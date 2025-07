Laura González, DIGEGRA y un posicionamiento alentador ante la CALAMIDAD CITRÍCOLA

- espacio publicitario -

Tarde en la noche del martes, al fin de una extenuante jornada por la situación, la directora General de la Granja, Laura González, nos brindó unos minutos para hablar de la situación del sector citrícola y las acciones que se están llevando adelante desde su dirección y el ministerio para enfrentar esta dramática crisis productiva. Esto nos decía:

Ayer (lunes) hubo reunión en la Junta Nacional de la Granja y estuvo el tema de la crisis Citrícola de Salto. ¿Qué nos puede decir al respecto Directora?

En realidad, en la reunión de Junta del otro lunes pasado, Matías Villaroel como delegado del Norte, de las gremiales del Norte, planteo la situación problemática de las heladas y los daños que han causado. Y que vienen siendo acumulativos. E hizo el planteo de que los pequeños citricultores que además trabajan combinando la citricultura con horticultura, que estaban para hacer algunos planteos ante las autoridades.

Por lo cual, desde la JUNAGRA se le planteó que hicieran una comunicación, una nota. Y que en lo posible, no solo plantearan la necesidad de la problemática, sino, por lo menos esbozaran el daño, cuantificando la superficie dañada, las cantidades de predios, familias afectadas y demás. Y ellos quedaron de elaborar ese informe. Después mantuvimos contactos con Villaroel y el técnico de DIGEGRA, ahí del Norte, de Salto.

¿El director de Servicios Agrícolas?

No, no, con Fernando Martínez de la DIGEGRA. Y le pedimos a él que relevara un poco la situación y poder hacer ese informe. Eso por el lado de la Dirección de la Granja. El lunes pasado, antes de ayer se trató el tema en la Junta, Villaroel presento el informe y la situación.

Se había invitado además, aparte de la DIGEGRA a técnicos del Banco de Seguros, que están trabajando, que están llevando adelante el convenio con el Ministerio de Ganadería en los rubros granjeros, para que explicaran o dieran una primera aproximación al análisis de porque las heladas en citricultura no están contempladas en el convenio con el MGAP.

En ese sentido estamos trabajando en acción con el Banco de Seguros para analizar la necesidad de avanzar en la cobertura. Y, por otro lado, generando la información ajustada a la realidad, para elevarle al Ministro un informe y ver qué acciones se pueden tomar desde el Ministerio.

Eso lo estamos haciendo desde la Dirección de la Granja, con las regionales, y, el delegado de la Junta, en coordinación, ahí sí, con Servicios Agrícolas. Ellos nos han planteado que tienen un relevamiento hecho del año pasado, también.

Sí, porque hay un detalle en lo que usted señala y es que el delegado planteó la situación de los horticultores que a su vez son citricultores, pero la gran masa de los que estuvieron anoche en la reunión de la Fomento, autoconvocados, que seguramente no estarán incluidos en el esquema de Villaroel, son esencialmente citricultores. O sea, no hacen horticultura y son unos cuantos. Puede haber alguno que además de citricultura pueda hacer algo intensivo en lechería, pero no hacen horticultura. Y es un grupo importante. Es el comunicado que publicamos hoy en el diario y que están elaborando una nota, supervisada y asesorada por el técnico de la Fomento, el Ing. Javier Texeira.

Por eso mismo le estamos elevando el informe a consideración del Ministro, en el entendido de que, lo hemos conversado también, la citricultura no está incluida en el Fondo de Fomento de la Granja. Por eso mismo es una decisión que se debe tomar como Ministerio y no solo desde la Dirección de la Granja, en ese sentido.

Por lo mismo, estamos trabajando coordinadamente con Servicios Agrícolas. Entendiendo que ya tienen un informe del año pasado y que este año, obviamente, es acumulativo, esto que está sucediendo en 2025 se suma a lo que sucedió en 2024. Que en ese momento los técnicos de Servicios Agrícolas realizaron un relevamiento y la información fue presentada a las autoridades de ese momento y no recibieron ninguna respuesta.

Sin dudas Directora, pero el presente, Directora. Varios de los productores que estaban ahí, uno se acongoja escuchando porque los conoce de toda la vida, y decían explícitamente que están rezando para que no venga un viento fuerte, porque lo más trágico está por venir, el primer viento que venga terminara de tirar al suelo toda la Valencia que aún no cayó y queda en los árboles, porque está dañada.

Por eso mismo entendemos que hay que tomar medidas, hay que apoyar, lo que estamos, o por lo menos lo que es compromiso de la Dirección de la Granja es intentar generar información lo más certera posible para presentar en el gabinete del Ministerio. Y tomar medidas desde varias direcciones que es lo que amerita esta situación.

Porque hay cosas que se pueden atender desde el Fondo de Fomento de la Granja y si la gente está de acuerdo y si, además, el Ministro en conjunto con su gabinete, porque en este caso estamos hablando de la Granja, pero también de la Dirección General de Servicios Agrícolas, también hay un componente de la dirección de Desarrollo Rural en esta situación. Y en el caso de recurrir al Fondo Agropecuario de Emergencia, sería, digamos, lo que corresponde, también, se involucra a la Dirección General de Secretaria. Y también hay que hacer gestiones ante el Ministerio de Economía para conseguir fondos para abastecer al Fondo Agropecuario de Emergencia.