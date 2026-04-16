Uruguay desembarca en la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires con la poesía como bandera

Uruguay presenta su delegación para la 50.ª Feria del Libro de Buenos Aires con la poesía y el legado de Alfredo Zitarrosa como ejes centrales del stand país.

Uruguay se prepara para una participación histórica y de gran despliegue en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento editorial más importante del mundo de habla hispana, que se llevará a cabo del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio ferial de La Rural. La presencia nacional, que ya es una tradición consolidada en el Pabellón Amarillo, contará este año con el stand n.º 1900, un espacio de encuentro que no solo servirá como vitrina para la producción literaria reciente, sino como un centro de actividades culturales de primer nivel. El diseño de la identidad del stand país ha sido confiado al destacado poeta, diseñador gráfico y editor Gustavo «Maca» Wojciechowski, cuya obra se caracteriza por la experimentación visual y tipográfica, asegurando una estética que dialoga directamente con la propuesta conceptual de este año.

La presentación oficial de la delegación uruguaya tiene lugar este jueves 16 de abril, a las 11 horas, en la Biblioteca Nacional del Uruguay. En este acto, que busca proyectarse como una nueva tradición institucional para despedir a los autores antes de cruzar el río, participan figuras clave de la gestión cultural como la directora nacional de Cultura, Maru Vidal; la coordinadora del Instituto Nacional de Letras (Inlet), Valeria Tanco; y la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra. Durante el encuentro, se detallan los lineamientos de una agenda que este año coloca a la poesía en el centro absoluto de la escena, entendiéndola como un rasgo identitario fundamental de las letras orientales y como un lenguaje vivo que enlaza a las figuras consagradas con las nuevas voces.

- espacio publicitario -

El legado de Zitarrosa y la palabra escrita

La edición 2026 de la feria coincide con un hito de profunda carga emotiva y cultural para ambas orillas: se cumplen 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa y 50 años del inicio de su exilio en la ciudad de Buenos Aires. En reconocimiento a este vínculo indisoluble entre el arte y la historia rioplatense, la Dirección Nacional de Cultura ha propuesto abordar la figura de Zitarrosa desde su palabra escrita. Si bien su voz como cantor es universal, su poética y su sensibilidad plasmada en el papel proyectan una fuerza que el país busca reivindicar en este quincuagésimo aniversario de la feria. El cruce del río se vuelve así una metáfora de un periplo compartido, una corriente que une y devuelve resonancias poéticas permanentes entre Uruguay y Argentina.

Uno de los eventos centrales de la programación será el domingo 26 de abril, designado como el «Día de Uruguay». Bajo el título «De la A a la Z: la poesía uruguaya», las jóvenes y premiadas poetas Regina Ramos y Rocío Medina mantendrán una conversación con el compositor Fernando Cabrera. Esta mesa, moderada por el reconocido periodista argentino Julio Leiva, buscará explorar cómo la poesía desborda los márgenes del libro para filtrarse en lo doméstico, lo urbano y lo político. Cabrera, quien además de músico es un poeta fundamental de la canción contemporánea, compartirá vivencias personales poco conocidas junto a Zitarrosa e interpretará composiciones que rinden homenaje a esa sonoridad persistente que nos sigue nombrando.

Una delegación diversa para un diálogo entre orillas

La propuesta uruguaya en Buenos Aires no se agota en la lírica. La programación incluye instancias de debate sobre la identidad lingüística que nos une y nos diferencia. El lunes 27 de abril, la Cámara Uruguaya del Libro y la Dirección Nacional de Cultura presentan el panel «Del champión a la zapatilla: el hablar rioplatense». En este espacio, las académicas Magdalena Coll (Uruguay) y Gabriela Resnik (Argentina), junto al escritor Laureano González, analizarán las singularidades del español en la región y cómo nuestra forma de hablar construye territorio. Es una invitación a mirarnos en el espejo del otro a través del lenguaje cotidiano y la lexicografía.

Asimismo, la narrativa contemporánea tendrá una presencia de peso en el «Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica». Autores como Giorgina Cerutti, cuya ópera prima «Cruzar» ha recibido elogios de la crítica, y Emanuel Bremermann, autor del thriller costero «Los ahogados», participarán en mesas sobre la pertenencia, los espacios imaginarios y la naturaleza como amenaza. Por su parte, Lalo Barrubia, referente de la literatura migrante y reciente ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo por su novela «Sobre esta tierra», integrará un panel sobre las experiencias límite como material narrativo. La delegación se completa con la participación de Marcos Robledo en la XVI Jornada Ferial de Microficción y la presentación del libro «El poder de la cultura» por Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin.

Esta ambiciosa presencia es el resultado de un esfuerzo interinstitucional liderado por el Ministerio de Educación y Cultura a través del Inlet, en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro y la Embajada de Uruguay en Argentina. Cuenta además con el apoyo estratégico del Ministerio de Defensa, Uruguay XXI, Buquebus y la Fundación y Archivo Zitarrosa. Con este despliegue, Uruguay reafirma en la capital argentina que su literatura es un puente sólido, una corriente constante que sigue proyectando a figuras como Ida Vitale, Cristina Peri Rossi y Mario Benedetti hacia el futuro, mientras da paso a las nuevas generaciones que hoy definen nuestra identidad cultural.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/um3y