ASDEMYA: empieza la reconstrucción

Se viene la reconstrucción. Asdemya, además de una asociación, es una sede, una edificación con historia que funciona como una metáfora de sí misma; un hermoso elefante blanco, abandonado en medio de una ciudad con grietas.

Hay en sus paredes algo de fantasmal, una inminencia de un hechizo a punto de romperse, como un castillo de cristal. Pero hay, también, una fuerza inexplicable que la hace perdurar en el tiempo.

Romanticismo racional

ASDEMYA carga con un activo del siglo pasado, una sede enorme, un edificio en el mundo real en una época en que predomina lo virtual. ¿Cómo transformar ese desafío en una oportunidad? ¿Cómo transformar la pobreza en riqueza, el veneno en antídoto y el problema en una solución?

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Respuesta: PENSANDO. Si continuamos recorriendo los mismos senderos de una estrategia equivocada, continuaremos chocando contra la dura pared de nuestra ineficiencia. El problema es de pensamiento, el problema es que NO EXISTE UNA BUENA ESTRATEGIA.

Estrategia, ¿para qué?

Para conseguir dinero y utilizarlo bien, mucho dinero, abundancia de recursos: ¡EL ARTE ES CARO! Hasta que no nos movamos en el plano lógico del determinismo material, simplemente haremos de la catarsis un hobby por más generaciones.

Si lo que queremos es hacer ARTE, tenemos que entender que la mano de obra es cara, el tiempo es caro, los instrumentos son caros, los espacios son caros, el transporte es caro, la alimentación y el hospedaje también son caros.

Si la palabra caro aparece N veces en todas las formulaciones: ¿qué parte no entendimos de que el problema es que no tenemos plata? Paradójicamente es lo digital lo que puede resolver este desafío analógico, porque es en ese mundo que se mueve la plata grande.

Sí, dije plata. ¿Tengo tu atención?

Estimado artista sin plata, ¿estás cansado de tener que trabajar todos los días y distraerte del arte para poder tener un salario que mendigue tu vocación? ¿Estás cansado de lidiar con un poder público ineficiente, una clase política indiferente, un sector empresarial intrascendente y una sociedad pasiva?

¿Estás cansado de gestionar un edificio enorme que no alcanza su plena potencia y te absorbe la energía mientras se deteriora con la constancia de una gotera que perfora la piedra?

¡No sufras más, llegó la solución a tus problemas! Lo que necesitás es PLATA, plata alta, plata grande, mucha plata. Nada de 80 mil, de 8 millones para arriba.

Es tan obvio que nadie lo ve, es tan simple que nadie lo hace, es tan posible que todos desconfían, es tan importante que nadie lo dice, es tan urgente que nadie se preocupa, tiene tanta centralidad que por eso siempre falta; la PLATA.

Entonces, paremos de ser ineficientes y concentrémonos en el tema: un proyecto de reconstrucción debe tener mucho dinero y un 30% debe ser invertido en sueldos administrativos.

¿Y, dónde está el dinero?

El dinero está en manos de personas que aprecian el arte pero no quieren que sea para todos, está en manos de gente sin imaginación, está en manos de auto titulados genios de la tecnología, está en manos de herederos que se auto perciben self-made-men. Está en manos de agencia públicas herméticas, burocráticas y distantes.

Al dinero lo tiene gente que no le gusta el arte, que no entiende al arte,que no sabe de arte y que solo buscan placer estético sin el despertar de la conciencia. Y el arte no les hace caso, continúa ganando adeptos para su trascendente sacerdocio.

Mientras tanto, el hambre avanza escupiendo el fuego de todos los asados, determinando inanición por exceso de imaginación. ¡Pero si la plata no se come! — No sé, traela primero y después te digo. ¡No se va nadie hasta que aparezca la plata!

Habilidades financieras

Les presento a nuestro peor enemigo, una de las caras de la ignorancia: lo malas y malos que somos manejando dinero. Desorganizados, ineficientes, vulnerables, incompetentes, problemáticos, confusos e imprecisos. ¿Te gusta? Te lo regalo, llevátelo para tu casa, se llama Artista.

Si a esto le sumamos que el proyecto de poder es que el artista sea pobre para mantenerlo sumiso, la conclusión es que con nuestra inoperancia estamos ayudando a los opresores.

Hay que retirar con urgencia a los artistas del trabajo de gestión, de la misma forma que no debemos permitir que los gestores interfieran en el trabajo de los artistas. No existe ningún tipo de salida posible que no esté acompañada de contratación de servicios administrativos, formación en finanzas y habilidades financieras.

La batalla es de la persuasión

El verbo es persuadir, la persuasión es el camino más virtuoso, el camino de la búsqueda de argumentos, de dar los motivos y de explicar el beneficio. Tenemos que hablar con los empresarios, debemos realizar una performance pateando el tablero:

Pongan la teca señores empresarios, déjense de hacerse los osos. ¿De qué les sirve un mercado sin diversidad, matices ni aristas? Inviertan en el arte pero SIN LA VIL PRETENSIÓN DE OBTENER UN LUCRO, paren de querer encajar el LOGO e inculcar esa moral equivocada y peligrosa de obtener siempre una ventaja. Apoyen al ARTE simplemente porque el arte genera desarrollo y conocimiento.

Asdemya y lo federal

Todas las veces que escucho hablar a un referente federal, nunca percibo apertura hacia el punto de vista local y eso genera un gran problema que representa un desafío intelectual: la inadecuación.

Las percepciones federales son inadecuadas, porque son genéricas, las municipales son adecuadas porque son específicas. En una visión federal Bella Unión queda al lado de Artigas, en la visión municipal hay más de 140 km, tres horas de viaje en ómnibus y dos frecuencias diarias: a las 5 am y a las 19 pm.

AGADU el año pasado

El año pasado después de horas de reuniones y militancia de compañeras y compañeros artistas llegamos a la conclusión de que es necesario que haya una oficina de AGADU en Salto, un funcionaria/o (o más) que se dedique(n) a facilitar su uso, educar sobre sus beneficios y tener proactividad para resolver la brecha técnica.

¿Por qué tenemos que pasar por una validación federal una demanda municipal? ¿Con qué datos y elementos se evalúa desde otro lugar una demanda específica de nuestro territorio?

ASDEMYA es un lugar ideal para que AGADU tenga su oficina en Salto.

La cooperativa aparece de nuevo: Alcoyama, Alcoyama; ¡hay coincidencia!

Y para finalizar la respuesta cantada, una cooperativa, con qué objetivo: tener plata. Una cooperativa de movilización y uso eficiente de recursos. Esa es la reconstrucción que necesitamos, debemos reaprender a cooperar, porque hemos perdido la técnica.

Cooperar es difícil en una ciudad dominada por los egos. Cooperar implica negar el ego y por eso es tan refinado, esquivo y difícil, porque es un acto complejo. Un acto civilizatorio en una época en que vemos avanzar la barbarie y la ignorancia.

No quieren que cooperemos porque dividiendo nos reinan, no quieren que tengamos dinero porque empobreciéndonos nos controlan. Nos quieren pobres y divididos para instalar la noche más oscura de un mundo sin arte.

Una cooperativa para gestionar cómodos, con buenos sueldos, con un buen espacio físico, con shows y giras, instrumentos, buen sonido, buena alimentación, buen hospedaje, una cooperativa para que podamos cumplir nuestro humilde sueño obrero de almorzar los domingos en familia y los lunes llevar a nuestros hijos a la escuela y arrancar con todo trabajando.

Hoy en ASDEMYA a las 17h la Gira FUDEM (Federación Uruguaya de Músicos) llega a Salto, ¡te esperamos!

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