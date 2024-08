Vox Populi – 09-08-2024

La mamá de un adolescente liceal, nos llamaba ayer y nos hacía esta pregunta: “¿Está permitido que quiscos tan cerca del liceo (mencionaba uno en particular) le vendan cigarrillos a menores de edad?”. La respuesta por supuesto es No. Incluso no está permitido vender ni tabaco, ni alcohol, ni ninguna droga a menores en ningún lugar. Si es tan cerca de una institución educativa y en pleno horario de clase, como esta señora nos aseguraba que ocurre, la infracción es más evidente.

Pero el camino correcto es plantear estas cosas en los ámbitos donde corresponde hacerlo. Como medio de comunicación, podemos precisamente comunicarlo (que es también una forma de alertar a las familias), pero el planteo debería ir dirigido, por ejemplo, a las autoridades del liceo. Así lo hará esta persona, según nos dijo.

A propósito de estudiantes, un lector nos comentaba ayer que en las horas en que suben a los ómnibus grupos de escolares y liceales, es muy incómodo viajar. Nos decía que llevan grandes mochilas puestas, con lo que “atropellan todo”. En su caso, que iba sentado, un joven pasó a su lado y con una mochilazo le arrancó los lentes que llevaba puestos. “Si me los rompía, ¿quién paga?”, decía.

También hay que decir que hay choferes muy atentos a estas cosas, y solicitan a los pasajeros que viajan de pie, que quiten las mochilas de sus espaldas. Es lo que corresponde.