⚽ Explorando lo que tiene el otro: Salto FC y Paysandú FC

Fútbol amistoso para hoy lunes en la mañana en el Parque Juan José Vispo Mari, cuando se enfrenten amistosamente Salto Fútbol Club y Paysandú Fútbol Club. Los dos como parte del ciclo final previo al estreno de ambos en el Torneo de la Primera Divisional «C» (ex Primera División Amateur).

A las 9:30 en el suelo de Salto FC, el equipo que orienta Álvaro Pastoriza jugará uno de sus últimos partidos formales previos a la acción. Salto dispondrá de fecha libre en el despegue, integrando la serie, entre otros, junto a dos equipos históricos como Huracán Buceo y Bella Vista.

A Paysandú lo dirige Juan Ramón Silvera, ex Director Técnico de Huracán de Paysandú, entre otros. Silvera fue jugador de selecciones campeonas de Paysandú en los años 80, junto a Carlos Fernando Cabillón, quien también se suma al mando de la entidad sanducera. Cabillón es el DT de la Sub 19, pero el vínculo con Juan Ramón no falta.

❓ ¿Cuál es el futuro?

Salto es dirigido por segundo año consecutivo por Álvaro Pastoriza. Incorporaciones que no han faltado, entre otras, Nicolás Fagúndez. En la primera quincena de junio, Salto estará debutando en un campeonato que potencia la chance al ascenso.

Salto Fútbol Club retornó a la acción en 2021, luego de haberse registrado en AUF, jugando tres torneos consecutivos para después permanecer al margen, hasta que un gerenciamiento posibilitó su inserción en el esquema de la propia AUF. Siempre que sea local, jugará en el remozado Parque Juan José Vispo Mari.

🧑‍⚖️ El mañana de los árbitros: “¿Cada categoría marca la diferencia de los viáticos?”

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, el apunte concreto e inherente a la categorización de los árbitros de la Liga Salteña, constituye un planteamiento formal del Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. La misión fue transferida a Federico Margall, Instructor del organismo rector. Los años de Federico en esa área de OFI lo facultan naturalmente para el desarrollo del fin.

Algo más de 40 árbitros entre las dos asociaciones, ASA y ASDAF, están en la mira de «Palito» Margall, quien desde algunos días viene observando la acción de los jueces, tanto en la Divisional «B» como en el Consejo Único Juvenil.

Se pretende desde la propia Liga que la categorización pueda concluir antes de la disputa del Campeonato Salteño (domingo 10 de agosto). Frente al hecho mismo de categorizar, desde ambas gremiales las interrogantes parecen apuntalarse sin más vueltas:

Se trata de saber si cada categoría implica más o menos monto de dinero.

🎒 Esa pesada mochila

¿Qué lógica surge si un juez categoría “B” gana más que un juez categoría “A”, por mandatos de algunos aspectos que hacen a la propia historia personal?

Pero además,

Asimismo, algunos jueces lanzan al ruedo una pregunta bien puntual:

Es frente a ello, que bien puede plantearse una situación de injusticia o limitada ponderación y equilibrio a la hora del pronunciamiento en cada caso.

De hecho, más de una polémica anda en la vuelta. Margall pasa a cargar una pesada mochila sobre sus espaldas.

Esa parece ser la cuestión central.

🌍 Vacío de los nuestros…

Rescatar desde EL PUEBLO la conformación de las series de la Copa del Mundo a nivel de Clubes que en breve se jugará en Estados Unidos, no hace menos que comprobar la ausencia de equipos uruguayos.

Y en este caso, básicamente apuntando a Peñarol y Nacional. Ni uno ni otro. Son 32 los que la jugarán, no pocos de ellos de notable relevancia en el fútbol ecuménico.

Pero con los equipos uruguayos sin jugar en esta primera edición. Por eso, el vacío de los nuestros vuelve a ganar espacios de reflexión, tras la última semana que pasó con Nacional eliminado de la Copa Libertadores de América, mientras Peñarol cruzó la vereda para avanzar, situándose en un mano a mano con Vélez Sarsfield y los 10 puntos en el registro en cada caso.

Huele a memoria en el tiempo y con toque de melancolía, teniendo en cuenta que hay que remontarse a los años 80, en que Peñarol y Nacional fueron campeones continentales por última vez. Peñarol en 1987 y Nacional en 1988.

En tiendas de Peñarol, un salteño como José Batlle Perdomo y en Nacional, el registro en ofensiva por Sergio Gustavo Olivera.

Otros tiempos. Otras dimensiones. Otro final.

Sin tanta penumbra. Y con la gloria alcanzada.

Esa misma gloria. Pero… la del ayer.