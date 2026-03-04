Frente Amplio votará en contra del Presupuesto Quinquenal

La bancada de la oposición departamental tomó una decisión respecto a la votación del documento financiero de Salto. El Frente Amplio no votará a favor del Presupuesto Quinquenal presentado por el intendente Carlos Albisu para el período 2026-2030. La fuerza política considera que el documento no responde a las necesidades reales de los salteños.

Tras analizar el proyecto, los técnicos del FA detectaron un desfasaje entre el gasto y la inflación prevista. El documento sostiene que el oficialismo pretende un crecimiento desmedido de los recursos. Diario El Pueblo tuvo acceso al informe que justifica esta postura negativa de la oposición.

Facebook Junta de Salto – Ediles del Frente Amplio

Gastos que superan largamente a la inflación

Uno de los puntos más críticos señalados por el Frente Amplio es el incremento del gasto proyectado. Según el documento, el gasto sube un 80% en comparación con el período anterior. Esta cifra resulta llamativa cuando se mira la inflación proyectada. La variación de precios para el quinquenio se estima en un 35% aproximadamente.

La oposición entiende que las cuentas no cierran para el bolsillo del ciudadano común. Para el año 2026, la Intendencia tiene una previsión de ingresos muy por encima de la inflación (29% mayor) respecto a 2024. Sin embargo, la inflación de 2025 fue del 3,65%, además se prevé para este 2026 una inflación anual cercana al 4 % y un crecimiento de la economía aproximadamente al 2 %, por lo que lejos está de este crecimiento previsto por la Intendencia de Salto. El Frente Amplio afirma que los ingresos se inflaron artificialmente para poder justificar el nivel de gasto propuesto.

Fuerte presión tributaria para los salteños

A entender de la coalición de izquierda, para sostener este nivel de erogación, el Gobierno departamental planea recaudar mucho más a través de impuestos. El informe del FA detalla que se prevé un aumento del 14% en los impuestos directos. Pero el golpe más duro vendría por el lado de las tasas y los precios. Se estima un incremento del 27% en las tasas municipales para el año 2026.

Los precios de diversos servicios departamentales también subirían un 13% según la planificación oficial. La oposición advierte que estas proyecciones están lejos del crecimiento económico real. Mientras la economía crecería un 2%, la Intendencia busca recursos muy por encima de esa cifra. El ciudadano terminaría pagando el costo de una estructura que consideran sobredimensionada.

Facebook Junta de Salto – Sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada con Legislación y Reglamento

Una estructura volcada a la política

La crítica no se queda solo en los números fríos del déficit o la recaudación. El Frente Amplio cuestiona duramente la nueva estructura orgánica de la Intendencia. Aseguran que el diseño institucional favorece la creación de cargos políticos de confianza. Para la oposición, el presupuesto no está pensado para el desarrollo del departamento.

Un ejemplo es el trato que reciben áreas sensibles para Salto. El programa de gobierno del FA proponía dar rango de dirección a Turismo y Cultura. Sin embargo, el presupuesto de Albisu las reduce a áreas administrativas. Esto implica que tendrán un presupuesto escaso que se terminará diluyendo en la Dirección General, señala el informe.

Cargos de confianza: un costo de 17 millones de dólares

La comparación entre la gestión anterior y la actual es uno de los puntos más polémicos. El Frente Amplio denuncia que se cuadruplican los cargos de particular confianza. El aumento no es solo en la cantidad de personas, sino en el gasto total. Se estima que el costo de estos cargos políticos será de 17 millones de dólares en el quinquenio.

Las cifras que maneja la oposición también comparan estructuras. Mientras que el gobierno anterior tenía 29 cargos políticos, el actual propone 59 cargos. El rubro de asesores es el que muestra el salto más grande. Se pasa de tener 2 asesores a contar con 15 en la actual propuesta. Esto genera una diferencia salarial enorme que la oposición no está dispuesta a convalidar, declararon las fuentes.

El abandono del Presupuesto Participativo

Otra de las herramientas que perdería peso es el Presupuesto Participativo. Esta modalidad permitía que los vecinos decidieran sobre obras en sus barrios. Con el nuevo plan, pasaría a ser una oficina dependiente de Comisiones Vecinales. El FA sostiene que esto le quita el potencial para canalizar proyectos de instituciones sociales.

Al quitarle autonomía, la iniciativa se quedaría prácticamente sin recursos genuinos. Para los sectores opositores, esto es un retroceso en la democracia directa del departamento. Los pueblos y barrios verían frenada su capacidad de proponer obras prioritarias para su entorno.

Falta de soluciones para el empleo y la vivienda

El documento del Frente Amplio es muy crítico con la ausencia de programas sociales. Sostienen que el presupuesto no atiende la vulnerabilidad económica de la población. Problemas graves como la falta de alimento y la crisis de vivienda no tienen respuestas claras. Tampoco se observan planes concretos para combatir el desempleo local.

No hay en el presupuesto programas que lleven a resolver los verdaderos problemas de la población hoy. Con esta frase, la oposición resume lo que considera un desinterés por la inversión social. Entienden que incluso las obras anunciadas por el intendente carecen de detalles específicos. El FA advierte que no existen garantías reales de que esos proyectos se ejecuten efectivamente.

Sin respuestas para el medio ambiente

Señalan que la problemática ambiental de Salto es otro de los grandes olvidados en este presupuesto. El informe indica que no se resuelve la histórica problemática del vertedero municipal. El manejo de la basura sigue siendo un desafío sin una hoja de ruta técnica definida. Pero el problema no termina en los residuos sólidos domiciliarios.

La oposición reclama una visión integral que incluya los cauces de arroyos y cañadas. Estos cursos de agua atraviesan la ciudad y requieren mantenimiento y recuperación constante. Sin fondos asignados, el FA teme que el deterioro ambiental de la ciudad siga profundizándose.

El conflicto con los trabajadores municipales

El presupuesto también genera malestar en lo referente a los funcionarios. El Frente Amplio destaca que no se contempla ningún aumento salarial para el período. Esto resulta contradictorio para la oposición, ya que la Intendencia prevé aumentar sus ingresos de forma importante.

Las reivindicaciones del sindicato ADEOMS quedaron fuera del documento oficial. El proyecto propuesto no da garantías sobre derechos laborales ni avances en la carrera administrativa. Para el Frente Amplio, es inadmisible que se gasten millones en cargos políticos mientras se congela el sueldo de los trabajadores municipales.

Se define en el Plenario

La Junta de Salto someterá el documento a votación en plenario el próximo viernes 6 de marzo aunque existe la opción de trasladar la instancia para el lunes 9. Cabe destacar que, más allá de la decisión del Frente Amplio de no acompañar el Presupuesto, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su aprobación ya que requiere mayorías simples.

Una vez votado, será remitido al Tribunal de Cuentas de la República para su estudio y revisión.

Te puede interesar:

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/evto