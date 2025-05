⚽ Desde el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor

- espacio publicitario -

«Hay que entenderlo; el Dickinson tiene que ser prioridad de todos»

—La fecha está pactada. El 10 de agosto.

«Sí, claro. Eso no está en dudas. Ese día empezamos el Campeonato Salteño.»

—Habrá que resolver el sistema de disputa.

«La decisión está en manos de los clubes, aunque nosotros como neutrales tiramos algunas ideas. O más que ideas, objetivos.»

—¿Por ejemplo?

«Que a partir de ese tiempo, se puedan jugar dos partidos el sábado y cuatro el domingo. No que toda la fecha se juegue el domingo.»

—¿Qué se buscaría?

«Darle otra posibilidad al aficionado. Que pueda optar o que pueda ir el sábado y el domingo, ¿por qué no? Incluso jugar un partido el viernes, no pasa por un experimento porque hubo tiempos en que se jugó también. El resultado jugó a favor, en venta de entradas y recaudación.»

—Se trata de apuntar la mira y no solamente en una dirección.

«Cuando se planifica un campeonato, no todo pasa a estar resuelto de antemano, porque en cuanto a días, bien que es algo que se puede cambiar. Se va viendo qué es lo mejor y hay que tener sentido de la oportunidad. Que todo lo previo en materia de decisión, también sume.»

🚶 LOS CAMINOS QUE SE DESANDAN

Los tres meses que restan para el inicio del Campeonato Salteño de Primera División. Tiempos de cuentas regresivas. De resoluciones. Pero también, cuando se trata de explorar.

Con el presidente de la Liga Salteña en EL PUEBLO, es la puesta a punto que se acumula. O que se puede descubrir. Porque además, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, es un persistente de determinadas convicciones. Y una de ellas que lo dimensiona, como auténtico defensor del Parque Ernesto Dickinson.

Ahora otra vez. Como tantas.

«Lo bueno es que vamos dando con el fin perseguido: paralizar la actividad, que no se juegue y que se haya aplicado el tratamiento para que el campo de juego vuelva a lucir como pretendemos. De hecho, se va recuperando la mejor condición.»

—¿Para cuándo es posible el retorno del fútbol en el Dickinson?

«La idea es que pueda jugarse el partido de Salto en la final del Campeonato del Interior en Femenino Sub 16, si es que el equipo logra finalmente el pasaje. Para las jugadoras nuestras será un estímulo especial. No podría caber ninguna duda: es un estímulo.»

—Pero llegará el tiempo del fútbol. Ya en agosto. Y tan lejos no está…

«Se sabe cómo pienso a este nivel, porque además creo que hay que entenderlo; el Dickinson tiene que ser prioridad de todos.»

—A ver… ajuste de tuercas. ¿Cerrás el pensamiento?

«Que frente a determinados partidos, se juegue en el estadio a partir primero que nada, de la seguridad, pero también la comodidad y las propias condiciones del campo de juego. ¡Si hasta los propios jugadores de aquellos equipos que tienen cancha quieren jugar en el Dickinson! ¿O no es así? Entonces, ir pensando desde ya en el Dickinson, hace también al sentido común.»

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

🏆 «Esa copa de Nacional le suma al fútbol salteño»

Fue el sábado a la tarde, cuando Nacional derrotó en los penales a Dutscher de Montevideo, en el marco de la disputa de la Copa Amateur OFI-AUF. En los 90′ con el 0 a 0 y en los penales, la decisión inapelable de los tricolores.

El presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, fue puntual en el reconocimiento:

«Porque esa copa de Nacional le suma al fútbol salteño. Hay que tener en cuenta que solo algunas semanas atrás, Salto fue Campeón del Interior en Sub 18. Por lo tanto, claramente el fútbol salteño es parte de una continuidad en materia de campeonatos acumulados. Nacional volvió a dejar alta la vara y para los equipos salteños que están jugando el Campeonato del Interior, el compromiso con la respuesta a favor, también es lo que cuenta.»

🔒 «De la Liga no me voy»

La opción corrió como reguero de polvo. Ya en la mañana de la víspera. Incluso más de un apunte en redes sociales. Podría suponerse que «cuando el río suena, agua trae». La opción-comentario-especulación (¿cuál vocablo es de aplicación en este caso?) deslizaba que «Arreseigor podría renunciar a la Liga, para integrar la Dirección o área deportiva en el próximo gobierno municipal, tras la imposición del Dr. Carlos Albisu en los comicios del domingo que pasó.»

El hecho es que Luis Arreseigor cortó de cuajo el tema, para asegurar que:

«De la Liga no me voy. Los que me conocen saben lo que la Liga Salteña representa para mí.»

Por lo tanto, por ahora (¿y por después?), Luis permanecerá en funciones al frente de la casa del fútbol, con motivaciones deportivas que no le han faltado, a partir de las sistemáticas consagraciones del fútbol salteño. Cabe preguntarse si no es el presidente más ganador de la historia, entre selecciones de mayores y juveniles.