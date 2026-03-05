Un Presupuesto con tratamiento sin precedentes

Dr. Cristian Suárez

El Dr. Cristian Suárez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada con Legislación y Reglamento, brindó detalles sobre el análisis del Presupuesto Departamental. Afirmó que la labor de este período no tiene puntos de comparación con años anteriores por su intensidad. Según el legislador, las comisiones de Legislación y Presupuesto sesionaron fijas tres veces por semana para avanzar en el estudio.

Este ritmo permitió recibir a una gran cantidad de invitados y directores para despejar dudas técnicas. «Me habían dicho que nunca se había trabajado tan intensamente como se trabajó en este periodo», manifestó Suárez con énfasis. Esta dedicación es vista por el oficialismo como un logro colectivo de todos los ediles involucrados.

Respuestas claras del Ejecutivo

Facebook: Junta de Salto – Comparecencia del secretario general y el director de Hacienda ante la Comisión Integrada

Durante las jornadas de trabajo, pasaron por la comisión figuras clave como el secretario general, contador Walter Texeira Núñez, el director de Hacienda, economista Nicolás Irigoyen y directores de diversas áreas. Suárez sostuvo que todas las inquietudes planteadas por los curules fueron respondidas con solvencia por las autoridades. En los casos donde la información requería precisión técnica, se optó por el formato escrito para garantizar la seguridad de los datos.

- espacio publicitario -

El presidente de la comisión resaltó que los directores evacuaron dudas incluso de la oposición. Considera que el intercambio fue fructífero y que no quedaron puntos oscuros en la planificación financiera. Para Suárez, la transparencia del Ejecutivo fue total durante cada una de las comparecencias en el legislativo.

La comparecencia de ADEOMS

El Dr. Cristian Suárez, brindó una visión crítica sobre la comparecencia de los representantes de ADEOMS. Según el legislador, aunque se les otorgó el espacio formal para expresar sus inquietudes, el gremio no logró capitalizar esa instancia en beneficios reales para los trabajadores. Suárez señaló que la actitud sindical se limitó a la queja, sin presentar alternativas técnicas al articulado propuesto.

La comisión recibió a los dirigentes con la expectativa de entablar una mesa de trabajo constructiva. Sin embargo, el edil lamentó que, tras las críticas, el sindicato no entregó ningún documento con modificaciones específicas. «Nosotros les pedimos que nos trajeran propuestas por escrito y hasta el día de hoy no hemos recibido absolutamente nada», enfatizó Suárez, marcando una clara distancia entre el discurso mediático y el trabajo legislativo.

Facebook: Junta de Salto – Comparecencia de ADEOMS ante la Comisión Integrada

El mito de los derechos vulnerados

Uno de los puntos de mayor fricción radica en la denuncia de ADEOMS sobre una supuesta quita de derechos y la situación de los 291 funcionarios cesados. Suárez aseguró que el presupuesto no contempla recortes en las conquistas laborales. Por el contrario, explicó que el texto busca dar un marco de previsibilidad financiera que asegure el funcionamiento de la comuna sin afectar el bolsillo del trabajador.

Para el oficialismo, el relato del sindicato carece de sustento en la letra chica del proyecto. «No terminamos de saber nunca por ADEOMS cuál fue el recorte o cuáles fueron los derechos limitados en este presupuesto», expresó con extrañeza ante la falta de precisión del gremio.

Incentivos frente a la crítica

Frente a la postura de ADEOMS, que sostiene que no hay beneficios para los trabajadores, Suárez destacó la creación de nuevos mecanismos de compensación. El presupuesto introduce partidas vinculadas a la eficacia y el rendimiento en el servicio. Esta medida pretende que el funcionario que cumple con excelencia y cuida la maquinaria municipal reciba un reconocimiento económico extra, algo que la coalición defiende como un avance.

El edil insistió en que el articulado busca mejorar la gestión interna de la Intendencia. Se pretende que el funcionario se sienta motivado a través de beneficios vinculados al buen desempeño. No ven este esquema como un ajuste, sino como una forma de optimizar los recursos de todos los salteños.

Incoherencias en la oposición

Dr. Cristian Suárez

Suárez también se mostró extrañado por la conducta del Frente Amplio durante el proceso. Señaló que mientras la oposición critica en la prensa, su presencia en las comisiones fue irregular. En algunas instancias decisivas, varios ediles frenteamplistas ni siquiera asistieron para dar el debate.

A pesar de esto, la Coalición Republicana está evaluando incorporar algunas sugerencias opositoras al texto final. El objetivo es lograr un documento sólido, aunque el Frente Amplio ya adelantó su voto negativo.

Recta final hacia el Plenario

Tras el pedido de celeridad del intendente Albisu, la votación finalmente se realizará la próxima semana. Este viernes será la última reunión de comisión para definir los dictámenes definitivos. Es casi un hecho que bajarán al plenario dos informes bien diferenciados para su discusión.

El oficialismo llega con la convicción de haber cumplido un proceso de estudio exhaustivo y abierto. Se espera que la semana entrante Salto cuente finalmente con su nueva hoja de ruta presupuestal. La decisión final quedará en manos de los 31 ediles en una sesión que promete ser extensa.

Te puede interesar:

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sg10