Elecciones 2024 – Partido Nacional

Francisco Blardoni, candidato a Diputado por Lista 330 Partido Nacional

“En época de elecciones todos los candidatos prometen; pero ninguno dice cómo hará realidad esas promesas. Cuento con una trayectoria que avala lo que propongo”

Francisco Blardoni tiene una vasta trayectoria empresarial en el área de la construcción. Blanco de toda la vida, y con experiencia como asesor del exdiputado Omar Castro, hoy se presenta encabezando la Lista 330 que nuclea a varios sectores de Alianza País para alcanzar una banca en la Cámara de Representantes.

FRANCISCO BLARDONI

– ¿Cómo llegó a esta postulación a la Diputación?

– Como es sabido, en las elecciones internas me presenté como precandidato a la Intendencia. Luego del resultado, decenas de militantes y vecinos me pidieron que continuara trabajando por las propuestas que habíamos planteados. Tuve una gran experiencia como asesor de Omar Castro como Diputado por Salto, y sé que desde ese lugar se puede construir y cambiar la realidad de los ciudadanos. Es por eso que decidí postularme y seguir trabajando en el mismo camino.

– ¿Para qué quiere ser Diputado? ¿Cuáles son sus principales propuestas?

– Contamos con un paquete de más de veinte propuestas y medidas concretas, pero puedo decir que las tres acciones prioritarias en una futura diputación serían: trabajar sobre la generación de puestos de trabajo en Salto, la construcción de una nueva sede del Hospital Regional Salto y la infraestructura de transporte en el interior.

La primera línea de trabajo se ejecuta por la promoción de las inversiones en el norte del país, a través de la reducción del IRAE en esta zona del país. Esto haría más atractiva la instalación de empresas fuera de la Zona Metropolitana, la llamada palangana del país, anulando los sobre costos logísticos de estar lejos del Puerto de Montevideo.

La construcción de una nueva sede del Hospital Regional Salto (HRS) es sumamente necesaria, y la negociación por los fondos en el presupuesto nacional será una de mis prioridades. El edificio actual tiene más de cien años, y las sucesivas remodelaciones no bastan para cumplir los requerimientos que exige un centro de salud con la importancia del HRS y el aumento de población en Salto, agregando que sea Hospital Universitario para que toda la carrera de Medicina se desarrolle en nuestra Universidad del Norte y puedan realizar las prácticas médicas e internado acá en Salto.

Por último, planteamos la creación de un índice que establezca la cantidad de kilómetros de caminería rural que debe tener cada departamento dependiendo de su población, la densidad, la producción y extensión del departamento. De esta forma se podrán gestionar los recursos de forma más eficiente. Creemos que en Salto es posible y necesario asfaltar las principales arterias de la caminería rural, sería más eficiente al mediano y largo plazo.

– ¿Por qué entiende que su candidato a Presidente de la República es la mejor opción para el Uruguay de los próximos 5 años?

– Álvaro Delgado representa el actual gobierno. Un gobierno que bajó la inflación, colocó los salarios en niveles mayores al 2019, enfrentó la peor crisis sanitaria de la historia, es ejemplo a nivel global y, además de todo eso, encaró cambios muy importantes. La mayor inversión en la historia en infraestructura, la necesaria reforma educativa, el récord en inversión de vivienda y la reforma de la seguridad social son algunos ejemplos del compromiso de este gobierno. Pero hoy el país es mucho mejor que cuando lo recibimos en 2019, por lo que es posible comenzar a construir un segundo piso de transformaciones.

Álvaro Delgado tiene propuestas concretas en materia de discapacidad, costo de vida, trabajo, tecnología, educación. De un lado hay un proyecto de país concreto y de certezas, del otro lado, un Frente Amplio que ya anunció que no tendrá un programa de gobierno hasta después de las elecciones. ¿La continuidad de un buen gobierno o un cheque en blanco?, creo que es muy fácil elegir.

– ¿Qué mensaje dejaría a los salteños?

– Que comparen trayectorias. En época de elecciones todos los candidatos prometen; pero ninguno dice cómo hará realidad esas promesas; en lo particular, cuento con una trayectoria y experiencia que avala lo que propongo y no quiero tirar por la borda mi reputación incumpliendo. En mi vida he honrado siempre todos mis compromisos, y lo he logrado con éxito. Con todo este camino construido, no voy a manchar mi nombre con falsas promesas. Todo lo que planteo tiene un estudio previo y una forma real de hacerlo. Qué, cómo y con qué, eso le exijo responder a mi equipo cuando llega con una propuesta, y todas nuestras propuestas responden a esas tres preguntas.

Lucía Minutti, candidata a Diputada por Lista 40 Partido Nacional

LUCIA MINUTTI

“Este 27 de octubre tu voto decide entre elegir un gobierno que ha gestionado con certezas o la incertidumbre del así como te digo una cosa te digo la otra”

Lucía Minutti tiene una trayectoria gestada por sí misma, ya a la salida de la dictadura militando en gremios estudiantiles, posteriormente siendo una de las precursoras de la primera Oficina de la Juventud en Salto en la Intendencia de Salto (1990-1995), y luego desde su especialidad como psicóloga trabajando en distintas obras de sectores vulnerables. Hoy vuelvo a postularse como candidata a Diputada por la Lista 40 de Alianza País pues busca su lugar en la Cámara de Representantes.

– ¿Cómo llegó a esta postulación a la Diputación?

– Como desde hace siete años, nuestra agrupación departamental se llama Contador Eduardo Minutti Migliaro, identificada con el número 40, que pertenece al sector Espacio 40 liderado por el Senador Javier García, que luego de las elecciones internas, a las cuales comparecimos con la lista 40 en conjunto con la Agrupación Plan País liderada por el Diputado Álvaro Dastugue y en el marco de un amplio acuerdo político nacional, se fue construyendo Alianza País, sector que está integrado por Espacio 40, Plan País, Mejor País, Alianza Nacional al que luego se integra Laura Raffo y su equipo, además del Diputado por Canelones Sebastián Andújar y otras agrupaciones. Este amplio acuerdo, comparece con una lista al Senado dando lugar a distintos acuerdos departamentales en los diecinueve departamentos del país. En nuestro caso, la Lista 40 en Salto y que encabezo como candidata a la Diputación en esta elección del 27 de octubre, es la expresión del acuerdo entre el Espacio 40, Plan País y Alianza Nacional.

– ¿Para qué quiere ser Diputada? ¿Cuáles son sus principales propuestas?

– Porque estoy dispuesta a trabajar incansablemente a favor del desarrollo de nuestro departamento, siendo mi compromiso el hacer visible y abordar las necesidades en todos los ámbitos, el económico, social, político, de infraestructura, trabajando en diálogo continuo con los actores locales públicos y privados.

Algunas de nuestras propuestas que deseamos compartir. Tener un despacho del equipo de la Diputación en Salto, desarrollo del turismo de compras con la implementación de tiendas de frontera (freeshop), creación de un Centro de Convenciones, tener una Base en Salto del Sistema Público de Emergencias (SAME 105). Descentralización efectiva en la planificación y gestión de los recursos en la Salud Pública, un hospital nuevo para Salto, más Centros de Atención a la Primera Infancia integrados al Sistema de Cuidados, más Centros de Educación Media y Escuelas de Tiempo Completo. Aumento de plazas en Hogares Asistidos para Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia. Hogares de Medio Camino y Centro de atención diurno para población vulnerable con problemas de Enfermedad Mental. Refugio permanente para personas en situación de calle. Más asentamientos salteños incluidos en Plan Avanzar. Y otras que se vayan planteando en la medida que los cambios en la realidad vayan mostrando distintas problemáticas.

– ¿Por qué entiende que su candidato a Presidente de la República es la mejor opción para el Uruguay de los próximos 5 años?

– Álvaro Delgado estuvo en todos los terrenos al frente del equipo de gobierno del Presidente Lacalle Pou, desde la gestión a la articulación en la puesta en marcha de las políticas del gobierno, por lo tanto es quien tiene las ideas, la solidez y la capacidad de diálogo y articulación necesaria para llevar a Uruguay a ser el país más desarrollado de América Latina. Algunas de las propuestas contenidas en el Programa de Gobierno tienen para Salto una importancia crucial, como por ejemplo, la continuidad de la rebaja de las naftas en las ciudades fronterizas, obras de infraestructura como las rutas 4 y 31, la doble vía a Daymán, importaciones simplificadas de productos de higiene personal y alimentos que disminuyan la desigualdad de precios en la frontera.

En suma, es el candidato que nos da certeza y confianza.

– ¿Qué mensaje dejaría a los salteños?

– Este 27 de octubre tu voto decide entre elegir un gobierno que ha gestionado con certezas o la incertidumbre del “así como te digo una cosa te digo la otra”. Por eso los invito a votar mirando para adelante, votando a Álvaro Delgado Presidente, con el equipo de la 40.

Pablo Constenla, candidato a Diputado Lista 404 Partido Nacional

“Les pido que me den el apoyo a través de las urnas para poder ir con mi mochila cargada de sueños y dar pelea para que se puedan cumplir”

Pablo Constenla terminó siendo el blanco más votado en su interna. Hoy se presenta con la Lista 404 y un gran acuerdo que incluye a María Eugenia Almirón (Herrerismo) y a la joven Fiorella Galliazzi (expartido Colorado) en la primera línea con una candidatura que tiene la legítima aspiración de alcanzar una banca en la Cámara de Representantes.

1) ¿Cómo llegó a esta postulación a la Diputación?

– Fue algo que no planee ni imaginé, fue algo que se fue dando naturalmente, impulsado por Carlos Albisu que fue empujando hacia mi candidatura, al igual que Álvaro Delgado, Martín Lema, el propio Presidente en algunas charlas que hemos tenido, muchos amigos de Montevideo pero también de aquí de Salto, que fueron los que me dijeron que tenía que ser candidato a Diputado por el Partido Nacional y por el sector Aire Fresco Lista 404, que es la lista oficial de Luis, el Presidente, como dice el eslogan, el corazón del gobierno. Arranqué mis primeros pasos en política acompañando a mi padre de niño en la 504, el Movimiento Nacional de Rocha, pero luego me puse a militar activamente en el año 2012, cuando me convocó Carlos Albisu, que fue cuando lo conocí a Luis, que nos convenció con la idea de hacer política de diferente manera. En todos esos años fui adquiriendo diferentes roles y responsabilidades dentro de la agrupación, pero luego es la gente la que te termina impulsando a tener esta responsabilidad de ser candidato a Diputado por esta linda lista que me enorgullece tanto representar que es la 404.

2) ¿Para qué quiere ser Diputado? ¿Cuáles son sus principales propuestas?

– Quiero ser Diputado por sobre todas las cosas para representar bien a Salto, departamento que amo porque es donde nací y crecí, donde hice mis amigos, donde estudié y me recibí, y que tantas cosas me ha dado, siempre me sentí orgulloso de ser salteño. Esa es una de las cosas que quiero recuperar, hacer todo lo posible para que los salteños volvamos a sentir ese orgullo, de posicionar a nuestro departamento en los primeros lugares en el país.

Una de nuestras propuestas pasa por hacer un hospital nuevo aparte del que ya tenemos, el que ya está hay que organizarlo de diferente manera porque pareciera que se quedó en el tiempo. Para eso, tenemos que pelear por más presupuesto para la salud de Salto, porque además del nuevo hospital, se nota que está faltando una mayor inversión desde el gobierno nacional.

Dentro de las leyes que me gustaría modificar, algo se ha hecho a través de Decretos pero entiendo que hay que profundizar aún más, es la Ley 19.784, que refiere a los parques industriales y científicos tecnológicos, para que todos entiendan, se trata de una especie de zona franca. ¿Por qué no una zona franca? Porque sería una utopía pensar que podríamos tener una zona franca aquí, dada la competitividad del país y que ya existen suficientes. Pero podemos trabajar sobre esta ley que permite a las empresas instalarse allí, sobre todo del tipo industrial y científico tecnológico, que es lo que hoy realmente exporta Uruguay. Pero además, dándole a los inversores un mayor porcentaje y tiempo de exoneración de IRAE, porque a veces pasa que se le da 5 o 10 años, pero es recién ahí que termina la inversión y que la empresa comienza a facturar, perdiendo el atractivo la inversión por falta de tiempo. Por supuesto que esto tiene una contrapartida, que las empresas contraten un alto porcentaje, de entre un 60 a 70% de mano de obra salteña, y si se puede pelear por más, mejor. Eso podemos atarlo con lo que es la Ciudad Universitaria. Salto dio un impulso a lo que es Salto Ciudad Universitaria, pero nos quedamos, hay que ir por más. Hay que traer a la UTEC, la universidad tecnológica a nuestro departamento, hay que potenciar las carreras en la Regional Norte y también potenciar a las universidades privadas para que ofrezcan más carreras que sean diversificadas, produciendo mano de obra calificada.

Cuando uno habla de empleo, que es lo que nos desvela, porque es verdad que Salto está muy mal en materia de empleo, sería más empleo pero mejor empleo, preparando a nuestra gente dándoles las herramientas desde carreras universitarias tradicionales, pero sobre todo carrera nuevas desde lo científico, tecnológico e informático, así como también, todas esas otras tareas y oficios que se han ido perdiendo en el tiempo, donde tenemos a la UTU que hay que potenciarla. Es por ahí que tenemos que atar esas dos cosas, la inversión con mano de obra calificada, con más oportunidades para los salteños, becas para nuestros estudiantes de verdad, para que los que menos tengan puedan plasmar sus sueños estudiando lo que realmente quieren ser. Por ese camino nos van a encontrar siempre.

Tampoco podemos dejar de lado lo que comprende el desarrollo del interior de nuestro departamento. Siempre nos quejamos de la centralización de Montevideo y peleamos por más descentralización, y vaya que este gobierno lo ha hecho, pero sobre todas las cosas, tenemos que mirar lo que es la centralización de nuestro departamento hacia los pueblos del interior. Ahí también tenemos que pelear por más recursos para que en los pueblos haya diferentes carreras. Hoy se puede estudiar a distancia vía zoom, por ejemplo, tenemos que trabajar también sobre eso. Debemos impulsar lo que son los dos mil kilómetros de la caminería rural que están presupuestados para el próximo gobierno si es de la coalición para que lleguen a Salto, porque los pueblos necesitan conectividad y salidas rápidas, necesitan tener caminos decentes, no puede ser que por una lluvia queden aislados, ahí el Estado tiene que intervenir de la mano de la Intendencia y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

3) ¿Por qué entiende que su candidato a Presidente de la República es la mejor opción para el Uruguay de los próximos 5 años?

– Álvaro Delgado es un amigo, un compañero de todas las horas de Aire Fresco. Lo conocí en el 2010 y luego cuando empezamos a militar con él cuando me sumé al proyecto de Luis Lacalle Pou en 2012 y de Carlitos Albisu acá en Salto. Aparte de la gran persona que es, Álvaro ha demostrado que ha sido el primer oficial del Presidente de la República, sobre todo en los momentos más complicados del país, ha estado al firme en lo que fue la pandemia, la crisis hídrica, los conflictos internacionales que terminaron golpeando a nuestro país. Se intentó estar a la altura de lo que se comprometió, no se subieron los impuestos, se bajaron. Así que Álvaro Delgado no solo que es un muy buen candidato sino que ya es un candidato que está probado, que está pronto para entrar y gobernar, junto a un gran equipo, por eso hablamos de un segundo piso de transformaciones, porque buscamos reelegir un segundo gobierno porque entendemos que fue y es un gran gobierno que ha tenido el país, y queremos ir por más.

4) ¿Qué mensaje dejaría a los salteños?

– A los salteños les pido que no perdamos ni la fe ni la esperanza, que tengamos esa rebeldía de pelear por nosotros mismos. Creo mucho en la fuerza de nuestra gente, en ese orgullo de ser salteño pero que sé que lo tenemos, y con esa fuerza tengo la certeza que entre todos vamos a sacar al departamento adelante. También les pido que me den ese apoyo a través de las urnas para poder representarlos e ir con esa mochila cargada de ilusión y de sueños porque este salteño va a pelear todas las luchas para que todos esos sueños se puedan cumplir.