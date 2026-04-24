Prefectura confirmó la identidad del hombre hallado sin vida en el Lago de Salto Grande el pasado 20 de abril

El Capitán Cristian Fagián confirmó que el cuerpo hallado el 20 de abril pertenece a Carlos María Texeira Alvez (68). Las pericias ratificaron la autoeliminación.

Tras el hallazgo del cuerpo en la zona costera, las autoridades brindaron detalles sobre el operativo y el resultado de las pericias forenses. Se trató de un caso de autoeliminación.

En relación al operativo realizado el pasado lunes 20 de abril en las aguas del Lago de Salto Grande, la Prefectura del Puerto de Salto, a través de su titular, el Capitán de Corbeta Cristian Fagián, brindó información oficial sobre el caso que culminó con la localización de un hombre sin vida.

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Según lo informado por el Capitán Fagián a EL PUEBLO, el fallecido fue identificado como Carlos María Texeira Alvez, de 68 años de edad.

Cronología y búsqueda

La intervención de las autoridades se inició tras la denuncia radicada por la hija de Texeira Alvez, quien alertó sobre la desaparición de su padre luego de encontrar una carta de despedida en su domicilio. Ante la urgencia del caso, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda de personas.

Los efectivos de Prefectura lograron localizar el vehículo del hombre en la zona de Salto Grande, lo que permitió delimitar el área de acción. A partir de allí, se desplegó un intenso rastreo que combinó patrullajes por tierra y el despliegue de unidades fluviales por agua.

Resolución del caso

El operativo concluyó con el hallazgo del cuerpo sin vida en las aguas del lago. Al inspeccionar el automóvil que el hombre había dejado en las inmediaciones, los funcionarios encontraron una segunda misiva de tenor similar a la dejada en su vivienda.

Finalmente, las pericias forenses de rigor ratificaron que el fallecimiento se produjo por autoeliminación, descartándose cualquier otra hipótesis. Tras culminar las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes, se procedió a los trámites de rigor con los familiares.

Si usted o alguien que conoce está pasando por una situación de crisis, recuerde que puede comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio en Uruguay a través del 0800 0767 o *0767 desde el celular (atención gratuita y permanente).

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