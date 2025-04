🏆 Torneo de selecciones pasó a un segundo plano

La Copa de Clubes en la OFI; ┬┐el futuro definitivo?

El a├▒o pasado no fue un a├▒o m├ís en la historia de los equipos que jugaron la Copa de Clubes impulsada por la Organizaci├│n del F├║tbol del Interior, sobre todo por el nivel de inversi├│n alcanzado, tanto a nivel de la Divisional ┬źA┬╗ como de la ┬źB┬╗.

Dicho claramente: las gordas billeteras apuntalaron fines deportivos, cre├índose una imagen de competencia como pocas veces concebida. Lo de Porongos fue excluyente, incorporando entre otros a Diego God├şn y Gonzalo ┬źChori┬╗ Castro, pero no fue el ├║nico.

Los m├ís selectos equipos del Este y del Sur ┬źmetieron mano en el bolsillo┬╗ y fueron tapizando la senda en casi loca b├║squeda de la mism├şsima gloria.

Por estos lares salteños, lo de Nacional fue real: armó un plantel potencial. Fue campeón y ascendió, como nunca antes en su historia, mientras Ferro Carril y Universitario no bajaron la vara. Fueron protagonistas. Se habló de ellos dos y Arsenal pegó más de un grito de dignidad.

­čôî Cuesti├│n de razones

Hay quienes desde el an├ílisis sostienen a rajatabla que los torneos de selecciones, sobre todo el de mayores, tienen los d├şas o los a├▒os contados. La merma en la pasi├│n regional y el desflecado inter├ęs es cosa sabida y comprobada. Salvo excepciones, el desencanto es perceptible.

Desde la Liga Salte├▒a de F├║tbol, no ha faltado aquel neutral que apunte a la situaci├│n de hecho: menos gente y menos taquilla. Si no fuese por el aporte de sponsor, lo de Salto ser├şa inviable, porque adem├ís el costo operativo de un combinado salte├▒o no se mide en pesos aislados. Son muchos pesos ($$$), que se codean con el objetivo deportivo.

En tanto, el avance-protagonismo de los torneos de clubes es cada vez más notorio y pujante. La resonancia que supone participar surge como testimonio desde el fútbol salteño, cuando un total de OCHO equipos comparecerán a la cita 2025: seis de la Liga Salteña de Fútbol y dos de la Liga de las Colonias Agrarias.

Los torneos de OFI otorgan VISIBILIDAD a los clubes, a sus jugadores. Por eso los cuatro clubes salte├▒os en la ┬źA┬╗ se han potenciado otra vez y por eso River Plate no pretende ser menos, integrando jugadores de Paysand├║ y Entre R├şos.

­čö« …Y razones de futuro

Bien claros. El torneo de selecciones supo ser (supo), mecha encendida entre los a├▒os 60, 70, 80 y 90: cuatro d├ęcadas potenciales. Pero a partir del nuevo siglo (ya hay que hablar de 25 a├▒os), la decadencia en todos los planos imaginables. Y sobre todo, esa miniatura de inter├ęs desde la gente. Y el f├║tbol sin amparo popular, que es decir de esa gente, huele a frustraci├│n.

A mandato de lo poco o de la nada.

Cuando Salto jug├│ con Paysand├║, asistieron 3.500 aficionados. La excepci├│n en la regla.

Antes y despu├ęs, el vac├şo mayoritario.

En tanto ahora, con OFI abriendo el nuevo cauce deportivo, hay pasiones que no se ocultan y las billeteras pasan a escribir su propia historia. Los jugadores juegan. Las finanzas tambi├ęn. Y a veces son las que deciden.

No hay caso: poderoso caballero sigue siendo don dinero.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

­čö┤ Independiente agrario no se siente menos: tiene a los 4

Independiente de la Liga de las Colonias Agrarias, ser├í uno m├ís en la disputa del Torneo de Clubes, en este caso si de la Divisional ┬źB┬╗ se trata. El equipo rojo de Granja Santana no se siente menos en cuanto al objetivo de redoblar para ser competitivo y por esa raz├│n le fueron llegando jugadores para reforzar el plantel.

Cuatro en la menci├│n:

Jugador Posici├│n Procedencia Agust├şn Carrara Arquero Ferro Carril, Universitario, Chan├í, entre otros Nicolai Bochkariov Delantero – Diego Tab├íres Volante El Tanque Jos├ę Luis Silva Lateral / Volante El Tanque

Independiente fue el campe├│n de la Liga Agraria en el 2024, con la direcci├│n t├ęcnica de Miguel Villarruel. El restante equipo con la mira puesta en OFI, no otro que Barrio Albisu.

­čĹĹ El de 1972, 1973, 1974 y 1986: la m├şstica campeona de Estudiantil

5 de marzo de 1930. El d├şa en que naci├│ Estudiantil de Paysand├║. El que fue cuatro veces Campe├│n del Interior a nivel de clubes. En 1972, 1973 y 1974 primero, y en 1986 despu├ęs, incluyendo en este caso a Carlos Fernando Cabill├│n, como una de las piezas de m├ís incomparable nivel.

Pero adem├ís: Jorge Moncecchi, Aldo Beninca, Fabiano Pereira, Bosco Front├ín, Alcides Salles, V├şctor Carbajal…

La cita-rescate desde EL PUEBLO a Estudiantil, desde el momento que será uno de los rivales de Universitario y Nacional en la primera fase del Campeonato del Interior.

Aquella m├şstica campeona del c├ęlebre Estudiantil, y ahora con la direcci├│n t├ęcnica de Luiggi Patriti. El Estudiantil de esta toma gr├ífica data de 1974, cuando alcanz├│ la tercera corona consecutiva. Un equipo que fue capaz de conjugar ingredientes vitales para ser lo que fue.

Parados: Nery Pratt, Germ├ín Daglio, Jos├ę Lantera, Ra├║l Etchecopar, Suubert Ferreira y Omar Arcel.

Hincados: Julio Rodr├şguez, ├üngel Fu├í, Carlos Arocena, Julio C├ęsar ┬źBocha┬╗ Poncet y Roberto ┬źAcordeona┬╗ Gonz├ílez.

51 años atrás. Un copetudo inolvidable.