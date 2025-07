Mejora de la demanda reaviva los precios de la leche en polvo en GDT – FONTERRA

- espacio publicitario -



Los precios en la plataforma Global Dairy Trade subieron ligeramente en la última subasta, tras dos

meses de caídas en cuatro subastas consecutivas, con un total del 7%.En la segunda subasta de

julio, el índice de precios de GDT subió un 1,1%, impulsado por el aumento del 1,7% en los precios

de la leche entera en polvo y del 2,5% en los de la leche en polvo descremada. La directora de

lácteos de NZX, Cristina Alvarado, afirmó que el poder adquisitivo provino del sudeste

Asiático/Oceanía, donde la participación general en las compras de GDT aumentó un 25% hasta

alcanzar el 34% en total, junto con la región del norte de Asia, que alcanzó el 35%.

“El norte de Asia se mantuvo como el principal comprador de leche en polvo entera (LPE) y manteca,

mientras que el sudeste asiático/Oceanía se impuso en leche en polvo descremada (LPD), grasa

láctea anhidra (GLA) y queso cheddar”, afirmó.

“El cheddar tuvo un rendimiento notablemente inferior, con una caída del 5,6% en todos los

contratos. Dado que Estados Unidos continúa suministrando cheddar con fuerza al mercado global,

este resultado estuvo en línea con las expectativas”, indicó.

Los precios de la GLA subieron un 0,8%, mientras que los de la manteca se mantuvieron sin

cambios. La lactosa bajó un 1,5% y la mozzarella un 0,7%.

Alvarado señaló que se estaban empezando a sentir diversas influencias en la oferta, como el clima

muy seco en Europa y la renovada amenaza de aranceles del 30% a la Unión Europea por parte de

Estados Unidos.

Esto añade otra capa de incertidumbre a la oferta a futuro y a la dinámica comercial. Con la

temporada neozelandesa apenas comenzando y estos contratos de GDT alineados con las entregas

pico de primavera, la subasta confirmó que la demanda se mantiene sólida, especialmente en la

curva a futuro, a pesar de la volatilidad global actual.

Los precios de los productos lácteos se mantienen históricamente altos, a pesar de los dos meses de

caídas en los precios de GDT, y las predicciones del precio de la leche al productor, se mantienen

firmes.

NATURALIA consolida su situación económica y apuesta a sostener mercados de exportación.

La empresa láctea NATURALIA, con sede en Nueva Helvecia, atraviesa un momento de

consolidación económica tras lograr saldar sus deudas y mantener una operativa estable tanto a

nivel nacional como internacional.

En diálogo con Radio del Oeste, el director y socio de la firma, Enrique Gaucher, explicó que

NATURALIA no mantiene deudas con la banca ni con proveedores y que ha conseguido organizar su

operativa en dos grandes líneas: el mercado interno, donde mantiene presencia en todo el país con

productos de valor agregado, y las exportaciones.

Gaucher señaló que el mercado brasileño, uno de los principales destinos, se ha visto afectado en

los últimos meses por cuestiones cambiarias y una caída en el consumo, lo que ha frenado

temporalmente las ventas.

También mencionó que Paraguay sigue siendo un mercado activo aunque pequeño, mientras que la

posibilidad de ingresar al mercado iraní, donde se negociaba la venta de queso parmesano, quedó

en suspenso debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Más allá del contexto internacional, NATURALIA destaca la importancia de sostener su perfil

exportador como parte de una estrategia de crecimiento sostenido y diversificación.

Empresa local fue la única interesada en quedarse con planta de CALCAR

Este lunes se realizó la apertura de ofertas en el llamado a licitación para adquirir la planta de Calcar

en Tarariras, con un solo interesado: la distribuidora local Nofrock SAS.

La oferta roda los US$ 3,5 millones.

Se trata de la empresa que está realizando la operativa transitoria en la planta de Tarariras.

Ahora hay un plazo de cinco días para revisar que todo se ajuste a la normativa y luego comienza el

trámite para la adjudicación.

“Desde ALTRAC estamos muy contentos y agradecidos con este proceso que se ha dado, con un

proyecto prometedor que hoy incluye a más de 60 trabajadores pero que aspira a más del doble”, dijo

a Conexión Agropecuaria Washington Marzat, dirigente de la Asociación de Trabajadores de Calcar.

El 2 de abril pasado la fábrica dejó de operar y finales de ese mes la empresa entró a concurso de

acreedores. Uno de los grandes desafíos ha sido la falta de materia prima para procesar.

Los empresarios locales interesados en la compra de la planta se reunieron en mayo pasado con

autoridades del Instituto Nacional de la Leche.

CLALDY dice enfrentar “bloqueo sindical injustificado”; trabajadores rechazan postura de la

empresa.

La empresa láctea CLALDY informó que en los últimos días ha visto algunas operaciones

productivas, afectadas -según detalla la empresa en un comunicado- por medidas sindicales

contrarias a la incorporación de nueva maquinaria de producción.

“Entre varias medidas, la dirigencia sindical promueve que se impida que los supervisores puedan

cumplir su función básica: supervisar las líneas de producción. El daño se concreta en el retiro por

parte de los trabajadores de todas las líneas de producción que cuentan con supervisión, impidiendo

no sólo la normal producción sino generando importantes pérdidas”, señaló CLALDY.

La empresa señaló que no la nueva maquinaria no ha podido trabajar con todo su potencial, y que el

conflicto comenzó cuando CLALDY definió incorporar nueva maquinaria industrial para modernizar

su planta y aumentar sus niveles de productividad a partir del Fondo de Reconversión de Industrias

Lácteas.

“Además del daño general, estas medidas impulsadas por la dirigencia sindical se han hecho sin

cumplir con los preavisos ni con los mecanismos de prevención de conflictos convencionales y

legales”, informó la empresa.

Los trabajadores rechazaron duramente la posición de la empresa. La Federación de Trabajadores

de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado apuntando contra “la aplicación de violencia ni

actitudes represivas tal como ha sucedido ahora a través del gerente general y de personas con

cargos de dirección de la empresa en la propia planta industrial contra las trabajadoras y los

trabajadores”

“Rechazamos la actitud de la empresa de colocarse en términos de rompe huelgas para llevar

adelante acciones intempestivas, en las líneas de trabajo, mientras los trabajadores y trabajadoras

realizan horas de paro y asambleas”, señaló la FTIL en un comunicado.