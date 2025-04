⚽ Predicando goles

- espacio publicitario -

✝️ Nacional es «fiel creyente»: 3 a

Siente que no todo está perdido y ayer volvió a ganar. Se entona y escala en la tabla a falta de tres fechas. La ilusión tricolor está viva y goza de buena salud. Lo llevaron a Las Piedras y su lección de simpleza fue terminante, en el inicio de la fecha número 12 del Campeonato Apertura de Primera División.

Nacional volvió a ganar y ejerce mucha presión en la cima del Torneo Apertura. A falta de los resultados de los demás candidatos a la punta, el Tricolor cumplió con su tarea y se llevó los tres puntos del Parque Artigas, tras vencer con autoridad a Miramar Misiones en un partido que fue de menos a más.

Luego de un comienzo de color cebrita, donde Miramar intentó sorprender con ataques rápidos, Nacional se acomodó en el campo de juego, se adueñó de la pelota y, con ella, del protagonismo del partido.

⚽ Goles

39′ Nicolás López (N)

(N) 43′ Pablo López (MM)

(MM) 48′ Lucas Villalba (MM)

(MM) 83′ Gonzalo Petit (N)

🟨 Tarjetas Amarillas

46′ Mathías Rodríguez (MM)

(MM) 46′ Lucas Villalba (N)

(N) 63′ Anthony Sosa (MM)

(MM) 84′ Sebastián Coates (N)

(N) 87′ Ignacio Yepez (MM)

(MM) 90′ Nicolás Rodríguez (N)

(N) 90+4′ Pablo López (MM)

🟥 Expulsados

45′ Nicolás Schiappacasse (MM)

(MM) 90+1′ Martín Fernández (MM)

🟥 Cosas de Boston

🌟 River… y fue 2 a 1

Boston River le ganó 2:1 a Danubio en el estadio JDH María Mincheff de Lazaroff, por la duodécima fecha del Torneo Apertura.

Boston River festejó en la agonía y escala en la tabla de posiciones. Danubio, es pura frustración. Todo hacía indicar que el empate iba a subir al marcador, pero en el sexto minuto del descuento, el paraguayo Freddy Noguera metió la cabeza y decretó la victoria del Sastre.

⚽ Goles

60′ Agustín Anello (BR) de penal

(BR) de penal 87′ Sergio Núñez (D)

(D) 90+6′ Freddy Noguera (BR)

🟨 Tarjetas Amarillas

54′ Gerónimo Bortagaray (BR)

(BR) 73′ Juan Acosta (BR)

(BR) 79′ Bruno Antúnez (BR)

(BR) 90+3′ Valentín Adamo (BR)

(BR) 90+7′ Emiliano Velázquez (D)

⚽ Los cañoneros del Fútbol Sala

🧨 Rodrigo Fasanello: el «Loli» es por 36



La prolongación del Campeonato Salteño de Fútbol Sala, donde los goleadores tampoco faltan en la escena. Desde la Liga a EL PUEBLO, este apunte estadístico para tener en cuenta y que descifra a RODRIGO FASANELLO como máximo goleador hasta el momento, con un total de 36 anotaciones.

Por debajo del «Loli» aparece GERMÁN STÁBILE de Almagro con 31, BRAIAN MAIDANA de Salto Rowing Club con 27, RODRIGO BRUM de Tigre con 24, JUAN DARÍO RONDÁN de Almagro con 21 y DIEGO SARTHOU de Ceibal con 21.

📊 Tabla de goleadores – Divisional «A»

Jugador Equipo Goles Rodrigo Fasanello – 36 Germán Stábile Almagro 31 Braian Maidana Salto Rowing Club 27 Rodrigo Brum Tigre 24 Juan Darío Rondán Almagro 21 Diego Sarthou Ceibal 21

📊 Tabla de goleadores – Divisional «B»

Jugador Equipo Goles Franco Teodoro Arsenal 34 Fernando Machado Paso del Bote 33 Emiliano Rosas Sol de América 28 Agustín Mantegazza Huracán 24 Matías García Palomar 23 Nahuel De Los Santos Huracán 23

🕰️ ¿Te acordás?

Fue en 1970, cuando el DT Juan Eduardo Hobberg integró esta selección uruguaya. Fue la base de la que jugó la eliminatoria ante Chile y Ecuador. La celeste del pasaje previo al Campeonato Mundial de México y con un salteño incluido: no otro que Pedro Virgilio Rocha.

¿Qué hubiese sucedido con la chance de Uruguay, si el «Daro» no se lesionaba en el primer partido ante Israel? A los pocos minutos debió ser sustituido y no jugó más.

Los celestes ya sin Rocha vencían 2 a 0, con goles de Juan Martín Múgica e Ildo Enrique Maneiro.

En tanto, esta toma gráfica rescatada desde EL PUEBLO, implica un sorbo de melancolía.

En México 70, Uruguay fue el cuarto en la tabla final, perdiendo por el tercer puesto ante Alemania Occidental, 1 a 0.

🏃‍♂️ ¡Histórico uruguayo!

El uruguayo Valentín Soca logró la segunda mejor marca histórica de Sudamérica en los 5.000 metros, en el marco del torneo Brayan Clay, que se disputó en Asuza, California (Estados Unidos).

El oriundo de Vichadero, defendiendo a California Baptist University, cronometró 13:13.10 para quedar en la tercera posición del podio, detrás del corredor de Eritrea Habtom Samuel (13:05.87) y el keniata Ishmael Kipkurui (13:09.24).

Con dicho tiempo no solo logró su mejor marca personal, sino que también el segundo registro sudamericano y nacional, siendo solo superado por otro uruguayo, Santiago Catrofe, quien en junio de 2024 marcó 13:05.95 en Heusden, Bélgica.

🏟️ Ugarte… ¡de colección!

Manchester United logró una heroica clasificación este jueves a las semifinales de la UEFA Europa League, luego de vencer 5-4 al Olympique Lyon de Francia con tres goles en los últimos siete minutos del segundo tiempo del alargue.

Al finalizar el encuentro, sobre una de las esquinas de la cancha, donde está el túnel de vestuarios, los hinchas se agruparon para saludar a los jugadores y comenzaron a cantar “Bruno, Bruno”, por Bruno Fernandes, el capitán del equipo.

En medio del griterío se elevó una bandera de Uruguay que fue rápidamente visualizada por Manuel Ugarte, quien se frenó, se sacó la camiseta y se la entregó a este uruguayo presente.

No lo podía creer y se emocionó.

Luis Alberto “Pato” Avellanal: Tiempos de franja al pecho

“Cada partido crea una obligación. Y la obligación es parte de Ferro”



“Iniciamos el año con el optimismo que siempre naturaliza a todo lo que gira alrededor de una institución como Ferro Carril. En el 2024 terminamos con un plantel de siete jugadores mayores y complementamos con juveniles de las inferiores, dos de ellos campeones del Interior, Chiriff y Echagüe, pero tremendamente disminuidos, haciendo una liguilla muy limitada. Obtener incorporaciones para este año fue la idea inicial, cargada de lógica, en función de las necesidades. Conformar un equipo competitivo, para los tres torneos que se nos vienen. Ese es el fin”.

🏆 La herencia ganadora

No hay caso con Ferro Carril. La obligación es una constante: ganar o ganar. Hasta un empate, a veces, le huele a frustración. Es la historia ganadora del club, y eso no se discute.

Hoy, esa misión vuelve a tomar forma. Desde la Dirección Técnica, Luis Alberto Avellanal —el “Pato”— no la elude. En estos años en Ferro, ya sabe de qué se trata: la mística no se negocia. En diálogo con EL PUEBLO, el entrenador lo deja claro. En Ferro Carril, los grises cuentan poco.

🔄 Renovación de un querer

“Se integró un hombre de la casa como Emilio Silva y quedamos del año pasado con el profesor Matías Piñeiro. Se sumaron Nicolás ‘Mono’ Ferreira y la continuidad de Gabriel Ximeno para entrenar a los arqueros. Reforzamos los puestos claves”.

Ferro incorporó nombres de peso para este 2025:

Jugador Detalles Matheus Brandao Mejor arquero de OFI en 2024 con Porongos Nahuel De León Hermano De León Joaquín De León Hermano De León Enzo Borges Goleador clásico Rodrigo Salcedo Chileno Dalton Bueno – Leo Fagúndez Otro arquero de nivel

Y el respaldo de jugadores que siguen vistiendo la franja: “Tato” Viera, Daniel Lescano, Diego González, Franco Silva, De Mora, Jorgeluis Vera, Quintero, Natanel Tavárez.

“Es un plantel optimizado en recursos. De eso, no hay dudas”.

📈 Las líneas de un pensamiento

Ferro Carril enfrenta en 2025 una triple instancia, como en 2024: Torneo de OFI, Copa Uruguay y el Campeonato Salteño. El año pasado fue semifinalista en el Interior, tuvo buen tramo en la Copa pero se apagó en la liguilla local.

Ahora, el «Pato» plantea una idea clara:

“Cuando hablamos de objetivos, hablamos de los mejores que le pueden pasar al equipo. ¡Siempre son los mejores! Estamos para pelear el torneo de OFI y el Salteño. Esos son los objetivos que nos trazamos.

Nos tocó una serie con equipos de Artigas, Rivera y Arsenal. Buscaremos en los dos primeros partidos de local una base de puntos favorable. Después, partido a partido. Y cada partido nos crea una obligación: la obligación es parte de Ferro. Tenemos con qué, y eso es lo que importa”.

🔁 “Retomamos el rumbo”

En el tramo de preparación, Ferro jugó varios amistosos:

Partido Resultado Empate con Litoral (Paysandú) Empate Revancha en Salto Derrota 0-3 Partido con Gladiador Victoria Partido con River Plate Victoria 6-2

“Ese 0-3 nos llevó a pensar en el momento deportivo del plantel. Hicimos variantes tácticas y de integración. Después le ganamos a Gladiador y de última a River Plate 6-2. Fue una muestra de que es posible rectificar el rumbo cuando las circunstancias lo plantean”.

Con ese envión positivo, Ferro ingresa en la semana previa al debut, aunque con lesiones que preocupan:

Joaquín De León está en duda

está en duda Enzo Borges, más complicado, podría no llegar al primer partido

“Tenemos un plantel largo que nos va a permitir una integración acorde con lo que pretendemos”.

📚 La vida que pasa y el tercer año que llegó

Para el Esc. Luis Alberto Avellanal, este es su tercer año consecutivo en el cuerpo técnico de Ferro Carril. Un año especial, ya que en julio culminará la Licenciatura “B” exigida por OFI. Las otras licencias que posee rigen a nivel local.

“Hace cinco años, si alguien me decía que iba a estar en Ferro, me parecía impracticable. Pero hoy es una realidad. Me siento a gusto, por el trabajo colectivo y el respaldo de la Comisión Directiva.

Es cierto que hubo cambios, pero con el profe Matías Piñeiro seguimos. La cuota de optimismo está. La confianza en el futuro la tenemos. Después de todo, es inevitable tenerla”.