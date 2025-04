🏟 Universitario, Ferro Carril, River Plate: serán locales

- espacio publicitario -

Entre såbado y domingo que viene, para jugarse la segunda fecha en los torneos de la «A» y de la «B» a nivel de las Copas del Interior de clubes. La nueva instancia para los 8 equipos salteños.

En el caso de la serie «A» de la Divisional «A», Universitario volverĂĄ a ser local, esta vez ante Estudiantil de PaysandĂș, en tanto Nacional transitarĂĄ nuevamente por la condiciĂłn de visitante, viajando a TacuarembĂł para enfrentar a Estudiantes, derrotado por la «U» en el juego inicial.

Por la serie «B» de la Divisional «A», un partido demasiado especial, desde el momento que se enfrentarån en el Parque Luis T. Merazzi, Ferro Carril vs Arsenal, mientras Pirata Juniors de Artigas en casa propia ante Peñarol de Rivera que volverå a ser visitante, tras su debut de la víspera ante Ferro Carril.

🏆 AhĂ­ en la «B»

Si de la Divisional «B» se trata, River Plate oficiarå de local en la segunda fecha ante Tabaré de Baltasar Brum, mientras por la misma lleva en suelo agrario del Parque Juan José Vispo Mari, Barrio Albisu vs Independiente.

Finalmente Gladiador, goleado 3 a 0 por San Lorenzo de Young, tendrĂĄ que viajar a GuichĂłn para enfrentar a Obreros Unidos.

🏀 Del impacto de Malvín a Nacional-Defensor de hoy

MalvĂ­n fue el que dio la nota al ganar el primer partido de la serie de semifinales de la Liga Uruguaya de BĂĄsquetbol (LUB) contra Aguada, jugando como visitante en el Estadio Propio de la Av. San MartĂ­n, por cifras de 96-99 luego de un alargue.

El segundo juego de la serie tendrĂĄ lugar en el Juan Francisco Canil, gimnasio de MalvĂ­n, el prĂłximo martes 29 a las 21:15 horas. Es al mejor de cinco partidos.

Un dĂ­a antes, hoy lunes 28 a las 20:15, serĂĄ el primer choque de la otra serie semifinal entre Nacional y Defensor Sporting en el Polideportivo del Gran Parque Central.

🧡 Valiendo la pena Salto FC: ganó en Sub 19 y Sub 15

Para Salto FĂștbol Club fue la nueva secuencia en el marco del Campeonato Apertura en divisiones juveniles de la AsociaciĂłn Uruguaya de FĂștbol en la serie «A».

Frente a Rentistas, con tres partidos como visitante y dos de ellos, en el Parque Juan José Vispo Mari. Valió la pena el nivel de producción alcanzado, desde el momento que en la categoría Sub 19, Salto se impuso a los «Bichos Colorados» por 4 a 2, mientras en Sub 15 fue victoria «naranjera» por 1 a 0.

En Sub 16 se impuso Rentistas 2 a 0, mientras en Sub 14 el registro final de 2 a 1. El restante partido en Sub 17 concluyĂł empatado 0 a 0.

Tras la nueva fecha jugada, esta tabla global para tener en cuenta. Se trata de la suma de todas las categorĂ­as. Salto FĂștbol Club llegĂł a los 40 puntos.

🏠Equipo Puntos Nacional 123 Peñarol 94 Boston River 92 Defensor Sporting 90 MC Torque 83 Racing 82 Liverpool 77 Wanderers 74 Danubio 66 River Plate 57 Rentistas 55 Albion 46 PaysandĂș FC 44 Salto FC 40 Deportivo Maldonado 33 Progreso 22 FĂ©nix 21 Atenas 11

âšœ El fĂștbol del Interior estĂĄ vivo: TacuarembĂł finalista

TacuarembĂł clasificĂł a la final del Torneo Competencia de la Segunda DivisiĂłn Profesional tras doblegar a ColĂłn 1-0 como local en el estadio Goyenola, por la Ășltima fecha del grupo B, que lo tenĂ­a como el Ășnico equipo que dependĂ­a de sĂ­ mismo para llegar a esa instancia.

Un gol de Pablo FagĂșndez a los 39’ le dio la victoria al equipo rojo del norte, que si no ganaba le daba la clasificaciĂłn a Oriental de La Paz.

Deportivo Maldonado, que estaba un punto abajo, empató 4-4 con La Luz en el Domingo Burgueño Miguel y quedó tercero. Central Español le ganó a Uruguay Montevideo 2-1, pero no tuvo incidencia alguna en la tabla.

Por el A, Atenas ya habĂ­a asegurado el pasaje a la final y tenĂ­a fecha libre, por lo que definirĂĄ el Torneo Competencia con TacuarembĂł.

Dos equipos del Interior para resolver. Vale la pena puntualizarlo.