🏆 Universitario, Nacional, la punta, el futuro: un todo

….y ese día que soñaron, ¡vendrá!

Son los 10 puntos de Universitario. Son los 7 puntos de Nacional. Restan dos fechas. Y este partido no es uno más. Ellos lo saben. Tienen abierta la conciencia. No se proclaman inocentes frente a la magnitud del partido.

Tampoco se trata de sacarle un punto o restarle una coma a este tiempo previo, para tener en claro la gravitación que le asisten a esos tres puntos. Porque el segundo de la Serie «A» en esta primera fase del Campeonato del Interior enfrentará a Ferro Carril, que será con soltura ganador del «B».

Las cosas por su nombre: toparse con la amenaza que supone Ferro Carril, no es una amenaza a ras del suelo. Esa amenaza levanta vuelo. Por eso, Universitario y Nacional soñaron ese día que vendrá. Y ese día llegó.

Porque no dependen de un tercero para ganar la primera posición. Dependen de los argumentos que expongan, y de las razones que no falten. Desde lo táctico a lo técnico, sin renegar del corazón que no admite doblegarse. El corazón también se convierte en llamador de amaneceres.

❓¿QUIÉN A QUIÉN?

Nacional fue una máquina letal. Le infló nueve veces la red al sometido Estudiantil de Paysandú, mientras Universitario no fue tanto más que Estudiantes en Tacuarembó, pero el gol de Gabriel De Souza supo del efecto de una sentencia para el 1 a 0.

Las dos bajas en Universitario: Ávalos y Jonathan Jorge. Nacional los tiene a todos, con la excepción de Facundo Moreira y la pena pendiente de dos juegos.

En el Dickinson son capaces de potenciarse. El campo de juego lucirá a pleno. No hay excusas. Ideal para que se asocien a la pretensión unitaria del fútbol: para defender bien, para escalar mejor y para descubrir geografías de ataque.

Matías Morales, Matías Trindade, el «Tote» Martínez, Nicolás Arbiza en Nacional; Valentín Fornaroli, George Dos Santos, Alexander Píriz en Universitario, entre otros. El catálogo de ofensiva es cosa posible, en su más rigurosa ambición.

No hay favoritos. No los hay. El día llegó. Es el día que soñaron. Y está aquí.

— ELEAZAR JOSÉ SILVA

🏟️ Van para la cancha

Sábado 31 de mayo

Divisional «A» – Serie «A» – Campeonato del Interior

Campo de juego: Parque Dickinson

Hora: 15:00

Árbitro central: Matías Schneider (Paysandú)

Asistentes: Renzo Fererari y Cristian Ramírez

Valor de la entrada: $250

🔴 UNIVERSITARIO

Jorge Fleitas, Octavio Pintos, Franco Matías Bentín, Junior Rodríguez, Fabián Leites;

Javier Gómez, Gastón Barrientos, Facundo Barrientos, Gabriel Tabárez;

George Dos Santos, Valentín Fornaroli

Director Técnico: Alejandro Marcelo Irigoyen

🔵 NACIONAL

Carlos Eduardo Regueira, Alejandro Cavanna, Enzo González, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira;

Enzo Suárez o Agustín Suárez, Bruno Basualdo, Alan Aranda, Rodrigo Pérez;

Matías Rodrigo Morales, Matías Trindade

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens

🔴 Ellos, de Arsenal

Los memorables para la historia

En la década de los años 70, cuando Atlético Arsenal produjo su primer ascenso a la divisional «A» del fútbol salteño. Y aquel resultado que el veterano hincha seguro no olvida: el 5 a 1 a Ferro Carril en el Parque Luis T. Merazzi.

Pero no se podría eludir de la nómina un zaguero o marcador de punta que fue líder natural: Orlando Viera, entre los años 70 y 80. Pero además Orlando, al igual que el «Loco» Cuello, campeones del Litoral y del Interior con Salto.

El Arsenal que mañana llega a los 70 años de vida y tiene en claro que en su historia, supo de tres goleadores inolvidables:

Ruben Darío Cuello, Alfredo «Tola» Suárez y Carlos Daniel Texo. Tres memorables: lo son.

Las siete décadas de Arsenal. Nombres que van y vienen. ¡Emblemáticos!

⚪🔴 Ceibal y Salto Uruguay

…echándose a andar

No ha sido una semana más para Ceibal y Salto Uruguay. Ocurre que los planteles superiores despuntaron a la acción. Pretemporada en movimiento, con la mira puesta en el 10 de agosto, cuando se inicie el Campeonato Salteño en la «A».

Ninguno de los dos tiene el núcleo cerrado. Ceibal variará el mando, ahora con Pablo Martín Barreto, mientras Salto Uruguay le abrió el retorno a Rodolfo Aguirre, mientras Aníbal Ruiz Nogueira desde la Preparación Física.

En calidad de jugador, el «Lolo» Aguirre fue referente del Salto Uruguay de finales de los años 90, con cuatro títulos consecutivos, hasta que llegaría la sequía de gloria que se prolonga.

¿Hasta cuándo?