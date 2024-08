“Si se vota esta nueva Ley de Medios sería algo nefasto”

Todas las tardes a partir de las 16 horas llega a Radio Turística el comunicador Abel Rodríguez porque “Hay cosas que Hablar”. Comunicador de radio, presentador de eventos deportivos y espectáculos, cuenta a EL PUEBLO lo que ha sido parte de su vida.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años?

– Creo que fueron los años más lindos en Barrio Burton, en el extremo oeste, en aquellos tiempos en que no había ni luz eléctrica ni agua corriente de OSE. Soy hijo de padres separados, me crie con mis abuelas porque las casas daban fondo con fondo, mi abuela Carmen y mi abuela Dorila. Recuerdo esos años con el Paco Estévez, mi amigo, con quien somos como hermanos porque nos criamos juntos en el mismo barrio.

2. ¿Cómo siguió en la juventud?

– Mi niñez más grande la repartí con barrio Artigas, donde estaban mis otros familiares. Después hice algo en la UTU cuando dejé la Escuela 114. Esa fue una etapa difícil, no te digo que pasamos hambre pero sí pasamos frío. La casa paterna donde vivía con mi abuela y con papá que estaba separado de mamá, las piezas eran de chapa y cartón, cuando llovía muy fuerte había que poner algún balde para las goteras. Cuando tenía 15 años decidí irme a Montevideo. Tenía arreglado con mi papá del corazón, mi otro abuelo, que me iba con él que era camionero de Caputto, pero no sabía nada que me iba escapando. Iba caminando por lo que hoy es la Manuel Oribe y siento que me llaman de atrás, nunca me voy a olvidar, era mi papá, Caraciolo Rodríguez, que me dijo “ya sé que te vas”, y me acompañó hasta el camión. Me iba a la aventura a buscar trabajo, tenía una tía con quien me había carteado. Fueron años difíciles, estuve prácticamente seis años sin venir a Salto.

3. ¿Qué trabajo consiguió en Montevideo?

– Trabajaba en el Mercado Modelo, hacía changas porque era menor. Trabajé tres años y medio allá de hombreador en la cuadrilla de Jara, porque en ese tiempo era todo a hombro. Entrábamos a la una y media de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Después me volví a Salto con mi abuela materna, Carmen, y mi padrino Ambrosio, que era su esposo, el camionero. Ahí trabajé en la naranja con el hoy Diputado Paco Estévez en una empresa tercerizada de Altisol, también trabajé carpiendo árboles, anduve en Bella Unión con la caña de azúcar. Esos fueron tiempos en que conocí el hambre. Trabajé luego en la construcción en la empresa Stiler, ahí pasé bien pero fue cuando conocí la bebida y la que fue mi primera esposa. Cuando terminé en Stiler conocí a Néstor Sirio Echeverría, el “Bomba”, que estaba en radio Cultural. Pasé a ser su cobrador y un día que estaba muy afectado de la garganta me preguntó si me animaba a hacer la quiniela, y le avisa a Don Ramón (Vinci) que yo lo iba a ayudar, “préndale”, le respondió. Esa fue mi primera incursión en el mundo de la radio.

4. ¿Fue cuándo conoció el bichito de la comunicación?

– Exacto. Siempre nos cruzábamos y hablábamos mucho con Juan Rodríguez Cristaldo, tuve un tiempito haciéndole mesa en “La Revista Hablada”. Luego tuve la oportunidad de hacer una suplencia a Érico Perdomo que era el operador de las 20 a las cero horas, que fue cuando conocí lo que para mí ha sido una eminencia, el gran olvidado de los medios de comunicación de Salto, Hugo Eduardo Falcón, que hacía el informativo al mediodía y de noche hacía el programa más escuchado de ese momento, “El Heraldo Salteño”. Hacía poco tiempo que había salido del Penal de Libertad, había estado nueve años preso político. Comenzamos una buena amistad con Hugo, a él le gustaba mucho la pesca, como a mí, y nos íbamos a pescar al puerto y aprovechábamos para conversar. Otra persona que me marcó por sus charlas fue Don Ramón Vinci, quien me enseñó lo que era el periodismo, me dijo que mientras diga la verdad, mientras diga lo que pienso, que respete haciendo lo que diga, mientras respete mi convicción de lo que hablaba y que tuviera el cuero duro y aguante, “préndele”.

5. Pero una cosa es el locutor o comunicador de radio, pero otra muy distinta es el presentador y conductor de espectáculos o de eventos, ¿cómo surgió esa posibilidad?

– Empecé como presentador de boxeo, el que me llevó fue Roberto Machado. Me dijo que tenía que ir porque Ricardo, de Maufe, no podía, entonces tuve que ir al Club Nacional y comencé. Después, estando en la radio, Néstor Echeverría era dueño de una discoteca, “Microfoneando”, que estaba en Hindú, y me terminó pidiendo que le hiciera de disc-jockey y que presentara a las orquestas. Ahí empecé a presentar orquestas como Santa Cecilia, Sol Tropical, Época Tropical del Toto Viera. Luego llegaron los grandes escenarios con más de 15 mil personas. Fui el primero en Uruguay que presentó a La Konga en el Parque Harriague. Pero también he presentado artistas como Ke Personaje, Larbarnois & Carrero, Pepe Guerra, Braulio López, Catherine Vergnes, Soledad Pastoruti. Uno que se me dio hace poco fue acá en las termas que fue “Damas Gratis” con Pablito Lescano. Muchos piensan que hice mucha plata con esto, pero siempre fue aquello de “vení, dame una mano”. No he trabajado solo en Salto, y cuando llego a otro lado pregunto si no hay otra persona que pueda acompañarme, para compartir el momento, algo poco habitual en el medio donde hay mucho ego. Pero soy así, siempre abro la cancha.

6. Hoy tiene un programa en la radio donde abre las puertas a todas las orientaciones políticas pese a definirse como comunicador partidario. ¿Cómo se siente en esta etapa?

– Siempre que me siento frente a un micrófono lo primero que hago es informar bien, luego, tener respeto por la gente que nos está escuchando y también por los invitados. Si bien me defino como un comunicador partidario, soy frenteamplista y estoy dentro del ENFA con Andrés Lima, también soy uno de los tipos más críticos de mi fuerza política, algo que me ha traído bastantes dolores de cabeza. Me enseñaron que en la información hay que ser objetivo y no debo sentirme preso de compromisos políticos sino que cuando uno se sienta frente a un micrófono, es porque la sociedad necesita escuchar lo que verdaderamente sucede dentro de la política. Pero además, esto lo he hablado con mis referentes políticos, Andrés Lima y Mario Furtado, y ninguno me ha dicho que no puedo hablar de algunas cosas, al contrario.

7. En la vida hay mojones, ¿qué le cambió la vida ser padre y abuelo?

– Me ha marcado mucho la paternidad, fui papá muy joven, perdimos ese primer hijo. Después, he sido y soy muy responsable con mis hijos, con mis nietos, los adoro. Con 58 años sigo metiéndole para adelante por mis nietos y porque tengo una hija de 13 años, pero también tengo nueve hijos con distintas compañeras. Durante 36 años también he estado consciente de ser padre de una niña, y un día haciendo el programa a las 16.18 horas recibí un mensaje que me decía “hola, soy Nieves, necesito hablar con usted pero no quiero molestarlo”, fue un mensaje que lo estuve esperando 36 años. Me llenó de alegría y me encantó abrazar a mi hija por primera vez. Como todo trabajador también tuve una lucha muy importante con la mamá de Valentina, María Teresa, que logramos que llegara a recibirse de Contadora Pública, la primera profesional de nuestra familia. He tenido mis momentos de alegría y también de caídas.

8. ¿A qué se refiere con lo de caídas?

– He tenido mis luchas, pasé por una adicción muy fuerte que fue el alcohol, me dejó en el piso. Nunca olvidaré que un día en barrio Artigas me levanté después de dormir muchas horas, me lavé la cara, quedé medio sobrio, miré para todos lados y dije que esto no podía seguir así. Ahí me fui a Punta del Este en noviembre, unos días antes de mi cumpleaños, con mi amigo Miguel “Pollo” Gómez, pasamos mal porque esperábamos la temporada y no conseguíamos nada. Dormíamos en la plaza. Conseguimos para vender helados en la playa, y me mandaron a Piriápolis. Al final estuve seis temporadas vendiendo helados. Ahí fue que me comencé a levantar de nuevo, pero igual siempre con esa adicción por el alcohol y el cigarro, hasta que conozco a mi actual pareja, y cuando queda embarazada de Pía, dejé el cigarro, pero seguía con el problema del alcohol. Ya estaba como funcionario municipal, y en el segundo año del gobierno me llama Andrés Lima a su oficina, a quien considero un amigo, y me dijo “hasta acá llegamos Abel”, y me mostró un video de mi cumpleaños, “mirá lo que me pasaron”. Y claro, yo era el presentador oficial del Intendente, entonces me levanté, le di la mano y le di las gracias porque pensé que me había echado. “No, solo te pido que mejores esa situación porque vos Abel no te merecés esto”, y no tomé más.

9. ¿Cómo ve al periodismo hoy?

– Pienso en los jóvenes que comienzan en este arte de escribir o de ponerse frente a una cámara o plantarse frente a un micrófono o hacer un streaming a través de las redes sociales, a quienes les pido que lo hagan con responsabilidad y seriedad. Que no se olviden que tienen que respetarse a sí mismos, cuidarse, cuidar a la familia. Tengo unos cuantos hijos pero nunca los he desatendido, siempre que me han necesitado he estado. Mi deseo en este tema es que siga existiendo y que se siga respetando la libertad de expresión. Decir a los políticos que si mañana (hoy) votan esta nueva Ley de Medios, sería algo nefasto, no nos sirve. Pero invito a seguir escuchando la radio o leyendo en los diarios con esa sana competencia, que sigan existiendo más Jorge Rodríguez, Ítalo María Suárez, Jorge Pignataro, Pedro Rodríguez, pero no aquellos piratas que se disfrazan de periodistas para vivir del periodismo y ensuciar a las personas simplemente por unos pesos.

10. La última palabra es suya.

– Para recordar a amigos que he tenido, como Luis “Ruso” Giovanoni, con quien me encontraba en la Catedral y tomábamos alguna copa. Luis fue uno de los grandes periodistas que me marcó un camino. Siempre me invitó a trabajar en Radio Arapey, y nunca se dio la oportunidad. Ahora Federico me ha invitado a integrarme también pero hoy estoy cómodo acá en Radio Turística, soy un tipo muy agradecido cuando te abren las puertas de un lugar, y con Ricardo Torres tenemos una muy buena relación.