Nicolás Hornos: la creatividad se fortalece con disciplina y estudio

Mi nombre es Nicolás Hornos, tengo 34 años. Soy guitarrista desde los seis años. Cuando me subí a un escenario entendí que era el lugar más lindo del mundo. Soy hijo de una psicóloga, profesora de patín y conductora de televisión y de un DJ, locutor y productor audiovisual.

Me crié, desde que tengo memoria, entre cámaras, luces y acción. Fui un buen estudiante, pero no encontré un camino por el cual seguir así que me puse a trabajar de muy joven a los 14 años en fiestas y eventos como camarógrafo, tirador de cable, asistente de sonido.

Y así pasaron 21 años, obviamente que con ellos vinieron una experiencia en eventos en todo el país, reconocimientos con muchísimos artistas, haber trabajado con empresas internacionales.

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Incursioné en la fotografía y la iluminación, lo que me hizo dar un salto gigantesco en la producción personal de audiovisuales para artistas y, también, darme cuenta de que quiero que ese sea mi fuente de trabajo principal: generar videoclip para diversos artistas de diferentes géneros.

También mi carrera personal como músico con mi compañera Agustina, con quien ya tenemos un prestigio, un reconocimiento que nos hace trabajar muy seguido, por ejemplo en el 2025 terminamos con más de 90 toques en un año. También con Pagode de Amigos con los que hace dos años, venimos haciendo show de samba de baile de diversión.

Pero mi caballo alado y gran primer amor fue Nada que ver Jhon donde volqué mis letras, mis melodías y la de los amigos, para generar un rock bailable con historias de personajes de nuestra ciudad.

Trabajo desde la sombra con la movida rap de la ciudad a la que le veo un potencial increíble y que cuenta con un montón de soldados dispuestos a luchar por la cultura del hip hop.

Aguante Salto, aguante nuestros artistas y aguanten los que producen espectáculos en la ciudad, ya que junto a ellos es en el lugar que quiero estar.

¿Cuál creés que es la barrera principal que hoy impide que el artista salteño sienta ASDEMYA como propio?

No es tanto un impedimento, sino que la necesidad del artista no está siendo clara, al igual que tampoco lo está siendo la propuesta de respaldo que tendría que tener la asociación, hay que buscar más comunicación y profesionalismo en la negociación y producción de los artistas. Que sea notorio el apoyo para el artista y el compromiso del mismo con asdemya.

¿Qué acción concreta podría volver a seducir a los músicos para que se acerquen y se sumen al proyecto?

Proveer un espacio de ensayos y de grabación sería básico y fundamental. pero sobre todo se debería brindar talleres en conjunto con profesionales que estén dispuestos a enseñar cómo gestionar y producir cada uno su carrera, esto daría por ejemplo fuerza y regulación en la contratación de artistas. Cada uno debería saber cuánto es un pago digno como musico y asdemya debería procurar que este se cumpla y respete. También se debería saber que necesita para sonar bien, donde puede conseguir proveedores de sonido, como difundirse y promocionarse, etc.

¿Qué es lo que te hace decir «quiero dar una mano acá», quiero ayudar para que ASDEMYA mejore?

Cómo trabajador profesional de audiovisuales y música, siento que hay muchísimos artistas que tienen ideas y capacidades increíbles, pero que no saben llevarlas a cabo de una forma visual para atraer mayor público, que es (para mí) el gran problema que nos afecta entre los artistas, la falta de público que apoye las propuestas locales.

¿Por qué, en una ciudad con tanto talento, cuesta romper el aislamiento entre colegas?

Por mi lado y gracias a mi trabajo, tengo un excelente trato con muchos artistas de diferentes estilos musicales. Sea plena, cumbia, samba, rock and roll, tango o folklore.

Pero también entiendo que hay muchos artistas que trabajan de diferente forma y está bien, solo que no está alineada con la mía. Yo soy más flexible, trabajo con grandes profesionales y también con chicos del under que apenas dan sus primeros pasos y en estos años he descifrado con quien se puede contar para generar eventos o shows de calidad y con cuáles ya no.

Cada artista trabaja a través de su “alter-ego” lo que genera también una pared de autoestima o filtro tóxico que no deja aprender del otro.

¿Cómo le afecta esa falta de comunicación a la construcción de un público constante en Salto? ¿Es un problema de oferta o de difusión?

Es muy difícil tener un público constante en una ciudad de 150.000 personas. Existe un público fiel. Cada banda tiene su público fiel, pero la realidad es que está todo centralizado y cuesta mucho que una persona de colonia Garibaldi, por ejemplo, tenga la posibilidad de ver artistas salteños en escenarios si no hay un ciclo de difusión de nuestros artistas.

Hay público para todos pero aún no lo saben. Hay que educar al público con difusión y eventos de calidad.

¿Qué herramientas le faltan al músico local para vender mejor su propuesta y llegar a esa audiencia que hoy parece distante?

Sin lugar a dudas la herramienta que más se necesita, hoy en día, es la audiovisual, las redes sociales y la promoción de eventos dispersos por diferentes sectores de la ciudad, siempre y cuando estos cumplan principios básicos para brindar un show de calidad.

Estás con tres proyectos musicales y trabajo audiovisual en simultáneo. ¿Cómo lográs que esa diversidad de roles no termine agotando tu chispa creativa.

La creatividad se fortalece con disciplina, estudio y, sobre todo, con la inspiración de otros artistas. El arte ya existe. Sólo hay que saber jugar con las piezas para crear nuevas obras.

En unas de mis canciones escribí “en la realidad poco es real y lo imaginario un héroe más” por eso imagino para poder crear. Me inspira mucho lo feo del mundo, me inspira a poder hacer de una pérdida una bella canción. Y en el tema de audiovisuales siempre lo hablo con los artistas que me contratan, trato de mostrarles mi visión, escuchar sus ideas y desde ahí se comienza a trabajar en conjunto.

¿En qué punto sentís que la gestión cultural (como lo de ASDEMYA) es también una herramienta de supervivencia para el colectivo?

Creo que cuando más necesaria se vuelve la cultura es en los momentos de crisis de la sociedad, una sociedad estable, no creo que genere artistas revolucionarios, sí se podrá hacer canciones pero la identidad cultural sobre todo en el arte se potencia desde la necesidad de cambio y ASDEMYA es un colectivo que está con falta de guerreros porque la lucha pasa por otro lado.

¿Cuál es el «plan de ataque» ideal para que trabajar en Salto deje de ser calificado como «muy difícil» y empiece a ser visto como algo sostenible?

No me agrada mucho cuando los artistas dicen es imposible trabajar del arte en Salto. Entiendo que es difícil, pero también entiendo que se han acostumbrado al “así nomá” perdiendo lo principal de un show, el profesionalismo y la ambición de ser siempre un poco mejor, que la gente se vaya sorprendida, emocionada, por lo que acaban de ver o escuchar.

ASDEMYA tiene que encargarse de conectar cooperativas de artistas, intendencias y diferentes grupos de trabajadores profesionales para mejorar el producto y crear redes con artistas de todo el país.

Sin lugar a dudas el artista se tiene que empezar a asociar con empresarios que quieran invertir en la cultura de la ciudad. Obviamente, el empresario tiene el dinero. El artista tiene el atractivo y el entretenimiento. Le estaría faltando el profesionalismo para que todo cierre y se pueda llevar a cabo.

Y hay que entender de una vez por todas que el arte, el show y el evento que se quiera realizar requiere de mucho dinero y es ahí donde hay que empezar a trabajar, para conseguir la inversión necesaria para un espectáculo de calidad.

Si tuvieras que elegir una sola meta: ¿cuál sería ese primer gran cambio que te gustaría ver de acá a un año en relación a ASDEMYA?

ASDEMYA necesita más socios. Necesita hacer un espacio de seguridad para el artista y sobre todo fortalecer las herramientas y la comunicación para tener continuidad y diversidad de eventos.

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