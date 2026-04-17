Salto se va hoy para jugar mañana

A un gol de la igualdad, y a un paso de la gloria

El Estadio del Club Atlético San Carlos, mañana será una caldera. Para Maldonado, el partido puede representar el fin de una sequía de 20 años sin llegar a una definición de esta magnitud. Juegan con la ventaja del resultado (1-0 en el Dickinson) y el calor de su gente, pero esa misma presión puede ser un arma de doble filo ante un Salto que sabe lo que es jugar finales.

Salto busca su cuarta corona. No es un dato menor: la mística de la camiseta «naranjera» pesa en estas instancias, y la resiliencia es parte del ADN del jugador salteño.

El cuerpo técnico se enfrenta a las «lindas dudas» que genera un plantel con variantes. Si bien la base parece sólida, la necesidad de revertir el marcador obliga a ser estratégicos:

La presencia de Nicolás Sánchez debajo de los palos, y la solvencia de Junior Rodríguez en el fondo son vitales para mantener el arco en cero, una condición *sine qua non* para soñar con la remontada.

EL FACTOR DESEQUILIBRIO

Nombres como Javier «Toti» Vargas y Alan Aranda son los llamados a romper el molde. Salto necesita profundidad y efectividad; no habrá muchas chances, y las que se tengan deben terminar en la red.

La mención de Ariel Rivero o Ignacio Bueno sugiere que el técnico podría buscar mayor dinamismo o una presión más alta desde el inicio para asfixiar la salida fernandina.

Salto llega con una desventaja de un gol. En el fútbol del Interior, esto no es una sentencia, sino un objetivo en si mismo.

Salto no puede salir a «lo loco». Debe trabajar el partido minuto a minuto. Un gol temprano iguala todo, pero un gol recibido puede ser letal.

La Revalorización del querer, debe ser cosa puntual. La clave del aspecto anímico. Salto tiene que imponer su posibilidad física y mental.

Cristian Bouvier, de Colonia, es un árbitro de experiencia, pero en una final de este calibre, el manejo de las áreas y las tarjetas será determinante. La selección se va hoy a mediodía y juega. Y la copa….que lejos no está-

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SABIENDO BIEN

Sábado 18 de abril. Comienzo pactado: 20 horas. Estadio: San Carlos de Maldonado.

Revertir el marcador y sumar la cuarta consagración en la historia. Salto pone proa al Este con la fe intacta. El «sueño naranja» depende de la solidez defensiva para resistir los embates locales y de la lucidez de sus delanteros para aprovechar el mínimo error de un Maldonado que, aunque llega en ventaja, sentirá el peso de dos décadas de espera.

«Estratégicamente pacientes y tácticamente agresivos»

Maldonado hace 20 años que no vive esto. San Carlos va a ser una caldera, pero esa energía se vuelve en contra del local si el gol no llega o si Salto maneja la pelota con criterio.

Salto debe evitar que el partido sea de «ida y vuelta» frenético al principio. Enfriar el juego, asegurar pases cortos y hacer que el reloj pese sobre los hombros fernandinos. Si el empate global llega en el segundo tiempo, la presión para Maldonado será cosa concreta.



LAS VARIANTES OFENSIVAS

Si se confirma el ingreso de jugadores como Agustín Alvez Da Silva o Ariel Salto gana en frescura y cambio de ritmo.

La clave es no ser previsibles. Si Maldonado espera a Vargas como referencia fija, el movimiento de los volantes llegando al área desde atrás (como Aranda o Moreira) puede romper el bloque defensivo que seguramente planteará el equipo de Maldonado para cuidar su ventaja.

En una final de visitante, las chances suelen ser menos que en casa. Salto llega con la desventaja de un gol, lo que significa que la efectividad debe ser máxima.

PARA QUE SEA UN ARMA LETAL

La clave: no desperdiciar las pelotas paradas. Con ejecutantes como Custodio-Aranda-Arboiza y el juego aéreo de Junior Rodríguez o Juan de los Santos, Salto tiene un arma letal. Ganar el partido «por arriba» es una marca registrada del fútbol salteño que suele aparecer en los momentos críticos.

Habrá momentos de asedio. Maldonado va a querer liquidarlo temprano para evitar fantasmas.

Salto debe mantener la línea incluso si el gol tarda en llegar. La confianza de la que hablábamos antes: saber que se está a «un gol de la igualdad». Si el equipo se mantiene ordenado y no se parte, el destino se cambia por decantación de jerarquía.

El destino en Maldonado se cambia siendo «estratégicamente pacientes y tácticamente agresivos». Salto tiene validez de pieza y más oficio en estas instancias; si logra que el partido se juegue «a lo Salto» (duro, concentrado y efectivo), la cuarta corona dejará de ser un sueño para ser una realidad.

Se juega la 5ta Fecha: Fútbol Sala de la Divisional «B»: hay convite del bueno



La Liga Salteña de Fútbol Sala no da tregua. Este fin de semana se pondrá en marcha la 5ta fecha de la 2da rueda del Campeonato Salteño de la Divisional «B». Con puntos vitales en juego para la tabla de posiciones, la actividad se repartirá en Universitario y Nacional durante el sábado y domingo.

A LA CANCHA

Sábado 18 de Abril. Gimnasio de Universitario**

La jornada sabatina se traslada a la calle Brasil, donde dos encuentros prometen mover la aguja del torneo:

20:00 hrs: CAAS vs. PASO DEL BOTE

21:30 hs: FÉNIX vs. HURACÁN

Domingo 19 de Abril: Triple Jornada en el Gimnasio de Nacional

El domingo la emoción se muda al gimnasio tricolor con tres partidos que cerrarán la fecha.

19:00 hs: BARRIO ARTIGAS vs. PALOMAR

20:30 hs:CERRO vs. ALBIÓN

22:00 hs: BARCELONA vs. JUVENTUS

La paridad en la Divisional B hace que cada minuto cuente. Se espera un gran marco de público para apoyar a los equipos de barrio que siguen luchando por el ascenso.

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