Entrevista a Aníbal Lequini: el presente de la música en Salto

Hablé con Aníbal Lequini, actual presidente de Asdemya (Asociación Salteña de Músicos y Afines), para profundizar en la realidad que atraviesa el sector artístico en nuestro departamento. En un momento de definiciones clave, Lequini analiza con honestidad los desafíos de una institución que busca recuperar su rol como faro y respaldo del trabajador cultural.

Desde la inminente llegada de la gira Fudem Vol II el próximo 20 de marzo, hasta la compleja relación con la gestión pública y la lucha por la profesionalización, esta charla pone sobre la mesa la necesidad urgente de que el músico se reconozca a sí mismo como un trabajador con derechos. A continuación, los ejes de una reconstrucción necesaria para la comunidad artística salteña.

¿QUÉ ES ASDEMYA PARA EL MÚSICO SALTEÑO HOY Y CÓMO DEFINE SU PROPÓSITO DENTRO DE LA COMUNIDAD?

Asdemya es el gremio de los artistas y de los músicos; debería ser su respaldo, su lugar de encuentro y la referencia constante para sus actividades. Sin embargo, la realidad actual dista de ese ideal debido a diversos factores acumulados durante años, como malas administraciones, falta de compromiso y el hecho de que los propios socios no siempre se perciben como trabajadores de la música y el arte.

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El sentido de pertenencia es débil, lo que dificulta alcanzar el cometido fundamental de la asociación. Estamos lejos de lo que el gremio debería representar, por lo que su propósito se encuentra hoy en una etapa de reconstrucción. Es necesario rearmarlo y volver a los orígenes de aquellos años dorados para lograr, finalmente, volcar ese valor a la comunidad.

LA GIRA FUDEM VOL II LLEGA A SALTO EL 20 DE MARZO; ¿CÓMO FORTALECE ESTA PRESENCIA NACIONAL A LOS TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO LOCAL?

La gira, que cuenta con la visita del presidente de la federación y el representante del FONAM, busca brindar apoyo a los artistas locales para profesionalizar su actividad.

El objetivo principal es consolidar nuestra identidad como trabajadores de la música y del arte, una percepción que aún debe fortalecerse tanto entre los propios artistas como en la comunidad. En muchas ocasiones, el público general asocia al artista únicamente con el entretenimiento, lo que afecta directamente el respeto hacia sus honorarios profesionales.

Por este motivo, el propósito de este recorrido es impulsar la profesionalización, logrando que el artista revalide sus derechos laborales y otorgue el valor real a la actividad que desarrolla.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE QUE EL MÚSICO DEL INTERIOR APRENDA A GESTIONAR SUS PROPIOS RECURSOS Y PROYECTOS?

En un departamento donde la competencia suele ser desleal y los gestores no ofrecen variedad ni oportunidades reales para los artistas locales, la profesionalización es una necesidad. Es vital aprender a gestionar la propia actividad de forma creativa para conquistar espacios donde el trabajo se valore, se muestre y, fundamentalmente, se remunere de forma profesional.

Resulta difícil desarrollar actividades artísticas cuando la gestión cultural está politizada o direccionada; en el interior es frecuente que trabaje solo «el amigo de». Por eso, la presencia de compañeros que aporten herramientas técnicas de gestión es fundamental: nos permite dejar de depender de esas voluntades y tomar las riendas de nuestro propio trabajo.

EL FONAM Y LA DESCENTRALIZACIÓN

Sebastián es un gran impulsor de las actividades emergentes y de la movida del interior; su enfoque está claramente puesto en descentralizar lo que tradicionalmente se concentra en la capital. Su rol como integrante de la federación y representante en el FONAM es clave, ya que permite que los proyectos que llegan desde los departamentos sean contemplados con otra mirada.

No es una tarea sencilla la que debe desarrollar, pero Sebastián tiene la camiseta puesta por el interior. Su presencia asegura que nuestras propuestas tengan un respaldo real para transformar la producción musical local.

SOBRE LA LEY DEL ARTISTA; ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO DE MÚSICOS EN SALTO Y QUÉ BENEFICIOS ENCUENTRAN AL FORMALIZARSE?

En relación a la ley del artista, el tema sigue en etapa de negociación. El Consejo de la Federación, encabezado por José Luis Azzaretto, ha mantenido reuniones con el Ministerio de Trabajo y participado en discusiones presupuestales, pero aún no se ha terminado de formular una ley que proteja y contemple integralmente al artista. Actualmente, figuramos bajo la categoría de industria y comercio; el único modo de estar registrado y aportar es a través de cooperativas o empresas personales. Es un proceso complejo, con largas idas y vueltas.

El beneficio fundamental de estar afiliado y realizar los aportes es contar con un respaldo real ante imprevistos. Lo vimos claramente en la pandemia: muchos trabajadores sufrieron las consecuencias de no tener ningún tipo de cobertura ni seguro de desempleo por su labor. Esto nos devuelve al punto anterior: la necesidad de que el músico deje de verse como alguien que solo practica un hobby y se asuma, finalmente, como un trabajador de la cultura.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS DE SER MÚSICO EN EL INTERIOR EN COMPARACIÓN CON LA CAPITAL Y CÓMO TRABAJA ASDEMYA PARA ACORTAR ESA BRECHA?

La realidad de los músicos en el interior es sumamente compleja. Desarrollarse artísticamente y como trabajador representa un desafío constante, ya que implica romper estructuras que, históricamente, tienden a desvalorizar nuestro trabajo. Es una situación que no debería ser así, pero que marca el día a día en el departamento.

En este punto, Asdemya debe intervenir fomentando la participación activa de los músicos y generando instancias de diálogo para unificar criterios que favorezcan nuestra labor. Si bien hoy no se está logrando ese objetivo, la asociación se encuentra en un plan de reconstrucción de su comisión para retomar los lineamientos iniciales. El norte es volver a ser ese gremio que acompaña, codo a codo, la lucha laboral de cada trabajador de la música y del arte.

¿CÓMO ES LA DINÁMICA DE CONVIVENCIA ENTRE LOS ARTISTAS DE DIFERENTES GÉNEROS DENTRO DE LA ASOCIACIÓN?

La asociación es un espacio abierto a todos los artistas, sin distinción. Ha tenido años de gran dinamismo, con múltiples actividades y una participación diversa que utilizaba activamente nuestras instalaciones. Actualmente, el número de socios y el volumen de actividades en la casa de los músicos se han reducido considerablemente.

Por eso, el plan de reconstrucción actual se centra en generar nuevamente las condiciones para que el artista se identifique con el lugar. El objetivo es que encuentren en la sede un punto de referencia y se sientan partícipes directos de la vida gremial y del cometido de la asociación.

VISIÓN DE FUTURO Y PROYECTOS VENIDEROS: MÁS ALLÁ DEL EVENTO DEL 20 DE MARZO, ¿CUÁL ES EL NORTE DE ASDEMYA PARA EL RESTO DEL AÑO?

La gran dificultad durante este tiempo ha sido el vínculo con la Intendencia; hemos presentado proyectos que no han llegado a buen término. Es una relación complicada: el departamento cuenta con una institución que es referencia desde hace muchísimos años en la ciudad, pero la Intendencia no lo reconoce así.

No contamos con su colaboración ni con un reconocimiento visible hacia nuestra personería jurídica y la facultad de facturar, que es un servicio esencial que brindamos a los socios cuando son contratados por el Estado, el principal cliente y consumidor de servicios artísticos en el departamento.

Nuestro deseo es poder concretar el último proyecto presentado para trabajar en conjunto y darle vida nuevamente a la asociación y al vínculo con los artistas, facilitando la conexión entre ellos y la Intendencia. Sabemos que el camino es difícil, pero el puntapié inicial es este 20 de marzo. De ahí en adelante, el norte es reconstruir la asociación.

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