Abogados colorados presentarán una acción de amparo contra medida de la Intendencia de Salto por “tala indiscriminada de árboles en Parque del Lago”

Un grupo de abogados que asesoran legalmente al candidato a Intendente colorado Marcelo Malaquina, se presentarán en la jornada de hoy ante la sede judicial con una acción de amparo buscando que se culmine con la “tala indiscriminada de árboles en Parque del Lago”, tal como manifestó Merino en la siguiente conversación con EL PUEBLO.

– ¿A qué se debe que abogados identificados con el Partido Colorado presenten una acción de amparo ante el Poder Judicial contra la Intendencia de Salto?

– Es una acción realizada por abogados que respaldan la candidatura a la Intendencia de Marcelo Malaquina, o sea, del sector de Malaquina. Estábamos leyendo La Prensa y vimos una nota que dio a conocer que se estaban talando árboles para realizar decks para el carnaval de Salto, árboles que son un símbolo para todos los salteños como son los del Parque del Lago, lo que no solo ocasiona un daño ambiental a través de una práctica totalmente obsoleta que no se aplica a la ciudad que queremos para el futuro, cuando pensamos en una ciudad moderna y de avance, sino que también generan un daño moral ante un claro símbolo de todos los salteños, de los pocos espacios hermosos que tiene la ciudad debido a que la administración municipal está dejando caer todo, y de lo poco que estaba bastante bien, aunque aún se puede mejorar mucho más, van y lo agraden para hacer decks cuando deberían alquilar esas cosas o hacerlas de otro material, como el metal. Supongo que hay empresas que se dedican a eso, se hacía con tiempo un llamado a licitación, como se hizo toda la vida, se alquilaban las cosas, se armaban en el momento, luego se desarmaban y listo. De ahí a talar árboles con todo lo que eso significa, es una cosa que no tiene nombre.

- espacio publicitario -

Al ver la nota de prensa vimos que algo había que hacer, lo razonamos un poco desde el punto de vista jurídico más que político, y llegamos a la conclusión que había que hacer una acción de amparo para detener esa tala indiscriminada y no planificada de los recursos naturales de todos los salteños. Entonces, es una iniciativa de varios abogados que trabajamos asesorando a Marcelo Malaquina no solo en lo político sino también en este tipo de cuestiones legales. Y a mí me encuentran de portavoz de esta iniciativa.

– ¿Podría llegar a haber alguna instancia desde la Junta Departamental?

– Eso lo tendría que mover algún Edil, puede ser de los nuestros o de cualquier partido. La instancia que estamos haciendo nosotros es meramente judicial, no va por el lado de la Junta Departamental. Nosotros nos movemos en el Juzgado, que si bien se encuentra de Feria Judicial, toma igual las acciones de amparo, que deja de hacer lo que estaba haciendo para encargarse de lo nuestro para poner un freno, porque de eso se trata el amparo ante la urgencia de un hecho que puede tener un daño irreversible. Es la acción judicial que busca algo de forma inmediata, no es decir que tenemos que esperar a febrero cuando se termine la Feria Judicial para presentarlo. Justamente, se presenta ahora y el Juzgado en pocas horas ya resuelve y notifica. Se trata de una herramienta jurídica muy efectiva para este tipo de situaciones, que si lo dejamos para más adelante, ya habrán talado todos los árboles. Lo que buscamos, por lo menos, es frenar lo que están haciendo en Parque del Lago con esa tala de árboles.

Que luego la Intendencia busque otra solución, estamos a las órdenes para pensar juntos para ver cómo se puede resolver el tema porque tampoco queremos estar trancando el carnaval que es algo que le gusta a todos los salteños, pero entendemos que hay otras alternativas, no cortar parte de la flora autóctona. Y si es cierto que está desfinanciada la Intendencia, que lo tercerice con empresas que se dedican a eventos. En definitiva, es cuestión de gestionar bien, poner un poco de cabeza y no responder como creo que le dijeron a los ambientalistas que iban a cortar menos de 300, que le respondieron que esos argumentos no los convencía porque no dejan de hacer un daño. No se está siendo inteligente con el uso de los recursos.

– ¿Cuándo presentarán la acción de amparo?

– La idea es presentarlo este lunes (hoy), aunque ya dijeron que no cortarán más árboles. Así que nuestra acción no tendría efecto porque se trataría de una medida que ya se frenó gracias al periodismo y notas como estas que nos hace EL PUEBLO. De todas maneras y por las dudas, vamos a presentar igual la acción de amparo.