⚽ Cerro-Palomar y Almagro ante Progreso: más… es imposible

- espacio publicitario -

Desde el momento que Nacional jugará su partido frente a Estudiantes de Tacuarembó el domingo a la tarde en el Parque Ernesto Dickinson, la doble jornada más saliente en la «B» se trasladará al campo de juego de los tricolores.

Cerro y Palomar en el partido preliminar, mientras Almagro frente a Progreso en el juego de fondo. Más que esa doble propuesta en la «B», por lo menos por ahora… imposible.

Ocurre que se trata de cuatro de los pretendientes, en el marco de un torneo con un factor predominante: el del equilibrio. La tabla de posiciones refleja paridad, y por lo tanto, la carga de incertidumbre en cada fecha. La que viene: no es la excepción.

- espacio publicitario -

🏟️ Programación de partidos

🕒 Hora 🏟️ Campo de juego 🆚 Partido 13.45′ NACIONAL Cerro vs Palomar 16.00 NACIONAL Progreso vs Almagro 13.45′ PARQUE RUFINO ARÁUJO Parque Solari vs Deportivo Artigas 16.00 PARQUE RUFINO ARÁUJO El Tanque vs Chaná 13.45′ UNIVERSITARIO Fénix vs Dublín Central 16.00 UNIVERSITARIO Peñarol vs Saladero

🚫 Peleados con el gol: solo Almagro supera los 20

La clasificación general en la Divisional «B» no solo implica que una buena mayoría de equipos son pretendientes al ascenso a la «A», sino también que una buena mayoría parece limitar sin más vueltas la capacidad ofensiva.

Peleados con gol, por ahora es lápida de conclusión. A tal punto que, sobre diez fechas jugadas, solo Almagro supera los 20 goles. El caso de Progreso es para sorprender, desde el momento que comparte el primer escalón y solo establece 12 goles a favor.

Deportivo Artigas y Fénix, los que menos goles suman. Almagro y Progreso, los que más han ganado, mientras Fénix es parte de la compleja misión de ganar: solo por una vez.

La segunda rueda en series y quien acumule mayor registro al cabo de los 16 partidos (primera y segunda rueda), estará alcanzando el primero de los dos boletos a la Divisional «A».

Esta tabla hay que tenerla. La nueva historia que van escribiendo en la «B».

🏆 Ferro Carril a la cabeza de los salteños en las Copas de OFI

Resta una fecha para la conclusión de la primera fase en la Copa de Clubes de OFI, tanto en la «A» como en la «B». Un total de ocho equipos salteños involucrados: seis de la Liga Salteña de Fútbol y dos de la Liga de las Colonias Agrarias.

A la hora de ejercitar la suma de cada uno, bien que se puede compaginar una tabla de posiciones incluyendo a los ocho y, en la medida que haya equilibrios, se apela a la diferencia de goles.

📊 Tabla de posiciones equipos salteños

🥇 Equipo 🎯 Puntos ➕ Diferencia de goles Ferro Carril 13 +10 River Plate 13 +9 Nacional 10 +10 Universitario 10 +3 Independiente 9 +4 Gladiador 8 +1 Arsenal 6 +2 Barrio Albisu 4 -8

🌎 Es allá en Paraguay, donde juega Uruguay

La nueva fecha de la eliminatoria para el Campeonato Mundial de Fútbol se inicia hoy con tres partidos y el complemento pactado para mañana viernes.

Hoy a las 20 hs, Paraguay vs Uruguay y Ecuador vs Brasil. Hora 22, Chile vs Argentina.

En la tabla:

Argentina 31, Ecuador 23, Uruguay, Brasil y Paraguay 21, Colombia 20, Venezuela 15, Bolivia 14, Perú 10, Chile 7.

Viernes a las 17.30′, Colombia vs Perú y a las 19 hs, Venezuela vs Bolivia.

Los celestes con Santiago Mele al arco, Nández a zona de volantes y las ausencias que no faltarán: Valverde, De la Cruz y Darwin Núñez.