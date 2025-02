Charlando con Emiliano Muñoz, un poco de recuerdos carnavaleros

Durante la emisión del programa «Marcando la diferencia» dialogamos telefónicamente con Emiliano Muñoz.

¿Debutaste en murga ‘La gran siete’ en el año 1993?

«Yo tenía 18 años recién cumplidos cuando se me dio la oportunidad de debutar en ‘La gran siete’ con el director artístico de ese momento, que era Guillermo Lamolle. Encontré una barra de amigos que conocí esa noche inolvidable para mi, que hoy son parte de un proyecto que tenemos por fuera del proyecto del zurdo que es ‘Los mareados’, seguimos siendo amigos desde ese día y yo me incorporé a ‘Los mareados’. Con los mareados de esa época, que los conocí en el año 93, debuté con ‘la gran siete’, donde estuve 10 años.»

- espacio publicitario -

¿Por qué el carnaval? ¿qué te lleva a elegir ese estilo y no a otro de música?

«En realidad todo se va dando por el destino o porque uno ya viene predestinado para eso. Te cuento, yo antes jugaba al fútbol, me dediqué a eso desde los 12 años hasta los 18 que empecé en carnaval, jugué en Bella Vista acá en Montevideo y llegué hasta tercera división y estuve a punto de entrenar en primera, ahí nos dejaron libres a cantidad de jugadores. A mi me gustaba el tema de la murga, del carnaval, de hecho yo cantaba en los vestuarios, mi vocación era más fuerte que yo, cantaba y los enloquecía a mis compañeros y se me dio la oportunidad de que tengamos un grupo en el barrio que era bien amateur, yo me crié acá en Montevideo en el barrio ‘las acacias’, fue allí donde un vecino me dijo ‘mirá que hay una murga que está ensayando en el barrio brazo oriental’, a mi me encantaba la murga y así fue como se dio esa noche de enero, faltando muy poquito días en el año 93 para que la murga saliera a hacer carnaval que yo me incorporo a lo que es la murga, ya hace más de 30 años que estoy en esto.»

¿Qué representa ser murguista?

«Es parte de mi vida. Yo tengo 52 años, imagínate, a los 18 empecé en la murga, cuando todavía no conocía ni a mi señora, luego la conocí y hoy tengo a mis hijas, que una tiene 24 años y la otra tiene 20. Mis hijas son re carnavaleras, no porque salgan, sino porque les gusta el carnaval.

La murga es una forma de vida, después de que vos estás adentro, de que vos compartís, yo digo que es algo que surge de ese micro clima murguero, porque obviamente no todo el mundo conoce lo que es el carnaval ni está por dentro del carnaval, a nosotros nos atrapa mucho y es parte de mi vida.»

Ser murguista para mi es todo, es el lugar donde me siento feliz, donde puedo compartir con toda la gente mi vínculo de amistad y familiar, comparto todo lo que es mi vida.

¿Tenés algún murguero que admiras o un ejemplo a seguir?

«Sí , hace poquito se nos fue de este plano el ‘sapo’ Laforia, falleció hace poco y para mi era un referente, salió en ‘saltimbanquis’, en murgas super importantes, estoy hablando del año 90 y pico y era un murguista que yo lo observaba mucho, me encantaba como cantaba. Todos siempre tenemos a alguien que escuchamos y a quien nos queremos parecer cuando somos jóvenes, en mi caso, el ‘sapo’ era mi referente.»

¿Cómo surgió ‘Emiliano y el Zurdo’?

«Se dio un poco de la mano de los mareados, nosotros tocabamos en boliches por el 90 y pico, llegaron los dos mil y nos escuchó Jaime Roos, él o su primo nos escuchó cantar en un boliche y le gustó la tímbrica del grupo, la tímbrica de murga vieja que hoy en día no se siente mucho. Entonces, allá por el año 96, Jaime nos invitó a grabar el disco ‘Cuando un río suena’, que lo produjo Adriana Varela y nos invitó a grabar unos coros de ese disco a los mareados, ahí me encontré con toda la banda de Jaime en esa época, ahí conocí al zurdo. Eso quedó por ahí, porque nosotros grabamos en el 96, 97 y después quedamos en contacto con Jaime, pero no éramos parte de la banda.»

La murga pasó a ser parte de mi vida.

«En el 2000 Jaime cambió la banda y formó la banda ‘Contraseña’ y nos llamó a algunos de los mareados, yo era uno de ellos y ahí fui parte de la banda de Jaime, en donde conocí al zurdo e hice tremenda amistad con él, hoy en día no solamente nos une la música, sino los lazos familiares, nuestras hijas, nuestras señoras. En el 2000 empecé a cantar con él y allá por el año 2006 se nos ocurrió empezar a formar nuestro proyecto personal.»

«Una anécdota linda que recuerdo es que antes de compartir con el zurdo en Jaime, durante unos días en el teatro de verano allá por el año 97, el Zurdo estaba en la reina de la Teja, yo no sabía ni quien era el Zurdo Bessio, lo había escuchado cantar y él hacia el couplet, creo del espectáculo del cuplet a cabildo abierto, hacia la Reina y salía el Zurdo cantando con una bestialidad con el bombo, asombrando a todo el mundo, porque era una de las primeras veces que salía un bombista a cantar, me acuerdo de ese día en el teatro verlo y decir ‘que anormal, ¿quién es ese que canta así?’, me fui para casa, porque yo amaba las murgas y yo ahí no había ni debutado en carnaval.»

¿Cuál te parece que es el tema que logra causar a la gente piel de gallina?

«Hoy en día hay temas que ya son medios hit del duo. Un tema que lo escucha todo el mundo es «Sin darte cuenta», la primer canción que sacamos con el duo, la primera, primera que hicimos, es un hit que tenemos porque es uno de los primeros, pero hay otras canciones que tampoco puede faltar en el espectáculo porque la gente las pide, como el caso del zurdo que canta «Amor profundo» o «La Niebla», son canciones que en todos los shows, desde que arrancamos, nunca faltan en el repertorio.»

«Se nos dio que estamos armando un espectáculo que tiene el nombre ‘Después del tablado’, que va a terminar en una noche cumbre, top, que es el 22 de marzo en el auditorio del Sodre, acá en Montevideo». Expresaba Emiliano.