.

Por eso, creemos que es fundamental que la Junta Departamental vuelva a ser protagonista. Antes de votar, les pedimos que miren bien quiénes son los candidatos a ediles. Elijan a quienes realmente los representen.

Nuestras listas, la 7000 junto a Malaquina y la 7001 junto a Albisu, presentan un equipo con experiencia y renovación para la Junta Departamental, conformado por acuerdo del Cabildo de Salto. Las encabeza Cecilia Eguiluz, abogada, exdiputada, exsecretaria general de la Intendencia, exsenadora y la segunda mujer en haber sido intendente de Salto. La acompaña Andrés Trironi, un joven abogado y escribano salteño, cuyo compromiso y vocación de servicio lo transformarán en un gran edil para el departamento: una verdadera apuesta a la renovación.

Se suma también el médico veterinario Gustavo Blanco, con propuestas concretas para el desarrollo local, cabildante desde las primeras horas y con un firme compromiso político para prestigiar la Junta Departamental con su conocimiento y experiencia.

Junto a ellos, decenas de ciudadanos comprometidos integran este proyecto político sólido, así como referentes de agrupaciones como Carlos Bruno, Sabina Calvo, Joaquín Trinidad, Fabián de la Cruz, Ana Gratone, Yanny Acosta, Marcelo Nobre, Liliana Pereira, Carolina Meirelles y Aníbal Salgueiro, todos con la firme intención de cambiar Salto para bien.

Es hora de construir un mejor futuro. Empecemos renovando la Intendencia y la Junta Departamental de Salto.

Listas 7000 y 7001 – Cabildantes Unidos. Coalición Salto.