Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa del Lago de Salto Grande

En las últimas horas, un impactante hallazgo generó conmoción en la zona del lago de Salto Grande, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre a orillas del agua.

Hallazgo en el lago: encuentran el cuerpo de un hombre en la costa. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI para EL PUEBLO

Según la información primaria, el hecho ocurrió hace instantes, cuando personas que se encontraban en el lugar advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades. Personal policial y equipos correspondientes se hicieron presentes rápidamente, procediendo a dar inicio a las actuaciones de rigor.

Si bien aún no se ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima, versiones extraoficiales indican que se trataría de una persona conocida en el entorno local, lo que ha generado mayor impacto y preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

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Por el momento, las causas del hecho permanecen bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis. Se aguarda la intervención de Policía Científica y del médico forense, quienes serán clave para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El caso se encuentra en pleno desarrollo y se espera que en las próximas horas surjan novedades que permitan esclarecer lo ocurrido.

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