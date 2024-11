Por otra parte, la Dra. Cecilia Eguiluz realizó una serie de consideraciones respecto a la posible creación de esta Alcaldía, donde principalmente fundamenta su idea:

“Las Termas del Daymán son sin dudas una de las mayores referencias de Salto, y cada año miles de visitantes llegan hasta nuestro departamento exclusivamente para conocer este paraje y disfrutar de las bondades de sus aguas termales. Para muchos salteños, las Termas representan una fuente de ingreso indispensable; a lo largo de los años, numerosos vecinos han apostado su tiempo, esfuerzo y ahorros en el desarrollo del entorno del pozo termal. Su compromiso con la zona ha sido fundamental para convertir al turismo en una de las principales fuentes de divisas para Salto, logrando, en muchos casos, transformar este entorno en su medio de vida. Sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de inversiones privadas en la zona de Daymán no han sido acompañados por una respuesta equivalente en cuanto a inversión y atención pública. Este contraste resulta cada vez más evidente y difícil de ignorar, y es precisamente esta indiferencia gubernamental la que motiva nuestro llamado urgente a la creación de una alcaldía para la zona. No hablamos de un deseo superficial, sino de una necesidad impostergable: Daymán requiere de una conducción política propia que permita a sus vecinos tomar el control sobre el destino de su comunidad y priorizar sus necesidades”.

“Se requiere una representación formal”

“A lo largo de los últimos años, el crecimiento ha transformado esta zona en algo mucho más complejo que un simple pozo termal rodeado de casas y establecimientos. Hoy, las Termas del Daymán y su entorno son el hogar de un número considerable de residentes, con barrios que cuentan con una población estable y una infraestructura de servicios turísticos que incluye hoteles, hostales, casas de alquiler, y una diversidad de comercios. Esta comunidad creciente requiere una representación formal que pueda defender sus derechos y responder a sus demandas, algo que la administración departamental actual ha fallado en proporcionar.

Es evidente cómo los servicios básicos en Daymán han sido descuidados sistemáticamente. La ausencia de saneamiento en una zona que recibe tanto turismo es una falta de respeto hacia los residentes y visitantes por igual. Las calles están en condiciones deplorables, llenas de pozos, zanjas y barro acumulado, lo cual no solo dificulta la circulación sino que también atenta contra la imagen que el turismo debería proyectar. La falta de mantenimiento adecuado es inaceptable, especialmente en un lugar tan importante para el desarrollo económico y turístico de Salto.

A esto se suma la falta de iluminación y señalización en la zona. La penumbra se adueña de las calles al anochecer, haciendo que el ambiente sea inseguro para los peatones y poco atractivo tanto para los turistas como para los mismos residentes. La terminal de ómnibus está en condiciones deplorables, las plazas, que deberían ser espacios de recreación y esparcimiento, están completamente deterioradas, y el sistema de drenaje pluvial es inexistente, provocando inundaciones cada vez que llueve”.

Crítica a la actual administración

“La actual administración ha ignorado repetidamente las necesidades de Daymán, argumentando que no vale la pena intervenir en «un barrio de ricos», una afirmación no solo simplista, sino también profundamente prejuiciosa. En realidad, Daymán es el hogar de cientos de trabajadores, comerciantes y familias que han hecho de esta comunidad su lugar de residencia y sustento. Este descuido gubernamental no solo es injusto, sino que pone en peligro el atractivo turístico y la viabilidad económica de la región, afectando la imagen de Salto como un destino turístico.

Para los visitantes que llegan sin vehículo, la experiencia es decepcionante: al recorrer las calles de Daymán, se ven obligados a soportar la tierra y el polvo, el olor a cloaca, en fin condiciones indignas para una zona que debería ser modelo en infraestructura. Los vecinos, por su parte, enfrentan día a día el deterioro de sus vehículos debido al mal estado de las calles, sin que haya respuesta alguna de las autoridades responsables.

Es por todo esto que creemos que ha llegado el momento de exigir una Alcaldía para Daymán, un organismo que se dedique exclusivamente a atender y gestionar las necesidades de la zona, con recursos propios, posibilidad de generar sus propios proyectos de desarrollo y autonomía para tomar decisiones. Es necesario que se inicie un censo poblacional que refleje la verdadera cantidad de habitantes y visitantes de esta área, y que se formalice el proceso para establecer una Alcaldía de Daymán. Solo así los habitantes podrán tener una voz efectiva y participar en la definición de sus prioridades, algo que hasta ahora les ha sido negado”.

“No estamos pidiendo algo extraordinario”

“No estamos pidiendo algo extraordinario, solo justicia y dignidad para una zona que ha sido motor de desarrollo y de oportunidades para Salto. Estamos seguros que la comunidad de Daymán está cansada de la falta de apoyo y exige una respuesta. Estamos seguros de que muchos vecinos se sumarán a esta propuesta, porque es momento de organizarse y reclamar lo que merecemos. No solo por el bienestar de quienes residen aquí, sino también por el futuro del turismo en Salto, que depende de la calidad y cuidado de lugares como Daymán.

Es hora de actuar, de no quedarnos en silencio y de luchar por una alcaldía que permita a Daymán avanzar y brillar como se merece”.

Residentes y empresarios del lugar coinciden en que sería “una muy buena idea” crear la Alcaldía de Daymán

A su vez, para escribir este informe, fueron consultadas varias personas muy vinculadas a la zona de Daymán, ya sea porque son residentes (permanentes o temporales) o porque tienen algún allí algún emprendimiento (hotel, restaurante, etc.).

Lo primero que corresponde decir, es que todas las personas consultadas coincidieron en que ven como algo positivo que se llegara a crear la Alcaldía de Daymán. Coinciden además, cuando se les pregunta por los principales problemas que afectan al lugar, en mencionar “la falta de saneamiento y el mal estado de las calles”.

Vale agregar asimismo, que al menos dos de estas personas mencionaron que la idea que ahora se maneja ya fue planteada hace algunos años por el extinto médico (político del Partido Colorado e incluso candidato a Intendente en 2020) Gonzalo Leal.

“Creo que es una muy buena idea”

Pero quizás lo que dijeron quienes fueron consultados, puede resumirse en las palabras de este empresario del rubro gastronómico y hotelero:

“Nunca se me había ocurrido (crear esta Alcaldía), pero pensándolo así rápidamente, creo que es una muy buena idea. Fíjense que las termas es un lugar que necesita mucha atención, hay muchos empleados, mucha gente que está en la vuelta, y hay muchísimos problemas, y muy dispares, por eso creo que una Alcaldía podría plantear todo esto en algún lado. O el Alcalde sería una persona que estaría más en conocimiento. La verdad que sí, que me parece una buena idea, pensándolo rápidamente como decía, no le encontraría nada en contra. Al contrario, me parece que es una cosa que daría sus frutos. Como dije, hay muchos problemas y muy complejos, la gente va y viene, se mueve el turismo y eso requiere una atención especial, y se requiere de muchos servicios que a veces no los tenemos, o los tenemos mal y no hay a quien plantearle, infinidad de casos… «.

También un vecino de muchos años allí, Orestes Rolfo, accedió amablemente a dar su opinión ante la consulta de EL PUEBLO y esto expresaba:

“Tendríamos otra independencia”

“La basura es un gran problema, también puedo decir que las calles están tremendas, no se puede andar, la gente se cae (de las motos) por los pozos, hay problemas con las luces…Es lamentable. Máquinas que vengan a trabajar, muy de vez en cuando. Esto que digo no es política, para nada, es simplemente por el bien de todos. ¿Si me parece bien una Alcaldía acá? Puede ser (piensa)…Creo que hace falta sí. Porque los problemas acá son muchos y no aparecen las soluciones. En algún momento se nos dijo que dependíamos (del municipio) de San Antonio, pero no, eso por supuesto que no es así. Pienso que es una buena idea, hay muchos vecinos entusiasmados con esto de mejorar el lugar, y pienso que sería lindo, siempre que sea para mejorar los problemas, espectacular. Yo insisto que lo principal es que mejoren las termas, porque así como están es lamentable. Fíjese que cuando dicen desde la Intendencia que mandan máquinas para una cosa y otra, eso es una mentira, no es así. Esto es un desastre. Muchas veces hemos hablado con los funcionarios que vienen y les preguntamos: ¿Y gurises, cómo va el trabajo?, y ellos nos dicen: Todo bien, tenemos orden de dar una “peinadita” nomás en las calles. Así que esos son los trabajos que se hacen, nada más. A veces hasta con poco gasoil vienen. Creo que con una Alcaldía en caso que se concrete, tendríamos otra independencia”.

Aún no tienen posición tomada sobre la Alcaldía

Asociación Daymán 360 subraya que «nuestra impronta no es la queja y el reclamo solamente, sino el planteo de propuestas»

Los problemas que afectan a la zona de Termas del Daymán son múltiples y vienen de larga data: desde la necesidad de mayor incentivo al turismo con propuestas más atractiva, hasta la falta de saneamiento, pasando por dificultades para transitar en calles de tierra los días de lluvia, etc.

Ahora bien, últimamente se ha conformado una asociación que (sin oponerse a los reclamos por las carencias que existen, como las enumeradas anteriormente y otras) pretende ir más allá de los problemas y apuntar a la propuesta de soluciones.

Esta es la «Asociación Daymán 360», que tiene como objetivo, al decir de integrantes con los que pudo dialogar EL PUEBLO, «ser un instrumento para la realización de distintas cosas que tengan efectos positivos para nuestras sociedad, más específicamente en lo que es el Barrio La Chinita, y sus alrededores».

Al preguntársele a sus integrantes qué opinión les merecía la posible creación de la Alcaldía de Daymán, manifestaron que no tienen aún una posición tomada al respecto. Argumentaron que es una propuesta muy reciente y que, además, la asociación es muy nueva. Sí afirmaron que estudiarán el tema y quisieron dejar bien en claro que esta asociación no es lo mismo que la comisión vecinal del lugar, y que no tiene ningún tinte político.

«Es así que, un grupo de vecinos decidimos fundar una asociación sin fines de lucro, que tiene en su estatuto los siguientes fines, como actividades de promoción y desarrollo vinculadas con la salud, seguridad, turismo y deporte. La Asociación nuclea, operadores turísticos, gastronómicos y vecinos que vieron una oportunidad de formar algo distinto en lo que sentirse representados», agregaron.

