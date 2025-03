Contrapunto: Facundo Marziotte / Nelly Rodriguez

Hoy tenemos la contundencia de la información para decir que acá se están utilizando los bienes de la Intendencia para hacer política partidaria Facundo Marziotte, Edil Partido Nacional

El lunes 10 de marzo, al día siguiente de formalizarse la renuncia de Andrés Lima a su cargo de Intendente de Salto y la asunción en dicho cargo de Ingrid Urróz, tomó estado público a través de una noticia publicada en el diario capitalino El País, el anuncio de una inminente denuncia penal que se estaría presentando contra la Intendencia de Salto por desarrollar la política de entrega de terrenos a cooperativas de viviendas a cambio de militancia política. Por este motivo, EL PUEBLO convocó al Edil denunciante, Facundo Marziotte y a la persona a cargo de la Dirección de Vivienda y Hábitat de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, para conocer detalles de ambos planteos.

LISTAS POLÍTICAS COMO DUEÑAS DE COOPERATIVAS

“Este tema lo venimos planteando desde hace por lo menos tres años, y la información que tenemos diría que es de los dos períodos de gobierno de Andrés Lima”, comenzó diciendo Marziotte.

“En el caso de la entrega, lo primero que nos empezó a llegar son denuncias de algunos cooperativistas que nos decían que a cambio de la entrega de terrenos municipales se les obligaba a militar en favor de un grupo político del doctor Andrés Lima o de alguna lista en particular, que además formaba parte de esa cooperativa. Lo que después terminamos viendo es que las cooperativas son las listas básicamente, y las listas eran las encargadas y dueñas de esas cooperativas”.

“Hicimos un trabajo de mucho tiempo, donde hicimos pedidos de informes, realizamos llamados a sala. Recordarán el llamado a sala que hizo el Edil Carlos Silva, donde el Intendente fue a tomarnos el pelo, a nosotros y por supuesto a toda la Junta Departamental cuando habló de cualquier cosa. Nos dijo que estábamos diciendo barbaridades, cosas que no eran ciertas y que hoy podemos comprobar que lo son y que tenemos pruebas. Así que me gustaría que el doctor Lima o su gobierno, salga hoy a decir que lo que estoy diciendo es mentira, que no es verdad, cuando tenemos pruebas suficiente para demostrar lo contrario”.

NO SE HA QUERIDO INVESTIGAR

“En ese proceso cronológico, también realizamos a través de los Ediles Pablo Constenla y Enzo Molina una solicitud de formación de una comisión investigadora y que se negó también porque se nos dijo que no tenía la suficiente información para hacerse, cosa que era absolutamente mentira. En realidad lo que no se quiso hacer es investigar como se hizo en otras oportunidades con otros temas. No se quiere investigar porque se sabe que hay cuestiones que podemos descubrir, particularmente en este caso. Así que en aquel momento, el Frente Amplio nuevamente no nos dejó investigar en este tema cuando incluso teníamos audios, testimonios, incluso algunos firmados por los vecinos salteños que han formado parte de estas cooperativas”.

“Lo que hoy tenemos, después de un pedido de informes por la ley de acceso a la información pública que hizo el Edil Enzo Molina, que se lo contestaron el 24 de febrero de este año, es la confirmación de que hay 64 cooperativas de vivienda inscriptas en la Intendencia de Salto, de las cuales 49 fueron entregadas hasta la fecha. De esas cooperativas, ya tenemos más de una decena comprobadas con quienes las comandan, o sea, presidente o secretario, son dirigentes políticos del ex intendente Lima, del ENFA, de algunas de esas listas, que además, reitero, son de alguna manera, las dueñas de esas cooperativas y realizan este tipo de trabajo que la gente nos había denunciado tiempo atrás”.

“Alguna de ellas demasiado alevosas, como por ejemplo una, que fue la más pública porque sinceramente es tan alevosa que es demasiado notoria, que es esa que se llama Cooperativa Agrupación Tico Regueira, que es un dirigente conocido en el ámbito local que tiene una de esas cooperativas, evidentemente. Pero después hay otras, que tenemos toda la información y comprobación con las listas, porque hay gente que encabeza listas, y es también presidente o secretario de esas cooperativas. Otros no encabezan pero forman parte de esa dirigencia política y directamente teniendo estas cooperativas”.

PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA

“Entonces, tenemos la información suficiente, que es lo que estamos juntando y armando con un equipo de abogados para presentar a la Justicia, ¿y por qué a la justicia? Primero porque entendemos que es competente, por ser algo demasiado grave. Y segundo, porque agotamos todos los recursos que tenemos de la Junta Departamental de Salto, donde se nos levanta la mano de yeso y se nos coarta la posibilidad de investigar, o cuando llamamos a sala al Intendente y nos fue a tomar el pelo cuando habló de si los pasteles de las cooperativas eran de crema o de dulce de leche. A ese nivel estamos, al mismo nivel de un Intendente terminando su gestión mostrando un video de otro candidato y riéndose de papas y bonitos. Ese es el nivel que lamentablemente ha tenido esta administración y que por supuesto, no compartimos y que no estamos de ese lado de la actividad política”.

“Hoy tenemos la contundencia de la información para decir que acá se están utilizando los bienes de la Intendencia, en este caso terrenos, para hacer política partidaria, como cada cosa que ha hecho esta administración, utilizando a la Intendencia para hacer política partidaria electoral en favor de una candidatura o de un grupo político, que en este caso es el comandado por los Lima, el ex Intendente y el candidato a Intendente, son los responsables de llevar adelante este tipo de acciones, que por supuesto repudiamos y que creemos que son de corrupción, por lo que vamos a llevar todos estos antecedentes y pruebas importantes a la Justicia, que será la que investigue”.

“Se ha jugado con el sueño de la vivienda de un montón de salteños, obligándolos a cambio de militancia política. De lo más bajo de la actividad política, que además continúan haciendo. Hace pocas horas nos ha llegado un audio que está por todos lados de una cooperativa de viviendas que también forma parte de una agrupación política donde se los invita para el próximo viernes a mirar los terrenos que les tocan, así lo dice la persona que habla en el audio y que habló con el doctor Andrés Lima, y que está defendiendo la candidatura del Diputado Álvaro Lima. No solo que es lamentable sino que parece continuar”, subrayó Marziotte.

Molesta y duele mucho poner bajo sospecha el trabajo de profesionales, la Intendencia no arma las cooperativas, las arma un escribano Nelly Rodríguez, Directora de Vivienda y Hábitat

Por su parte, Nelly Rodríguez, Directora de Vivienda y Hábitat de la Intendencia de Salto, conversó con EL PUEBLO explicando el trabajo que se hace con las familias que forman parte de las distintas cooperativas de vivienda que se han constituido por afuera de la comuna, que tramitaron su personería jurídica con el Ministerio de Educación y Cultura y que cuando llegan a la Intendencia, se arma expediente electrónico para que siga su curso hasta el otorgamiento de terrenos por orden de llegada.

DENUNCIA DE CAMPAÑA ELECTORAL

“Tomo esa denuncia como que estamos en plena campaña electoral –comenzó diciendo Rodríguez- y que de algo hay que hablar. Ya se habló en su momento de este mismo tema en un llamado a sala, y el tema es el siguiente, nosotros no formamos las cooperativas, la Intendencia no arma las cooperativas, las arma un escribano, que las registra, también pasa el expediente por el Ministerio de Educación y Cultura y no tienen ninguna objeción. Cuando llegan a la Intendencia, no nos llegan los treinta o quince integrantes de la cooperativa, va presidente, secretario, comisión directiva que ellos designen, y presentan la personería jurídica de la cooperativa. A partir de allí, se arma el expediente electrónico con la solicitud a la Intendencia”.

“Por eso tenemos más de sesenta cooperativas pidiendo terreno. Se han entregado cuarenta y algo, y tenemos veinte en lista de espera. ¿Cómo hacemos la entrega de terreno? Tampoco elegimos a esta sí y a esta no, simplemente tomamos como criterio el orden de llegada. O sea, que hemos ido respetando la fecha de ingreso del expediente, y no hay mucho más misterio. Ni yo conozco a todos los que están integrando las cooperativas”.

“Molesta y duele mucho poner en tela de juicio el trabajo de las profesionales, que son funcionarias de tantos años en la Intendencia que están a cargo del seguimiento, del acompañamiento de esas cooperativas, y que las terminan poniendo bajo sospecha”.

TALLERES DE COOPERATIVISMO

“Nosotros trabajamos en diferentes talleres, donde se habla de lo que es el cooperativismo, cómo manejarse en la convivencia, así como toda la parte constructiva, cómo va a ser el plano, que todo eso corre por cuenta de la Intendencia, los planos se les entrega en forma gratuita. O sea, es un trabajo que pese a todos los pronósticos que nos decían que se iba a formar un asentamiento que estaría lleno de ranchos, hace cuatro años que estamos trabajando con las familias que están edificando en la medida de sus posibilidades, y lo que más nos tranca es que, por ejemplo, en la chacra no tenemos el saneamiento, que ahora vamos a empezar con eso, que es lo que ha trancado a las familias para poder comenzar a construir. Así que se viene haciendo un trabajo serio con esas familias”.

“Esta situación duele, y las familias se ponen nerviosas porque no hay nada que ocultar, nada fuera de la ley. Y si esas cooperativas no pasaron por la Junta, es porque todavía no está el saneamiento ni los servicios en el lugar, que es en lo que se está trabajando”.

– ¿Hay alguna cláusula en los comodatos que se entrega por el terreno a las cooperativas sobre que no se puede comenzar a edificar hasta que no lleguen todos los servicios al lugar, como agua, saneamiento y energía eléctrica?

– Claro, es así. Nosotros les damos la documentación, la ubicación, porque lo que más le interesa a las familias es dónde está su terreno, cuál va a ser su terreno. Eso es un trabajo de la arquitecta donde según la cantidad de familias que forman esa cooperativa diseña en qué manzana entran las viviendas que se irán a construir. Esto es un trabajo serio, que lleva mucho tiempo.

– El Edil Marziotte nos dice que la Intendencia respondió un pedido de informes a fines de febrero donde surgen los nombres de las personas que encabezan las cooperativas de vivienda, donde se ven nombres de punteros políticos del Frente Amplio, por eso él aduce que se trata de una actitud de clientelismo político. Incluso habría una cooperativa que lleva el nombre de la Agrupación Tico Regueira, ¿qué tiene para decir al respecto?

– Vi eso, y me fui a fijar cómo estaba, y la personería jurídica dice ATR, y la verdad que no nos dimos cuenta porque todas las cooperativas tienen siglas de nombre, como COVIMAO, que termina siendo Cooperativa de Vivienda Manos a la Obra, y cosas así. Tenemos a todas las cooperativas por sus siglas de lo que significa realmente. Todos esos expedientes pasaron por el Ministerio, que no hizo ninguna objeción ni puso ningún impedimento, además, nosotros no lo elegimos, no dijimos quién puede estar y quién no, nosotros implemente trabajamos con documentación legal que nos viene por ser persona jurídica.

Pero bueno, debe de haber de todos los partidos, porque a ver, en sesenta cooperativas se imaginará que si en una sola hay treinta familias, me imagino que tienen que haber de todos los partidos, cosa que en la Intendencia no preguntamos para recibirlos o para darles un taller. Por eso creo que estas son chicanas políticas del momento. Que las familias piensen y que digan si alguna vez en la Intendencia les preguntamos a qué partido pertenecen para trabajar por su vivienda. Por eso duele que se ponga en tela de juicio el trabajo de las profesionales, pero también poner en la incertidumbre a miles de personas, y hablamos de cerca de 1.500 familias con las que estamos trabajando.