Vox Populi 02-08-2024

Más allá de que ahora, en parte, haya mejorado para nuestro beneficio la relación de precios con Argentina, lo cierto es que las consecuencias siguen siendo evidentes. El cierre de algunos comercios salteños sigue siendo una dolorosa realidad. Y cuando se habla con sus propietarios, siempre esgrimen el tema de la diferencia cambiaria como uno de los mayores males últimamente.

Ahora nos hacemos eco de un reclamo que, desde hace ya un buen tiempo, nos han hecho algunos lectores. Uno de ellos escribió textualmente (y lo publicó en sus redes sociales):

“Ediles… autoridades de Tránsito… Les comunico que la calle Luis Alberto de Herrera (ex 15 de Noviembre) tiene una cuadra que solo va en un sentido, tiene dos cuadras entre Diego Lamas y 6 de Abril que van en doble sentido, y dos cuadras más entre 6 de Abril y Guaraní que van en un solo sentido hasta Avenida Paraguay (Enrique Amorim). Mi consulta es: ¿pusieron mal las flechas? ¡Porque no se entiende! ¿Por qué no tener a Luis Alberto de Herrera desde Barbieri hasta Paraguay con doble sentido como era antes?”

Y continúa: “Por favor, visiten la zona, consulten con los vecinos… No tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron. Ya avisé a quien correspondía, pero todo sigue igual. Ahora les pido que se fijen en lo que firman como resoluciones para que sean coherentes y eviten accidentes.”