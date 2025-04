🧡 La Sub 18 de Salto tiene todo a favor. Tres goles de diferencia y jugando en casa ante Colonia.

Salto tiene todo para ser Campe贸n del Interior, por segundo a帽o consecutivo. No hay otra verdad que esa verdad, en funci贸n de una realidad abarcadora: el 3 a 0 芦naranjero禄 jugando en suelo coloniense, amplifica no solo el estado de la fe colectiva, sino la convicci贸n en el plano futbol铆stico.

Porque no solo cuentan los puntos en esta serie final, sino tambi茅n la diferencia de goles. Tres goles son demasiado para Colonia y beneficia a este potencial Salto, proyectando inalterablemente al sentido de b煤squeda ofensiva.

Este equipo juega en funci贸n de su hambre goleadora. Descubre esa vocaci贸n y tiene cultores b谩sicos, pero en l铆neas generales, el funcionamiento tiene respaldo.

Las grietas son escasas. La determinante condici贸n de equipo macizo a la medida de la necesidad, es una consecuencia en s铆 mismo. Una consecuencia desnivelando.

El partido de vuelta es hoy en el Parque Ernesto Dickinson desde la hora 19.30′. Si hubiese empate en puntos y goles, se apelar谩 a un tiempo suplementario de 30 minutos a manera de tercer partido. Si la igualdad se prolonga, un cap铆tulo estar谩 pendiente: el de los penales.

El s谩bado 12 de abril, es una fecha para ser remarcada en el calendario, si la l贸gica aplica su peso literal. Salto tiene la consagraci贸n en la palma de la mano y si ello ocurre, no habr铆a que hablar menos de la inapelable justicia.

-ELEAZAR JOS脡 SILVA-

馃挰 El amparo a estos gurises de la refrescante dimensi贸n.

Federico, Emanuel, desde mando y desde ese querer.

En el Cuerpo T茅cnico de la selecci贸n juvenil Sub 18, FEDERICO APLANALP, no es relleno de ocasi贸n. Influye. Incide. No hay que encasillarlo en un rol secundario, sobre todo a partir del conocimiento que germina y la experiencia acumulada, que lo potencia como hombre de consulta.

Es de los que no deja de sostener, 芦que estos jugadores nos han ido sorprendiendo, no solo por la capacidad desde lo t茅cnico, sino por la madurez que han expuesto en circunstancias casi l铆mites. Es concreto que el paso de los partidos fue asentando un estilo de f煤tbol que sentimos como t茅cnicos y ellos como futbolistas. Yo dir铆a que estamos en la misma sinton铆a. Si de algo estamos convencidos es que no dar谩n un metro de ventaja y no se sienten campeones antes de jugar. Hay que pensar que estamos 0 a 0 y que la respuesta tiene que ser la que en este equipo es normal. Que se cumpla todo en esos t茅rminos… a eso hay que aspirar禄.

Habr铆a que convenir. Trat谩ndose de EMANUEL PRIARIO, no es solo el Preparador F铆sico de la selecci贸n Sub 18. Es bastante m谩s que esa funci贸n, porque no deja de persistir 芦en el factor grupal, como base de entendimiento. Y este combinado fue entendiendo para qu茅 jugamos, para qu茅 estamos y qu茅 es lo que se puede proponer.

Al rato de haber terminado el partido en Colonia, sal铆 a caminar unas cuadras por la rambla, bien cerca del estadio donde jugamos. Uno fue escuchando los comentarios de la gente y el reconocimiento hacia el Salto que no solo les gan贸 bien, sino que jug贸 bien, a partir de conceptos que siempre buscamos que se defiendan. Esa tambi茅n es la recompensa.

Por eso, ahora que llega el segundo partido y es la final, uno pretende que ese nivel de producci贸n se sostenga. Tambi茅n desde el querer de cada uno禄.

馃師锔 A la cancha

Pidi茅ndole una gauchada al bolsillo: son 300 pesos.

A la fiesta de hoy en el Parque Ernesto Dickinson no le faltar谩 preliminar.

A la hora 17, el enfrentamiento de Salto y Bella Uni贸n, en el marco de la nueva secuencia del Campeonato del Interior Femenino en categor铆a Sub 16. La selecci贸n 芦naranjera禄 viene ofreciendo nivel traducido en goles y ganar se ha vuelto costumbre.

Desde la hora 19.30′, el segundo juego final entre Salto y Colonia, para determinar qui茅n de los dos es el Campe贸n del Interior.

El costo 煤nico de la entrada ser谩 de 300 pesos.

Hinchas de Bella Uni贸n y Colonia al sector este, Tribuna Esc. Fernando Irazoqui.

Hinchas de Salto con destino a la Tribuna Espa帽a.