🔴 Conexión Ganadera: Contador advierte “esquema Ponzi” e información “inauditable” en operativa de US$ 400 millones

Falta de auditorías y millonario déficit generan incertidumbre

El contador Ricardo Giovio advirtió sobre la falta de controles y la compleja situación financiera de Conexión Ganadera, cuya operativa de US$ 400 millones es considerada “inauditable”. Además, señaló un déficit patrimonial de US$ 230 millones y una estructura de pagos que podría asemejarse a un esquema Ponzi.

Preocupación entre los inversores

En una reciente presentación ante más de 4.000 inversores afectados por la crisis de Conexión Ganadera, el contador Ricardo Giovio expuso las graves irregularidades en la información contable de la empresa. Contratado a principios de enero, el especialista en finanzas alertó sobre la imposibilidad de auditar la operativa de la firma y destacó la necesidad de que la empresa entre en concurso cuanto antes.

Según el análisis de Giovio, aunque el negocio comenzó en 1999 con un modelo viable, las pérdidas llevaron a la compañía a buscar nuevos inversores y diversificarse en rubros de mayor rentabilidad, alejándose de su actividad principal. Esto, en su opinión, terminó generando una estructura financiera insostenible.

Un déficit millonario y deudas con frigoríficos

Concepto U$S (expresado en millones de dólares) ACTIVOS INFORMADOS Ganado 100 Campos 13 Crédito Frigoríficos 45 Total Activos Informados 158 PASIVO INFORMADO Inversores 384 Pasivos VS y Otros 4 Total Pasivo Informado 388 DÉFICIT PATRIMONIAL (230)

Nota: Los valores expresados son afirmaciones de la dirección.

El informe presentado detalla que Conexión Ganadera posee activos por US$ 158 millones, desglosados en US$ 100 millones en ganado, US$ 13 millones en campos y US$ 45 millones en deudas por cobrar de frigoríficos. Entre estos, destacan el Frigorífico Casablanca (US$ 27,7 millones), Matadero Solís (US$ 1,9 millones) y Bamidal (US$ 15,7 millones).

Por otro lado, el pasivo de la empresa asciende a US$ 388 millones, de los cuales US$ 384 millones corresponden a deudas con inversores. Esto genera un déficit patrimonial de US$ 230 millones, con una concentración de obligaciones en apenas 1.510 clientes, quienes poseen el 75% de las deudas totales.

Falta de controles y ausencia de auditorías

Uno de los puntos más críticos señalados por Giovio es la debilidad de la información contable, marcada por la falta de auditorías y controles adecuados. Según su informe, la empresa operaba sin una contabilidad clara, lo que dificulta evaluar su situación real. “Los balances disponibles no reflejan una operativa de US$ 400 millones”, aseguró.

Asimismo, cuestionó la diversificación en otros rubros como frigoríficos, casas de cambio y escritorios rurales, lo que terminó desviando el foco del negocio original. Esta estrategia habría sido una respuesta a la falta de liquidez y la necesidad de generar ingresos adicionales.

Un modelo de pagos insostenible

El especialista también sugirió que el esquema financiero de Conexión Ganadera, basado en pagos fijos a los inversores mientras la rentabilidad de la ganadería era variable, derivó en una estructura similar a un esquema Ponzi. “Hubo pérdida de foco en el negocio, se sumaron actividades en procura de atender liquidez inmediata y se trabajó con información restringida en pocas manos”, concluyó.

Ante este panorama, Giovio insistió en que el concurso de la empresa es el paso necesario para ordenar la situación financiera y brindar certezas a los inversores. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo en torno al futuro de Conexión Ganadera y el impacto de esta crisis en el sector.