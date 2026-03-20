No faltan las sensaciones y «Andy» Rondán es el dueño del gol: los 26

Este fin de semana continúa la emoción de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Con partidos correspondientes a la Divisional A y Divisional B, los gimnasios de nuestra ciudad se preparan para recibir una cartelera cargada de acción. Mientras en la tabla de goleadores que proporciona la Liga, surge Juan Andrés «Andy» Rondán, como el máximo scorer, llegando a los 26 goles.

Sábado 21 de Marzo

Sede: Gimnasio de Universitario

– 20:00 hs: Fénix vs. Barcelona

– 21:30 hs: Universitario vs. Almagro

Sede: Gimnasio de Nacional

– 19:00 hs: Sol de América vs. Rowing

– 20:30 hs: Albión vs. Huracán

– 22:00 hs: Paso del Bote vs. Palomar

Domingo 22 de Marzo

Sede: Gimnasio de Salto Uruguay

– 19:30 hs: Arsenal vs. Ferrocarril

– 21:00 hs: River Plate vs. Juventus

Sede: Gimnasio de Nacional

– 19:30 hs: SUB21 vs. Parque Solari

– 21:00 hs: CAAS vs. Cerro

Dato Importante: La jornada corresponde a la 3ª Fecha de la 2ª Rueda en la Divisional A, y a la 2ª Fecha de la 2ª Rueda en la Divisional B.

«Tito» Goncalvez con la de Universitario, al Salto Campeón y Peñarol después…!

Aunque es la máxima leyenda del Club Atlético Peñarol y desarrolló toda su carrera profesional en Montevideo.

Sus orígenes se encuentran en el fútbol amateur del interior de Uruguay.

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Es concreto que Néstor «Tito» Goncálvez supo de aquel tiempo en que la camiseta de Universitario lo fue potenciando. No está demás esta historia para contar.

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Nacional de Cabellos fue su primer club, ubicado en su localidad natal. Isla Cabellos (Artigas) siendo apenas un adolescente. En el año 1956, se trasladó a Salto tentado por el Club Universitario, donde se consagró campeón salteño. Integró la Selección departamental en los años 1956-1957 y su gran desempeño en el Campeonato del litoral defendiendo a Salto le permitió ser convocado directamente a la Selección Uruguaya para la Copa América de 1957 sin haber jugado aún en el profesionalismo de Montevideo.

LA HORA DE PEÑAROL

En Peñarol: debutó en 1957 y permaneció hasta su retiro en 1970, siendo el jugador con más partidos (574) y más títulos (15 oficiales) en la historia del club. Ganó 9 Campeonatos Uruguayos, 3 Libertadores, 2 Intercontinentales En la Selección Uruguaya de 1957 a 1970 jugó 50 partidos, y participó en los Mundiales de 1962 y 1966 El «Tito» nació el 27 de abril de 1936 en Isla Cabellos (pueblo que en 1956 fue renombrado como Baltasar Brum) y falleció el 29 de diciembre de 2016 en Montevideo. De lo que no hay dudas: Universitario y la selección salteña, fueron base de lanzamiento para el caudillo y capitán. No está demás que las nuevas generaciones, admitan a ese club….y a ese combinado.

La «nueva» Liga Agraria que se echa a andar: Andrés, el presidente….

El nuevo presidente de la Liga de las Colonias Agrarias, tiene 35 años. Fue electo para la misión y conformó un grupo de acción, que incluye a 11 deportistas más. Algunos de ellos, con historias a favor, ya sea como jugadores de fútbol o como directivos a nivel de clubes. ANDRÉS DA ROSA y su gente, sostienen un calendario de prioridades y uno de ellos, ambientar el retorno de instituciones que en los últimos años han permanecido al margen de la Liga. Los nombres que llegan y las funciones también. Las variantes en el mando han sido concretas y en el caso del presidente, supo ser uno más en el plantel agrario este año, en ocasión de la disputa del Campeonato del Litoral y en calidad de jugador. Se trata de la nueva cúpula. Y a saber. Presidente: Andrés Da Rosa.

Vicepresidente: Carlos Severo. Secretaria: Romina Da Rosa. Tesorera: María José Obiague.

Gerentes deportivos: Cristian Pintos y Guillermo Coelho. Vocales: Maximiliano Galván ,Javier Oses, Cristian Lechini ,Yonathan Faccio,Cristian Meyer. Designado presidente del Colegio de Jueces: Omar Gori.

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