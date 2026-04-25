EL PUEBLO en minutos: Entre el ahorro histórico, la crisis política y el deporte

Salto asegura crédito histórico con el BROU. Renuncias por acoso sacuden al Frente Amplio, mientras la Sub-18 de fútbol se consagra campeona del interior.

La actualidad de nuestro departamento ha cobrado una velocidad inusitada en las últimas horas, marcada por hitos financieros, fracturas políticas y resultados deportivos que mantienen en vilo a la opinión pública. Desde la confirmación de un alivio económico para las arcas municipales hasta la tensión máxima en la interna de la izquierda, Salto atraviesa un momento de definiciones profundas.

Un respiro financiero de 60 millones

El anuncio más relevante para el futuro administrativo del departamento llegó de la mano del Intendente Carlos Albisu, quien confirmó la concreción de una línea de crédito con el Banco de la República (BROU) por hasta 60 millones de dólares. Lo que resalta de esta operación es la tasa de interés obtenida: un 3,88%, cifra que se posiciona muy por debajo de otras ofertas del mercado que exigían casi el doble.

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Este movimiento administrativo no es menor, ya que proyecta un ahorro estimado de 41 millones de dólares en intereses para Salto a lo largo del periodo. En sintonía con este ordenamiento, la Junta Departamental aprobó el presupuesto quinquenal en una sesión relámpago de apenas cinco minutos, asegurando su entrada en vigencia para los próximos días.

Tormenta política en el Frente Amplio

En contraste con la agilidad administrativa de la Junta, la interna del Frente Amplio atraviesa horas críticas. La renuncia indeclinable de Virginia Corcoll ha generado un cimbronazo tras denunciar acoso y falta de respaldo institucional. La situación escaló cuando el edil Bruno Moreira solicitó formalmente la renuncia del presidente de la mesa, Luis Alonso, bajo acusaciones de misoginia y falta de ética. La izquierda local enfrenta hoy una fractura expuesta que promete seguir sumando capítulos.

Crónica roja y seguridad

El ámbito policial no ha dado tregua. Se lamenta el fallecimiento de un hombre de 57 años tras un asalto en el barrio Salto Nuevo. Paralelamente, las autoridades investigan dos hechos violentos de gravedad: un apuñalamiento en barrio Uruguay —donde la víctima poseía una requisitoria por violencia doméstica— y el ataque a una joven de 20 años, quien resultó baleada en el muslo en barrio Caballero.

En otro orden, los vecinos de la zona norte experimentaron el sonido de las sirenas de emergencia de Salto Grande. Las pruebas de la represa, que alcanzaron un radio de 5 kilómetros, generaron desde precaución hasta las inevitables reacciones en redes sociales.

Gestión, rutas y el orgullo deportivo

Mientras Eduardo Sanguinetti asume la Dirección de Turismo con el objetivo de potenciar el destino Salto, los productores rurales mantienen el alerta por el estado de las rutas 31 y 4, denunciando un abandono total y pozos que dificultan el tránsito productivo.

Finalmente, el deporte brindó un fin de semana de emociones encontradas. Si bien la selección mayor se quedó con el vicecampeonato tras caer ante San Carlos, la Sub-18 trajo la gloria al departamento al coronarse campeona ante Soriano. Ambos planteles merecen el reconocimiento por colocar nuevamente al fútbol salteño en la definición nacional.

Ante este nuevo escenario, y con un financiamiento de 60 millones de dólares en el horizonte, la pregunta queda planteada para la ciudadanía: ¿cuál es esa obra que Salto no puede esperar un minuto más para ver concretada?

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