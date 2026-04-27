Salto ya tiene aprobado su Presupuesto Quinquenal

Votación el del pasado viernes 24 de abril en sesión extraordinaria

El pasado viernes, el recinto de la Junta Departamental de Salto fue escenario de una sesión extraordinaria de carácter relámpago. En apenas cinco minutos, los ediles resolvieron el trámite legislativo del Presupuesto Quinquenal. La celeridad del encuentro no impidió que los números finales reflejaran un respaldo mayoritario, aunque con matices en la votación del artículo único.

La modificación general del documento fue aprobada con 22 votos en un total de 29, mientras que el artículo único cosechó 21 voluntades. Este escenario legislativo fue posible gracias al acompañamiento de los dos ediles independientes Nilda Díaz López y Eduardo Varela. También sumaron sus votos Analía Fernández y Gladys Martínez (suplente de Elda Albarenque), quienes ya habían mostrado sintonía con el Ejecutivo al respaldar la línea de crédito en diciembre pasado.

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El error de Coelho

Uno de los momentos que generó mayor suspicacia fue la votación del edil del Frente Amplio, Danny Coelho. El legislador sorprendió al acompañar la modificación en términos generales, para luego no levantar la mano durante la votación del artículo único.

El propio Coelho se encargó de disipar cualquier duda en contacto con este medio. El edil confirmó a Diario El Pueblo que su voto afirmativo se trató de un error de interpretación en el momento de la consulta, restándole dramatismo a la situación.

Los cambios

Las modificaciones introducidas por la Junta de Salto al proyecto de Presupuesto Quinquenal implican ajustes normativos, eliminaciones y precisiones en distintos artículos, en atención a observaciones del Tribunal de Cuentas.

Entre los cambios más relevantes, se redefinió el régimen de “guardia retén” (artículos 25 y 26), incorporando una regulación más detallada sobre su aplicación, los funcionarios alcanzados y las condiciones de disponibilidad. Asimismo, se estableció un sistema de compensaciones diferenciado: un 12,5% del salario para los casos sin convocatoria efectiva y un 22,5% cuando el funcionario es llamado a cumplir tareas. También se dispusieron mecanismos de control, como el registro obligatorio por parte de cada dirección y la prohibición de utilizar este régimen como forma de incremento salarial permanente.

Becarios o pasantes

Por otra parte, se resolvió la eliminación del artículo 32 del proyecto original en atención a observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.

Éste preveía la posibilidad de reservar cupos en llamados a empleo público para personas que hubieran sido becarios o pasantes en la administración departamental. La disposición establecía que dichos postulantes debían cumplir con los requisitos de ingreso a la función pública y superar los procesos de selección correspondientes.

Tope de compensaciones

En relación al régimen de pases en comisión, el artículo correspondiente fue renumerado (de 33 a 32) y ajustado, estableciendo un límite máximo de 15 compensaciones y un tope anual de 2 millones de pesos, sujeto al control de la Dirección General de Hacienda.

Asimismo, se introdujeron modificaciones en el régimen de compensación por tareas especiales y productividad, que pasó a ser el artículo 35. En este caso, se precisaron las áreas alcanzadas —como cuadrillas operativas, mantenimiento vial y obras— y se fijó un tope de hasta el 10% del sueldo base. Se establece además su carácter extraordinario, transitorio y revocable, sin incidencia en el salario permanente.

Descentralización

Finalmente, se realizaron ajustes en el Anexo 17 vinculado a la estructura organizativa y territorial, con modificaciones en aspectos de descentralización y funcionamiento de comisiones vecinales.

En términos generales, las modificaciones apuntan a fortalecer los mecanismos de control, limitar la discrecionalidad en la asignación de compensaciones y adecuar el articulado a las observaciones formuladas por los órganos de contralor.

El «cúmplase» y la cuenta regresiva para el 15 de mayo

Tras la entrega del documento este lunes, el Ejecutivo departamental no perdió tiempo. El director de Hacienda, el economista Nicolás Irigoyen, confirmó a nuestro diario que ya se determinó el «cúmplase» formal. Esto significa que el presupuesto pasó a la etapa de diseño y revisión para convertirse en una orden administrativa lista para su ejecución.

Irigoyen detalló que la resolución será enviada al Diario Oficial en las próximas horas para su publicación formal. Al mismo tiempo, se realizó la comunicación correspondiente al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para asegurar la transparencia del proceso. Según los plazos legales, el presupuesto entrará en vigencia efectiva diez días corridos después de ser publicado, lo que marca una fecha clave en el calendario local.

Expectativas por la vigencia presupuestal

La meta del Gobierno de Salto es que el nuevo esquema financiero esté plenamente operativo antes del 15 de mayo. Esta fecha es estratégica para el inicio de varias obras de infraestructura que estaban supeditadas a la aprobación del gasto. Con el presupuesto en mano, la Intendencia podrá activar las licitaciones y los planes de inversión que forman parte del Plan de Obras incluido en los anexos técnicos.

Mirá el resumen de todo lo que ocurrió la semana pasada:



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