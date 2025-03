Pantallazo Hortícola

- espacio publicitario -

Reflexiones y dichos de varios hortifruticultores al fin de la semana.

Citricultores

Pasan los días y no se mueve, no se escucha, no aparece, así sea como por arte de magia, alguna autoridad, alguien desde la institucionalidad, que se ocupe, que se haga cargo del reclamo de los pequeños y medianos productores citrícolas, por los daños que sufrieron con las heladas de julio; y, que dejaron a muchos fuera de concurso. La crisis financiera no les permitió cuidar los montes como corresponde y en esta zafra pagaran las consecuencias. La vida sigue, hay quienes deberán cambiar de rumbo en lo que a actividades se refiere.

En otro orden de cosas es un secreto a voces entre los productores citrícolas que sobreviven, una bronca silenciosa que mastican muchos, y es con respecto a las importaciones de naranja; ya que la realizan productores del mismo ramo. El jueves y el viernes invadían los grupos de Whatsapp, videos con ofertas y ventas de cajas desechables de naranjas en la UAM, con 22 o más kilos a $ 400. Y en manos de revendedores. Eso quiere decir que si van al proveedor-productor-importador está a MENOS. Sostienen referentes que aún queda mucha. Y compitiendo con la importada, los restantes citricultores la están pasando mal. Tanto como los consumidores finales, porque en la calles no se reflejan esas ofertas.

Contrabando

Ahora, de nuevo Brasil, aunque siempre nos ocupamos de su situación en este segmento, el granjero; tiene a mal traer a la comercialización de frutas y verduras uruguayas. Todos los departamentos de frontera y sus vecinos están siendo objeto de un ataque de CONTRABANDO como sucedió con Argentina hace poco tiempo atrás. En productos secos los precios son imbatibles, dan y sobran con creces para bagayear. Y en frutas y verduras también están castigando fuerte, lo más emblemático son las papas, ya no se puede vender la nacional, a nada, desde hace algún tiempo.

En lo local, manifiestan los operadores que marzo enlenteció las transacciones comerciales al menudeo.

Central Hortícola del Norte

Y por último, falta poco para culminar los detalles de obra de Central Hortícola del Norte. 12 o 15 días, según versiones oficiosas, y se termina el segundo cierre de puestos. También, a la espera de que las autoridades del MGAP se hagan cargo de una buena vez y la inauguren, la echen a andar definitivamente.

Los precios mayoristas de alimentos en Sao Paulo – Brasil subieron un 2,55% en febrero

El alza del Índice CEAGESP fue impulsada por el mercado de frutas, verduras, legumbres y otros productos

En el caso de las hortalizas, los aumentos se produjeron debido a las fuertes lluvias y olas de calor en São Paulo.

El Índice de Precios CEAGESP, que mide la variación de los precios practicados en 158 ítems vendidos en almacenes de abastecimiento de São Paulo, cerró febrero con un aumento del 2,55%, impulsado por el mercado de frutas, verduras, legumbres y otros productos.

En el caso de las hortalizas, los aumentos se produjeron debido a las fuertes lluvias y sucesivas olas de calor que azotaron las principales regiones productoras del Estado, según los investigadores responsables del relevamiento. En promedio, las verduras experimentaron un aumento de precios de 30,77%, impulsado por un aumento de 166,7% en el cilantro, 166,70%, 96,7% en la lechuga rizada y 82,13% en la col rizada.

Entre las hortalizas, el incremento fue del 5,91% de media, impulsado por el precio 53,4% mayor de las judías verdes y el precio 38,17% mayor de los pimientos verdes. En este caso, CEAGESP atribuye el aumento a una recuperación de los precios tras una caída en el mes anterior. Lo mismo ocurrió con los tomates, un cultivo afectado por el calor de las últimas semanas. En el último mes, el precio de los tomates Uva Dulce y Pizzad´oro aumentaron un 29,74% y un 25,41%, respectivamente.

Febrero también fue un mes en el que los precios de la fruta subieron en los almacenes de São Paulo. En promedio, el aumento fue de 1,07%, lo que refleja precios 64,19% más altos para la papaya hawaiana y 53,48% más altos para el mango Tommy Atkins. “En esta época del año, dichos productos tienden a experimentar una apreciación de precios debido a su origen (fuente) y al aumento de la demanda estacional de verano, que este año terminó siendo impulsada por las olas de calor ocurridas en febrero”, explica CEAGESP en una nota.

En el sector misceláneos, el incremento promedio de 5,79% fue impulsado por los huevos, cuya valorización fue de 38,82% para el producto rojo y de 35,03% para el producto blanco. Además de los factores estacionales relacionados con el inicio de la Cuaresma, el CEAGESP también destaca el aumento del precio de la carne roja y de las exportaciones para explicar el movimiento del mercado.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves, 20 de Marzo del 2025: La jornada se presentó con una alta concurrencia de público comprador en sus primeras horas, aunque el levante de mercadería se desarrolló de manera más lenta. Según informantes calificados, esta situación se atribuye a la llegada de la segunda quincena del mes. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso de boniatos, zapallito, zucchini, lechuga, acelga, manzana, naranja y limón. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de morrón Rojo y Verde, tomates, choclo, cebolla de Verdeo frutilla, banana y durazno.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 15 al 21 de Marzo del 2025

Se incrementa la oferta de boniatos y zapallos

Hortalizas secas: se destaca el aumento en las cotizaciones de cebolla colorada, alcanzando valores altos en comparación con los promedios históricos. Predominan los calibres grandes con correcto cerrado de cuello, mientras que los calibres chicos y medianos tienen cotizaciones más bajas. No obstante, las cebollas comunes mantuvieron precios estables esta semana. Se observa una incidencia media-alta de pudriciones, lo que provoca porcentajes elevados de descarte al momento de preparar la carga para la comercialización. En zapallos Kabutiá y calabacín, la situación continúa estable, con precios bajos y buena calidad en la oferta. También se encuentran disponibles zapallo Moranga, Criollo y Spaghetti. En cuanto a boniatos, la tendencia bajista en los precios persiste, y el aumento de temperaturas provocó una desaceleración en el consumo, generando mayor oferta en el canal mayorista. La situación del ajo permanece estable.