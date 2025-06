🧠 Wilson Cardozo – Federico Aplanalp

- espacio publicitario -

La dupla DT para el Salto de Sub 15

La saludable hegemonía de Salto en categorías juveniles. No es solo parte del tiempo presente, sino que viene de bastante lejos. Por ejemplo, en el 2015, cuando Salto resultó Campeón del Interior en Sub 15 y Sub 18. El año de la triple corona, desde el momento que en mayores, igualmente la gloria alcanzada. De última, las copas a cuenta «naranjera» en Sub 18.

Ahora para la Liga Salteña, se viene el fútbol de la Sub 15 a nivel de OFI y no por otra razón la designación de la dupla técnica. El núcleo estará en manos de WILSON CARDOZO (foto) y FEDERICO APLANALP. Es obvio que los dos sustentan una envidiable trayectoria. De hecho, Cardozo es el DT salteño más ganador en la historia a nivel de selecciones juveniles.

Restará aguardar la composición del plantel y el inicio de la acción previa. En Sub 14, en tanto, la Dirección Técnica de ROBERT «Gato» OLIVERA, tratándose en este caso de un debut absoluto.

⚖️ Carlos Paz, el que viene para Universitario – Ferro

Es un partido con todo el condimento. Por lo menos en este tránsito previo que finalizará el domingo, cuando Universitario y Ferro Carril se enfrenten desde la hora 15 en el complejo rojo, partido de ida por Octavos de Final del Campeonato del Interior.

Terna designada desde la Liga de Fútbol de Artigas con CARLOS EDUARDO PAZ como árbitro central.

En tanto, para el juego de Arsenal y Nacional en el Parque Juan José Vispo Mari, será el tiempo de RODOLFO RIVERO de la Liga de Fútbol de Tacuarembó.

Se trata de los partidos que afrontarán los cuatro equipos salteños en la nueva secuencia del certamen de OFI. Colisión entre ellos, por lo que la eliminación será inevitable. Avanzarán dos a la tercera fase. Una manera de ser parte de los mejores ocho equipos. En el caso de Ferro Carril, llegó hasta semifinales en la edición de 2024.

🗣️ Rubén Bidondo. Desde el DT de River Plate

«Ahora el torneo empieza a doler»

«La verdad es una. A River le hemos ido encontrando la vuelta. Cuando se dice que un equipo va de menos a más… y bueno, eso pasa con River. Tiene que ver el amoldarse a la idea de aquellos jugadores que se integraron este año.

Lo de Matías Vidiella, por ejemplo, es un caso concreto, desde el momento que venía con una sobrecarga de fútbol. Por eso lo fuimos dosificando y ahora encontró su mejor versión con goles incluidos.

Soy de los que piensa que ahora el torneo empieza a doler, porque de acuerdo a estos dos resultados frente a Huracán de Rivera, está el seguir o no seguir. Los puntos trascienden más que nunca y más allá de esa condición de visitantes primero, darle más vida aún a esta perspectiva que para nosotros también se abrió.

¿Chance de jugar la revancha en el Dickinson? Es algo para no descartar».

(RUBÉN BIDONDO y este River Plate de la nueva dimensión. Primero en la llave. La suma de 16 puntos. Es cierto y sin vueltas: de menos a más).

🕊️ Edgard Da Silva, aquel de Ferro…

Entre el final de los años 60 y comienzo de los años 70, cuando en Ferro Carril se fue potenciando la imagen de zaguero central de EDGARD DA SILVA.

Fue de los puntales de la franja en 1972 y siendo uno más a la hora de la consagración. Batiendo a Gladiador 2 a 0 en la final con goles de Roberto García y Amabilio Monchetti, el equipo orientado por José María Bentancour inscribió nuevamente su nombre en el firmamento de los coperos.

Una más a la cuenta de Ferro, con Edgard Da Silva luciendo una plasticidad de recursos que lo distinguió.

El martes pasado, a la edad de 80 años, el fallecimiento del inolvidable zaguero central de la franja. Al fin de cuentas, fue parte de una década de salientes jugadores. Él… como uno más.

Como es crack… ¡que fue!