Definición inminente: el viernes se votaría el Presupuesto

El próximo viernes puede marcar un antes y un después para la gestión de Carlos Albisu. Tras varios meses de incertidumbre, el coordinador de Bancada del Frente Amplio, Mario Furtado, informó que la fuerza política maneja ese día como fecha para que el plenario de la Junta Departamental de Salto someta a votación el Presupuesto Quinquenal. Esta decisión llega en un momento de alta sensibilidad política y urgencia administrativa para el Ejecutivo local.

La falta de una hoja de ruta financiera propia ha condicionado el ritmo de las obras y los servicios. Por este motivo, el intendente ha manifestado la necesidad imperiosa de contar con herramientas económicas para cumplir con los compromisos asumidos. Sin este documento, la capacidad de respuesta de la comuna se encuentra fuertemente limitada.

Foto: Junta de Salto – Sesión de la Comisión de Legislación y Reglamento integrada con Hacienda y Presupuesto

Un reclamo por recursos fundamentales

La postura de Albisu fue clara y frontal ante los legisladores departamentales. El pasado lunes, el jefe comunal mantuvo un encuentro con los ediles para solicitar celeridad en el tratamiento del articulado. Según su visión, la demora en la aprobación está dejando a la Intendencia en una posición de extrema vulnerabilidad.

El intendente utilizó una metáfora para describir la situación actual. Señaló que, sin los recursos previstos, el equipo de gobierno siente que debe “ir a la guerra con un escarbadientes”. Con esta expresión, el mandatario subrayó que las demandas de la ciudad de Salto superan ampliamente los fondos disponibles bajo la prórroga presupuestal vigente.

El Frente Amplio define su estrategia

La oposición no quedó ajena a este escenario de presión política. El Frente Amplio convocó a una reunión de bancada clave para este lunes a las 17:30 horas en su sede de calle Agraciada. El objetivo primordial del encuentro es analizar las posibles modificaciones que intentarán introducir al texto original enviado por el Ejecutivo.

Si bien la izquierda ha mostrado voluntad de acompañar varios artículos, persisten discrepancias profundas en puntos centrales del presupuesto. Los ediles opositores buscan agotar las instancias de negociación antes de que el tema llegue al plenario el viernes. Hasta el momento, no definieron si votarán el proyecto de forma general o si optarán por un rechazo en bloque.

La dilatación en las comisiones de la Junta

El camino hacia la votación no fue sencillo ni rápido. El tratamiento en la comisión integrada de la Junta Departamental sufrió sucesivas demoras debido a las constantes consultas técnicas. Estas citaciones a jerarcas del Ejecutivo para explicar el alcance de las partidas terminaron por crispar el ánimo del intendente Albisu.

Muchas de estas instancias fueron percibidas como una estrategia para dilatar la aprobación del plan de gastos. Mientras el debate se extendía en los despachos, los problemas de infraestructura y servicios en los barrios siguen acumulándose. Este viernes se pondrá fin a esa etapa de estudio técnico para pasar a la definición política.

Un escenario de mayorías aseguradas

Más allá de los esfuerzos de la oposición por modificar el articulado, el oficialismo respira con cierta tranquilidad. El Gobierno Departamental cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto de manera inmediata. Al requerirse mayorías simples, la actual composición del Legislativo favorece ampliamente los intereses de la gestión de Albisu.

A pesar de tener el triunfo asegurado, el Ejecutivo local aspiraba a un consenso más amplio. Una aprobación por unanimidad brindaría un respaldo político potente ante la sociedad salteña y el Gobierno Nacional. Sin embargo, todo indica que el presupuesto saldrá adelante principalmente con los votos de la coalición de gobierno.

El futuro inmediato de la gestión local

Con la aprobación casi garantizada, el departamento de Salto entraría en una nueva fase administrativa. Se espera que el presupuesto propio entre en vigencia el próximo mes, permitiendo el inicio de proyectos postergados. Esta reasignación de recursos es vista como el motor necesario para reactivar la inversión pública en todo el territorio salteño.

Para Albisu, obtener este aval legislativo significa dejar atrás la etapa de las limitaciones extremas. El intendente confía en que, una vez superada la votación, la Intendencia podrá atender las demandas sociales con mayor eficiencia. El viernes será, sin dudas, el día en que el Gobierno abandone el «escarbadientes» para tomar las riendas reales de la economía departamental.

