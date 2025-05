🚴‍♂️ Ciro Pérez fue el uruguayo destacado en el Panamericano de Punta del Este

- espacio publicitario -

El ciclista sanducero Ciro Pérez, fue el único medallista uruguayo en los recientes Panamericanos de Ciclismo Punta del Este. Pérez ganó la medalla de Bronce en la Prueba de Ruta en Sub 23.

Pérez tiene 20 años, vive en la zona de la Toscana en Italia y hace cuatro que corre en Europa. Hoy lo hace para el MG.K vis Costruzione e Ambiente Colors for Peace de Italia, equipo de rango Continental.

Sobre el Panamericano, Pérez comentó: «El colombiano Guatibonza (quien ganó la medalla de oro) era el hombre a seguir, era el más rápido. Yo ya lo conocía, había corrido contra él varias veces el año pasado en Europa, así que busqué su rueda. Después cometí un error, me quedé esperando por Argentina por si aceleraban y me dejaban un hueco, pero me taparon bastante y tuve que salir por el otro lado».

🇦🇷 Lucas Gaday ganó en Argentina

Lucas Gaday se quedó con la 93ª Edición de la prueba Clásica 1º de Mayo; el ciclista argentino que defiende al Dolores Cycles de nuestro país fue el flamante ganador de una prueba histórica del ciclismo argentino en Salta defendiendo al Pueblo y Campos.

Podio Final

Posición Ciclista Equipo 1° Lucas Gaday Pueblos y Campos 2° Nahuel Méndez Municipalidad de Godoy Cruz 3° Gerardo Tivani Municipalidad de Pocito 4° Agustín Fraysse Team Murray 5° Hugo Velázquez Team Fornara