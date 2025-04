🤝 Cuestión de afectos

- espacio publicitario -

🎂 De Dublín primero y de Libertad después

El viernes fue el día en que Dublín Central llegó a los 104 años de vida, mientras que en la víspera los 84 años de Libertad Fútbol Club.

Dos de los clubes de la Liga Salteña de Fútbol, que en este abril llegaron a un año más de vida social y deportiva.

Para Libertad rige una incuestionable motivación deportiva, desde el momento que vuelve a jugar en la Divisional «A» por segundo año consecutivo.

Dublín Central, en la «B», pretende repechar, para alcanzar más sostenida respuesta e imponerse el fin: ser uno más en el combate por el ascenso al círculo superior.

Desde EL PUEBLO, para ambas instituciones, salutaciones puntuales.

🏀 Al aro de las decisiones

💥 Nacional lo pasó por arriba: 115-64

Nacional está a un partido de meterse en las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) luego de que este viernes por la noche aplastara a Hebraica y Macabi en el Polideportivo del Gran Parque Central por cifras de 115-64, logrando, además, la mayor diferencia de la historia en un encuentro de playoffs (51, superando los 42 del pasado lunes).

El partido se jugó en el recinto tricolor debido a un cambio de localía que se produjo el jueves tras la suspensión del partido en cancha de Unión Atlética.

El tercer partido, que todo indica que será el último de la serie, sí se disputará en el gimnasio donde Hebraica hace las veces de local, hoy domingo a las 21:15 horas.

El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor de Peñarol (2) y Defensor Sporting (1), que el lunes a las 19:10 jugarán el cuarto partido de su serie.

🏟️ Segunda División Profesional

⚽ Del primer 0 a 0 al domingo que complementa

Ayer sábado dio inicio la séptima fecha del torneo Competencia de la Segunda División Profesional, aunque es la sexta que se juega debido a que la segunda fue postergada porque tres escenarios no fueron aprobados.

Rentistas y Albion abrieron la etapa empatando 0-0.

La jornada continuaba por la noche con el partido entre Rampla Juniors, que aún no ha ganado, y Oriental de La Paz, que es uno de los líderes de la Serie 2, en el Estadio Luis Franzini a las 21:15 horas.

El resto de los partidos irán este domingo:

🕒 Hora 🏟️ Partido 📍 Estadio 11:00 La Luz vs. Fénix Parque Paladino 15:00 Cerrito vs. Central Español Parque Maracaná 16:00 Deportivo Maldonado vs. Colón Domingo Burgueño Miguel 16:00 Artigas vs. Atenas Bella Unión

👎 Los dedos en el ventilador

⚖️ ¿El histórico abuso contra los equipos chicos?

Horacio «el Chino» Peralta, director técnico de Miramar Misiones, puso los dedos en el ventilador y criticó el trato que tuvo el árbitro Esteban Ostojich con los jugadores cebritas en la derrota ante Nacional 3-1 por la duodécima fecha del Torneo Apertura en el Parque Artigas de Las Piedras.

“Nosotros hicimos un buen partido, y en algunos detalles cortos y jugadas fuimos perjudicados, pero no por eso ganó Nacional. No podemos quejarnos del arbitraje en cuanto al resultado, sino en cuanto al trato que tuvo con los jugadores”, dijo el entrenador en conferencia.

“En el entretiempo le dije al juez que me llamó la atención lo mal que le habló a nuestros jugadores. No es la manera. Al arquero nuestro le dijo: ‘Levantate; no me hagas tiempo. Este es mi trabajo’. Yo le dije que esto es fútbol y es normal que un equipo necesite tiempo para recuperar, cuando lo están presionando”, comentó más tarde Peralta.

El árbitro principal también fue criticado por Gastón Ramírez, quien lo acusó de haberles dicho a los jugadores cebritas que “lo iban a pagar e iban a perder”.

🌍 Sudamericana y Libertadores

🧑‍⚖️ Ellos, los jueces

📅 MARTES 22

⏰ Hora 🏟️ Partido 👨‍⚖️ Árbitros (País) 19:00 Boston River vs. Nacional Potosí Anderson Daronco y equipo (Brasil) 21:30 Inter de Porto Alegre vs. Nacional Alexis Herera y equipo (Venezuela)

📅 MIÉRCOLES 23

⏰ Hora 🏟️ Partido 👨‍⚖️ Árbitros (País) 19:00 Olimpia vs. Peñarol Jesús Valenzuela y equipo (Venezuela) VAR: Juan Soto y Marco Suárez 21:30 Vitoria vs. Cerro Largo José Méndez y equipo (Paraguay)

📅 JUEVES 24

⏰ Hora 🏟️ Partido 👨‍⚖️ Árbitros (País) 19:00 Corinthians vs. Racing Guillermo Guerrero y equipo (Ecuador)