Presupuesto: Frente Amplio define su postura

La Junta de Salto se prepara para una de las sesiones más importantes del año. Este viernes, el Legislativo departamental someterá a votación la redacción final del Presupuesto Quinquenal 2025-2030. El documento llega al plenario tras un intenso proceso de revisión y ajustes técnicos. El foco de atención está puesto en la bancada del Frente Amplio, que todavía mantiene el suspenso sobre su voto.

Votación línea de crédito (diciembre 2025)

Reunión de bancada en la hora previa

La estrategia de la fuerza de oposición se definirá sobre la hora. El coordinador de la bancada frenteamplista, Mario Furtado, confirmó que se reunirán este viernes a las 19:00 horas. El encuentro servirá para unificar una postura respecto a las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. Apenas una hora después, a las 20:00, comenzará la sesión extraordinaria del plenario.

El respaldo para someter el asunto a votación del plenario no asegura el voto afirmativo a la redacción final. Los representantes de la izquierda en las comisiones de Hacienda y Legislación facilitaron el trámite administrativo. Esto permitió que el documento no quede estancado, pero el análisis político de fondo es mucho más crítico: los cambios realizados por la Intendencia tras las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) serán el eje del debate.

Mario Furtado – coordinador de bancada FA

La postura crítica de la minoría

Juan Pablo Rocca – edil Frente Amplio

Uno de los voceros más firmes en la negativa ha sido el edil Juan Pablo Rocca. Rocca fue el encargado de presentar el informe de minoría cuando el presupuesto se votó inicialmente. Para el curul, las modificaciones actuales son puramente cosméticas y no cambian el espíritu del proyecto. El edil sostiene que, aunque se ajustó la redacción técnica, los problemas de fondo persisten. Su postura se mantiene en no acompañar la redacción final del documento.

El representante frenteamplista enfatizó que el Tribunal de Cuentas no solo hizo observaciones obligatorias. Existen comentarios adicionales del organismo de contralor que, según Rocca, serán desestimados por el Ejecutivo. Para la oposición, estos apuntes son señales de aspectos que se deberían mejorar para una gestión más eficiente. “Una cosa no quita lo otro, sigue siendo el mismo presupuesto, solamente con ajustes en las observaciones que el TCR plantea”, señaló Rocca en contacto con este medio. Esta visión técnica refuerza la idea de un rechazo por parte de su sector.

El voto independiente de Eduardo Varela

Eduardo Varela – edil independiente

En un escenario de paridad, cada mano levantada cuenta, aunque la realidad política cambió en las últimas semanas. El edil Eduardo Varela confirmó a Diario El Pueblo que mantendrá su voto afirmativo. Varela renunció recientemente al Frente Amplio y actualmente se desempeña como edil independiente. Su postura no ha variado respecto a la primera votación del presupuesto hace algunos meses. En aquel entonces, todavía pertenecía a la fuerza política opositora pero decidió respaldar la iniciativa de la Intendencia.

El apoyo de Varela asegura un respaldo adicional al proyecto de la Coalición Republicana. Su decisión se basa en la necesidad de que el departamento cuente con las herramientas financieras para funcionar. Para el edil independiente, las correcciones realizadas por el Ejecutivo salteño son suficientes para dar paso a la aprobación.

Números que aseguran la aprobación

Más allá de lo que resuelva el Frente Amplio en su reunión de bancada, el camino está despejado. La Coalición Republicana cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto por mayoría simple. Los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado ya manifestaron su respaldo total. No dependen de la voluntad de la oposición para que Salto tenga su hoja de ruta económica. Esta situación le quita dramatismo al resultado final, aunque no al debate político que se espera.

El oficialismo destaca que el trabajo de la comisión fue transparente y ajustado a derecho. El doctor Cristian Suárez, presidente de la comisión, recordó que se eliminaron artículos polémicos para cumplir con el TCR. Entre ellos, se destaca la supresión de normativas sobre remanentes financieros y el ingreso de becarios. Estas decisiones buscan blindar jurídicamente el presupuesto y evitar futuras impugnaciones. La Coalición Republicana se muestra confiada en que el texto final es sólido y responsable con las finanzas públicas.

El camino hacia la promulgación definitiva

Enzo Molina – presidente Junta de Salto

Una vez que el plenario levante la mano este viernes a la noche, el proceso administrativo seguirá su curso. El presidente de la Junta Departamental, doctor Enzo Molina, explicó los pasos legales inmediatos. Tras la aprobación, la redacción final será comunicada formalmente al Ejecutivo Departamental. Este trámite se realizaría, con total seguridad, el próximo lunes 27 de abril. A partir de ese momento, el intendente estará en condiciones de promulgar el presupuesto de forma oficial.

La promulgación es el último paso para que el nuevo organigrama y todo lo establecido en el documento comience a ejecutarse. Esto permitirá que las direcciones tengan disponibilidad de recursos financieros. El presupuesto es, en última instancia, la herramienta que permite transformar los planes políticos en hechos concretos para el vecino.

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