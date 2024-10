23/10: Día del periodista y de los trabajadores de los medios de comunicación en todos sus ámbitos

El 23 de octubre fue establecido como el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en Uruguay mediante las leyes N°16.154 y N°19.715. Esta fecha conmemora un acontecimiento significativo que tuvo lugar en 1815, cuando José Gervasio Artigas envió un oficio al Cabildo de Montevideo, expresando su apoyo a la publicación del Periódico Oriental.

El periódico fue editado por Mateo Vidal, un sacerdote y político que se unió al movimiento por la independencia y la revolución. Vidal fue elegido como diputado en el Congreso de Tres Cruces, representando a la Banda Oriental en la Asamblea Constituyente de 1813. Su participación en la prensa fue vital para la difusión de ideas que promovían la libertad y la autonomía.

Artigas valoraba la publicación del Periódico Oriental como una “herramienta esencial” para el avance de la sociedad y animó a los miembros del cabildo a defender la libertad de prensa en todo el país. Esta iniciativa resaltaba la relevancia de la comunicación y el acceso a la información en la formación de una nación libre.

Aunque el Periódico Oriental tuvo una breve existencia y sus hojas medían 15 x 10 centímetros, logró publicar un primer prospecto. Actualmente, un ejemplar de este importante documento se encuentra en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo, en el Museo Histórico Nacional. Este hecho no solo destaca la importancia histórica de la prensa en la lucha por la independencia, sino que también subraya el valor de la libertad de expresión en la sociedad uruguaya.

Por ello, el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación se convierte en una ocasión para reflexionar sobre el papel crucial que los medios de comunicación han desempeñado y continúan desempeñando en la promoción de la democracia y la transparencia en nuestro país.

Presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe

El periodismo en estos momentos transita momentos de convulsión Álvaro Pan Cruz

En primer lugar para este informe, EL PUEBLO tomó contacto con el Secretario Gral. de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya), Rody Silva, quien actuó como nexo para contactarnos con Álvaro Pan Cruz, Presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FePALC). Sucede que la APU está afiliada a la FePALC, organización regional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que tiene como objetivo fundamental “la protección de los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores y trabajadoras y la unidad de acción entre sus organizaciones, en un marco de defensa férrea de la Democracia, la Libertad y el Derecho a la Información, el libre y seguro ejercicio de la actividad periodística y el pleno ejercicio y garantía de los Derechos Humanos”, explicó Pan Cruz. A su vez recordó que APU “es el sindicato que nuclea a todos y todas las trabajadoras de los medios de comunicación, más allá de la tarea que realicen, lo cual nos distingue de otras agremiaciones de la región y del mundo que únicamente nuclean a los y las periodistas. APU fue creada en 1944 y fue fundadora de la central única de trabajadores: CNT y luego, en las postrimerías de la dictadura, del actual PIT-CNT”. “En tanto la FIP -dijo- se presenta como la voz global de las y los periodistas. Fue fundada en París en 1926, y es la organización de periodistas más grande del mundo, que representa a 600,000 profesionales de los medios en 187 sindicatos y asociaciones en más de 140 países. Por su parte FePALC, una de las filiales de la FIP, nuclea a 15 sindicatos que representan a 57.000 miembros, aproximadamente”.

¿Quién es Álvaro M. Pan Cruz y qué piensa sobre el periodismo actual?

Es integrante del Consejo Directivo Central de APU y Presidente de FePALC (en representación de APU). Se desempeñó en el Semanario Mate Amargo, Red del Tercer Mundo y en diversos espacios radiales. Actualmente es el conductor de INFO24, informativo matinal de M24 (97.9 MVD y 102.5 Maldonado – m24.com.uy).

Consultado por EL PUEBLO sobre la realidad del periodismo en Uruguay, realizó una amplia reflexión y análisis, del que extraemos a modo de síntesis los siguientes párrafos:

“El periodismo en estos momentos transita momentos de convulsión a nivel local, regional y mundial. A nivel local nos encontramos en medio de una campaña electoral y eso, que siempre es un revulsivo, en este caso tiene novedosos componentes, producto de los “tiempos modernos”, porque siempre el momento actual, es moderno. Me refiero a que las redes sociales juegan un rol que acapara la atención de una porción de la ciudadanía (en general jóvenes y adultos jóvenes) y a su vez, los propios medios se hacen eco de lo que allí ocurre. De muchas formas las redes sociales le han disputado la supremacía a la televisión. Aquella frase “lo dijeron en la tele” parece haber sido sustituida por “lo vi en las redes”. Paralelamente la más reciente aparición de la Inteligencia Artificial (IA) incorporó otros elementos que, como toda herramienta, se debate entre su utilidad y su utilización incorrecta.

Cuando dos físicos alemanes lograron partir un átomo en dos partes iguales hacían un enorme aporte a la comunidad científica y a la humanidad, pero seguramente sin sospechar que su descubrimiento derivaría en la creación de las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, con un saldo de más de 100.000 personas muertas y un sinnúmero de consecuencias para los sobrevivientes y para la economía de las naciones afectadas. En el caso de la IA su creación entiendo que dista enormemente de aquella “inocencia” científica. El origen de esta herramienta, con un nombre que es a todas luces impropio, proviene de grandes intereses que buscan nutrirse del aporte universal con fines, por lo menos, poco claros.

De todas formas es la ética periodística la que debería imponerse ante su utilización irresponsable o imprudente. El ejemplo de utilizar esta herramienta para realizar entrevistas con personas que no autorizaron su imagen y que no aportaron para esa instancia sus reflexiones, es éticamente condenable. Desde el punto de vista periodístico dista mucho de ser un producto serio y no contribuye a la formación democrática que como profesionales debemos propender.

En el caso que refiero es doblemente preocupante si participan candidatos a presidente de partidos políticos que en 2019 firmaron y en 2024 ratificaron, el Pacto Ético promovido desde APU y que fue firmado por todos los partidos políticos, Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNESCO, la Universidad de la República (UdelaR) y la Fundación Astur.

Descontracturar la política no es lo mismo que frivolizarla. Por este camino se facilita el acceso de actores que dicen provenir de otros ámbitos y que aparentan una frescura que generalmente encubre intereses no declarados.

Por otra parte se producen ataques más o menos solapados a la labor periodística, que no suele ser considerada con la gravedad que conlleva”.

Este miércoles 23, Uruguay avanzará “Hacia la instalación de una Mesa Constitutiva de Seguridad para Periodistas”

Vale la pena agregar que en el marco del 80° Aniversario de APU, con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, así como de autoridades de Unesco, Facultad de Información y Comunicación de Udelar, y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, se realizará el próximo miércoles 23, a la hora 12:30 en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, un evento denominado “Hacia la instalación de una Mesa Constitutiva de Seguridad para Periodistas”. APU convoca a la conformación de un órgano interinstitucional que promueva y proteja el libre ejercicio de la profesión periodística en todos los ámbitos. Sobre esto específicamente EL PUEBLO conversó con Rody Silva, secretario de la APU. Aquí lo sustancial de sus expresiones:

“Con este evento estaríamos dando un puntapié inicial a lo que sería la instalación en Uruguay de esta mesa. Estamos a intentando que participe también el Ministerio del Interior, La Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía, porque hablamos de seguridad para periodistas, entonces tienen que participar y ocupar un espacio en la mesa, con voz y voto y que podamos trabajar en función de eso. Desde hace años APU intenta que el gobierno participe en la Asamblea General de ONU y en conjunto con la FIP, presentar un protocolo de seguridad para periodistas a nivel internacional, en el camino se va armando algo en Uruguay, que es esta mesa, que ya funciona en otros países.

La idea es proteger el derecho a la información, el derecho a trabajar en la profesión sin correr riesgo, pero no riesgo, como si fuera poco, a que te maten como sucede en otros países. Nosotros queremos la protección del trabajo, del derecho a trabajar, ejercer una profesión sin coacción, sin miedo, sin amedrentamiento, sin lo que se le llamaría una “presión”, que está sucediendo últimamente en Uruguay, la presión directa del poder político. Ni siquiera el poder económico, del poder político, que van de la mano, pero es el político el que va a través de redes, de declaraciones públicas, acosa y expone a periodistas al escarnio público a través de una pregunta, de un tema tocado, al salirse de lo hegemónico, entonces eso lo va amedrentando y haciéndole perder el trabajo. Muchos han perdido el trabajo en todo este tiempo, en estos últimos años”.

Enfatizó Silva en que APU nuclea a periodistas, pero también “se han ido sumando por ejemplo camarógrafos como yo, fotógrafos…Si bien el periodismo, o los periodistas y las periodistas fundaron el sindicato, hoy día es más amplio, tiene una apertura interesante. Como lo dice la ley nueva del Día del Periodista: “Día del periodista y del trabajador de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos”.

Agregó que la Asociación “desde el comienzo perteneció a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos de los medios de comunicación, y por eso se trabaja en Consejo de salarios, condiciones y salarios, de las y los trabajadores, entonces nos parecía interesante, o justo al menos, que pudiéramos compartir un día todos y todas. En 2010 lo planteamos, yo estaba en esa idea de plantear la modificación, pero bueno, algunos colegas periodistas frenaron un poco la jugada ahí, porque sentían que perdían identidad y la negociación llevó a qué planteamos una ley en el Parlamento y la negociación terminó en que aceptamos que fuera el día del Periodista y de los trabajadores de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos. Así también nos quedamos cortos, porque la equidad de género no está reflejada allí. Pero bueno, eso logramos y ya es otra herramienta más para demostrar que estamos unificados y que no somos un sindicato exclusivamente de periodistas sino todo lo contrario, sumamos a los trabajadores y trabajadoras del cable, etc. Luchamos por los derechos de los trabajadores y trabajadores, condiciones laborales… La defensa del periodismo es un pilar fundamental de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de empresa…”.

(Fotos: Diego Vila, sector Fotoperiodismo de APU)

Unidad de Comunicación del Cenur Litoral Norte e Intendencia de Salto

El periodismo es una profesión de enorme responsabilidad social, de gran compromiso con la verdad y con la sociedad Marilina Alvez Nieves

Marilina Álvez Nieves también aceptó amablemente participar de este informe. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Udelar en 2008. En 2018 realizó una especialización en Gestión de la Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en diciembre de 2023 culminó la Maestría en Gestión de la Comunicación Digital en la misma institución. Actualmente se desempeña en Comunicaciones de la Intendencia de Salto, más específicamente en el área de Prensa; y en la Unidad de Comunicación de la Sede Salto de la Udelar.

-Háblanos de lo que es esa “Unidad”…

La Unidad de Comunicación de la sede local de la Udelar Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, es la responsable de la comunicación organizacional de esta institución universitaria. Se encarga de planificar, orientar, coordinar, así como desarrollar e instrumentar las estrategias, políticas y acciones de comunicación organizacional de la sede. Trabajamos aspectos relacionados a la imagen institucional, difusión de actividades académicas y culturales, divulgación científica, organización de eventos y la generación de espacios vinculantes. Paralelamente fomenta la presencia de la Universidad de la República en la región, así como en los medios de comunicación social locales y nacionales.

-Ahora en una mirada más amplia, ¿cómo ves el periodismo salteño hoy en día?

En cuanto a mí visión del ejercicio del periodismo a nivel local; sostengo que si bien hay muy buen nivel de periodistas ejerciendo la profesión; tiene algunas debilidades, sobre todo vinculadas a la precariedad en el ejercicio de la profesión. Considero que aún resta un mayor reconocimiento de la profesión, lo cual debe ir de la mano de un salario adecuado para lo que ello significa, ya que existe multiempleo y muchas veces precarizado. Esto incide en la cantidad y calidad de tiempo que el periodista tiene para dedicarle a la generación de la noticia. La formación sigue siendo también una cuestión pendiente, y esto manifestado por quienes trabajan en los medios de comunicación. A su vez, la existencia y permanencia de empresas y puestos de trabajo están atados a su vinculación con los gobiernos de turno, al aporte de la “pauta oficial”, y eso condiciona la permanencia de los puestos de trabajo.

-A propósito, hablando de gobiernos de turno, ¿qué reflexión te merece ejercer el periodismo en un año electoral?

También creo que el periodismo está transversalizado y muchas veces condicionado por lo político partidario; y eso muchas veces quita credibilidad y objetividad del periodista. El periodismo es una profesión de enorme responsabilidad social, de gran compromiso con la verdad y con la sociedad; cumpliendo un rol fundamental también para el correcto desarrollo de las democracias.

Hoy el ciudadano confía más en un buen periodista que en un dirigente político y lo mismo pasa con la Justicia Luis Pérez, periodista

Periodista de larga trayectoria, hoy ya retirado, Luis Pérez aceptó inmediatamente conversar con EL PUEBLO para este informe. Aquí lo medular del diálogo:

-Hablemos primero de su trayectoria en el periodismo…

Mi comienzo como periodista, más bien comunicador, fue en el año 1985 cuando se me encomienda la corresponsalía de Diario El País. Si bien en años anteriores y desde la adolescencia tuve la oportunidad de pasar por todos los oficios que implicaba la confección de un diario en Tribuna Salteña y conocer lo que es el olor a tinta y plomo derretido que hasta hoy lo siento, la parte de fotografía fue la que me llevó a poder transmitir con una imagen lo que a veces no se podía hacerlo con una nota escrita. Las exposiciones ganaderas, los remates rurales y el fútbol requerían en esas épocas las mejores fotos, conocimientos de las personas y saber distinguir principalmente lo que eran las razas de los ganados en todas esas categorías, elementos que fueron los que me abrieron el camino para mantenerme 45 años en esta actividad. Esa tarea en los ámbitos rurales fue lo que al momento de mi contratación en el medio capitalino me ayudó a integrarme a ese equipo de prensa. El slogan del diario era “El País se salva con el agro o con él perece” y la información rural era el nervio motor de la empresa y lo sigue siendo. Por eso me siento un comunicador, porque a través de la fotografía y con la ayuda y disposición de referentes del periodismo de ese rubro, en poco tiempo de clases no solo me llevaron a redactar las notas de esos acontecimientos, porque rápidamente tuve que involucrarme en todo lo que ameritaba la noticia en general y ya en la etapa final que culminé en 2019, al otro día de declarada la pandemia del Covid y por voluntad propia para acogerme a la jubilación, cubriendo notas en Artigas y Paysandú por razones de cercanía.

2- ¿Qué reflexión le merece el periodismo en Salto hoy?

El periodismo salteño felizmente mantiene un conjunto de comunicadores muy importante que con mucho esfuerzo han sido fieles a esa profesión y tienen un compromiso no solo consigo mismo, sino con la sociedad y en los momentos difíciles lo demuestran, cosa que hay que valorar. Hoy el ciudadano confía más en un buen periodista que en un dirigente político y lo mismo pasa con la Justicia. Cuando una persona está al límite de una falta de respuesta que espera de un gobernante o político o un trámite judicial lleva meses sin expedirse, al primero que acuden es a un programa de radio, TV o un diario. Aún hoy me pasa que gente conocida me llega a preguntar si mantengo algún contacto con tal o cual periodista para contactarlo para denunciar alguna cosa, porque siente que es más efectivo darlo a conocer públicamente para que se agilice. La prueba más gráfica del rol del periodista y hasta lo que es capaz, ha sido la participación de APC en las gestiones para que Salto tenga un Imae Cardiológico de primer nivel funcionando. Esos compañeros dejaron horas de sus tiempos libres y en los distintos viajes que hicieron por la región y a Montevideo, dormían en el micro, comían un refuerzo mientras golpeaban puertas acompañando a representantes de las fuerzas vivas del departamento y reclamando algo que debían hacer los políticos. Y no lo hicieron a cambio del pago de una cuota mutual, de un espacio publicitario o de un carnet de atención en Salud Pública. Eso como tantas otras cosas, es al comunicador al que la sociedad recurre cuando el político rentado les da la espalda. Un grupo de comunicadores integrantes de APC hace un buen tiempo que ya está inmerso trabajando con las autoridades de la Udelar para incorporar la carrera de Ciencias de la Comunicación en Salto para seguir sumando, para que Salto se convierta de una buena vez en ciudad universitaria y como aporte para que en la región los jóvenes puedan acceder a un título universitario en comunicación.

-En un año electoral, ¿es más difícil ejercer el periodismo?

Hacer periodismo con participación de políticos cuando estamos encima de una elección puede ser un poco más estresante por el volumen de candidatos que se postulan, pero quizás sea más fácil para el entrevistador porque en estas instancias la mayoría de las respuestas son promesas y críticas para un lado y para otro y se van todos sonriendo y saludando y quedó demostrado que ninguno de los principales referentes de cada partido se presenta a debatir y no dan lugar a preguntas que lo puedan comprometer y hacen valer lo que han pagado por publicidades.

La responsabilidad a la hora de informar o comunicar sigue marcando la diferencia en la credibilidad del producto final Gabriel Paique, Presidente de APC

El actual Presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación, Gabriel Paique, de esta manera conversaba con EL PUEBLO al momento de redactar el presente informe:

-¿Periodista? ¿Comunicador?… ¿Cómo le gusta presentarse?

Como comunicador, y sabemos la responsabilidad que ello representa, sobre todo a la hora de transmitir una noticia a través de un medio de comunicación. En esta nueva realidad, comunicar es sin duda una gran responsabilidad y con lo que son las nuevas herramientas, sabemos que podemos llegar a un público más amplio. Los medios y las herramientas que son parte hoy de la comunicación, nos hacen llegar a estar conectados con los distintos rincones del mundo. Hace algunos años atrás, 2006 0 2007, hablando con mi hijo mayor, José Martín me mostraba cómo iba el mundo en lo que era la comunicación y en mi caso como que me costaba aceptar. El tiempo me fue mostrando cuánta razón tenía y en su momento manejé una página deportiva, que se dieron situaciones que nos permitió conocer desde qué rincón del mundo te seguían. Por eso creo, que somos comunicadores y que nos fuimos adaptando a la modernización.

-Recordarnos qué es APC…

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, que contamos con nuestros estatutos y reglamentos, además con la Personería Jurídica correspondiente. Un 18 de noviembre de 1991 quedó constituida como la Asociación de Profesionales de la Comunicación y nuclea a todos los que de una u otra manera son parte de los distintos medios. Desde el mismo inicio, el principal cometido ha sido y lo sigue haciendo, mejorar, además de jerarquizar la función en todas las áreas de la comunicación. Se han realizado a través de los años distintos talleres para jerarquizar la profesión y este año en el mes de julio, sobre “la comunicación en el nuevo escenario digital. Desafíos y oportunidades”, que estuvo a cargo del Doctor Gabriel Kaplún, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Dicha charla fue organizada en conjunto por el CENUR Litoral Norte Salto y APC. Creemos necesario que la carrera de Ciencias de la Comunicación pueda desarrollarse en forma íntegra en Salto, que hoy cuenta con el primer año y luego tienen que seguir en la capital. En este sentido venimos trabajando y trazando objetivos, además sabedores que al contar con derechos, sabemos de nuestras obligaciones como Asociación. APC no es un gremio y en este sentido trabajamos.

-En una mirada amplia, ¿cómo ves el periodismo salteño hoy? Digo pensando en el profesionalismo, situación económica, condiciones de trabajo, etc…

Lo veo en crecimiento y sobre todo adaptándonos a las nuevas tecnologías. Contamos con periodistas y comunicadores que brindan un gran producto en diferentes programas, más allá de lo que son los cambios, el papel, la radio y la TV siguen vigentes, como también la incorporación de la era digital, que sigue avanzando. En este sentido creo que los medios y los comunicadores nos “aggiornamos” a las nuevas herramientas, que hoy marcan los nuevos tiempos. Siempre lo nuevo, primero nos asusta y después vemos la oportunidad de crecer, con nuevas generaciones con los conocimientos necesarios, que nos muestran un nuevo camino en la comunicación. En este sentido siempre la responsabilidad a la hora de informar o comunicar sigue marcando la diferencia en la credibilidad del producto final. La situación económica nunca es la mejor y eso es lo bueno, que siempre buscamos mejorar, como también las condiciones laborales. En este último caso también hubo cambios, ya las nuevas herramientas nos permiten realizar la tarea o desde nuestra casa o lugar donde podemos estar realizando una nota.

-Al asumir la presidencia de APC, ¿qué principales metas se trazó?

En diciembre se cumplirá el primer año y si miramos las distintas metas que nos trazamos, creo que como Asociación seguimos siendo una parte muy importante en la sociedad, con muchos proyectos, algunos que están caminando, otros que llevan su tiempo. Pero en este caso, siempre miramos los consejos de nuestros mayores, cuando nos señalaban que “siempre hay que mirar y proyectar de cara al futuro”. Que muchas veces podemos firmar un proyecto y quizás al final no estaremos, pero es plantar la semilla. Pero APC no pasa solamente por el Presidente, sino que hay una Directiva que trabaja, que recibimos inquietudes y todas son parte del tratamiento en la mesa.

-¿Algo que quiera agregar?

Uno cuando mira lo que podemos hacer cuando nos juntamos, los logros que podemos alcanzar como salteños, nos lleva a seguir en el camino que hace 33 años atrás lo pensaron aquellos que dieron el puntapié inicial de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC). Siempre habrá cosas a mejorar y en este sentido también estamos trabajando para sumar a la nueva generación de comunicadores.