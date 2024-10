Héctor Alejandro Torrens (Nacional)

“Cuando terminó el primer tiempo y ganábamos 2 a 1, no se si el resultado se ajustaba a lo que fue el trámite. Uno sabe bien cuando el equipo va respondiendo y cuando no. La realidad está ahí, y no hay porqué engañarse. River nos ganó bien y punto. No voy a culpar a nadie. No voy a culpar al árbitro. Estoy convencido de algo: para mejorar, hay que reconocer. Si no fuese así, no hay reacción posible”

(HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS, el DT de Nacional. Seguro que fue un golpe duro. Seguro que a Nacional no le faltará autocrítica. No hay traslación de culpa. No la hay)