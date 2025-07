La leche en polvo entera vuelve a bajar y se ubica debajo de los U$S 4.000 en FONTERRA.

- espacio publicitario -

Estabilidad en FONTERRA. En lo que va del año, el valor más bajo de la leche en polvo entera fue de U$S 3.804; y el techo U$S 4.374.

Por cuarto evento consecutivo, el precio promedio de FONTERRA registró un movimiento a la baja. La leche en polvo entra retrocedió por tercera vez consecutiva.

El 20 de mayo, el promedio de FONTERRA se ubicó en U$S 4.589 (-0,9% respecto al anterior), el 3 de junio volvió a baja, a U$S 4.332 (-1,6%); el 17 de junio ajustó a U$S 4.084 (-2,1%); y ayer martes 1° de julio la caída fue hasta los U$S 4,274 (-4,1%). Analizados todos los eventos del año, se observa una estabilidad que en todos los casos supera los U$S 4.000

En el caso de la leche en polvo entera, ayer se dio la tercera baja consecutiva. El 3 de junio la tonelada se posicionó en U$S 4.173 (-3,7% en comparación al evento anterior); el 17 de junio bajó a U$S 4.084 (-2,1%); y el 1° de julio bajó 5,1% hasta los U$S 3.859. Es la primera vez, desde el 21 de enero, que el valor cae por debajo de los US$ 4.000.

En lo que va del año, el valor más bajo de la leche en polvo entera fue de U$S 3.804, el primer evento de 2025, realizado el 7 de enero; y el mayor valor fue de U$S 4.374, alcanzado el 6 de mayo.

Gremiales lecheras rechazan posible cambio en beneficio de UTE para tamberos.

Desde UTE se planteó a las gremiales lecheras la posibilidad de que el 15% de beneficio tarifario que ha recibido el sector en los últimos ocho años se vuelque en mejoras de la red y no directamente al productor.

La semana pasada las gremiales lecheras se reunieron con Rafael Troche, integrante de la secretaría del vicepresidente de UTE.

“Las gremiales quedamos muy sorprendidas con el planteo y estamos por supuesto en contra”, dijo a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

En los próximos días las gremiales harán llegar una carta al directorio de UTE para rechazar el planteo.

Industria láctea uruguaya en alerta roja.

CONAPROLE evalúa plantas y COLEME busca socios ante caída de consumo de leche fresca.

La industria láctea de Uruguay enfrenta una crisis creciente: CONAPROLE analiza cerrar su planta en Rivera debido a la caída sostenida del consumo de leche fresca en el norte del país, lo que se suma al cierre previo de la planta de San Carlos en Maldonado.

Autoridades del Ministerio de Trabajo, CONAPROLE y sindicatos mantienen mesas tripartitas para evaluar tecnologías, producción y costos operativos, priorizando la próxima negociación de consejos salariales.

COLEME, otra cooperativa del interior, atraviesa un momento crítico: si bien presenta balances positivos desde diciembre, arrastra deudas de casi US$ 800.000 y analiza atraer socios privados o apoyo estatal para sostener su operativa.

El impacto social ya se siente: se perdieron 3 000 empleos industriales entre diciembre y mayo, y un mínimo de 27 trabajadores corren riesgo si cierra la planta de Rivera, según sindicatos.

El desafío nacional será recuperar el mercado interno de leche fresca, modernizar plantas y facilitar la entrada de inversiones o cooperación público­-privada para evitar nuevas quiebras y fortalecer el entramado lechero uruguayo. (Fuente: El País)

Henry asumió en Colonización con el compromiso de transparencia y puertas abiertas

En conferencia de prensa el lunes 30, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, oficializó la designación del ingeniero agrónomo Alejandro Henry como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC). La decisión, según Fratti, responde al perfil de Henry como productor lechero con amplia trayectoria gremial, en línea con el compromiso de campaña de entregar 25 mil hectáreas para el desarrollo del sector lechero.

“Este no es un nombramiento casual”, afirmó Fratti. “Tiene que ver con el cumplimiento de un compromiso asumido con el sector. Y nos parecía fundamental que el presidente de Colonización conociera a fondo la realidad productiva del país” dijo el ministro.

Foco en la lechería

Henry, destacó que “presidir el Instituto Nacional de Colonización es una tarea noble”. En su primera intervención pública en el cargo, subrayó el compromiso de trabajar “con transparencia y puertas abiertas”, y señaló que la prensa será un aliado clave para comunicar los avances del Instituto.

El flamante presidente del INC anunció que su administración tendrá un foco claro en la lechería como motor de arraigo rural, generación de empleo y fortalecimiento de las cadenas productivas. “Estamos convencidos de que con nuestro proyecto de gobierno vamos a fortalecer una cadena muy aceitada, como es la de la lechería”, sostuvo.

No obstante, aclaró que también se trabajará con otros sectores: horticultura, fruticultura y ganadería estarán en la agenda institucional. De hecho, el INC aportará 300 productores y asistencia técnica al programa PROCRÍA, destinado a aumentar la producción de terneros en el país.

Henry se definió como un hombre de trabajo colectivo. “No sabemos trabajar de otra manera”, aseguró, recordando sus inicios como técnico en el Plan Agropecuario y sus 12 años de experiencia en INASE. Subrayó su histórica vocación de acompañar a los productores familiares, a quienes alentó a “trabajar en forma unida, aunque eso implique desafíos”.

En ese sentido, enfatizó que el Instituto debe ser un vehículo de transmisión tecnológica. “Queremos que las nuevas tecnologías lleguen al colono. Que Colonización sea un lugar de referencia para ver lo que se está haciendo”, expresó. Mencionó como ejemplo la plataforma María Dolores, que será potenciada como herramienta para la inserción tecnológica.

Gestión

La gestión de Henry contará con un equipo directivo plural. Destacó el rol que jugarán los delegados del Poder Ejecutivo, entre ellos Karina Henderson, “colona con gran experiencia”, y Ramón Gutiérrez, quien liderará la visión estratégica de largo plazo del Instituto. Además, dedicó palabras de reconocimiento a Eduardo Viera, el anterior presidente, señalando que “era el mejor referente para esta función”, y aseguró que su aporte seguirá siendo valioso en esta nueva etapa.

Henry fue enfático en señalar que el INC debe ser riguroso en el uso de los recursos públicos. Si bien cuenta con 400 mil hectáreas de tierra, afirmó que “necesitamos más área para reforzar especialmente el área lechera”. Y añadió: “Sentimos la gran responsabilidad de mostrarle a la sociedad el buen uso de esta confianza que deposita en nosotros”.

“No queremos arrimarle a los colonos una caña de pescar. Queremos arrimarles una McLaren, con el último prototipo tecnológico, para que puedan ganar esta carrera. Una carrera que, si la ganan ellos, la ganamos todos”, indicó el presidente del INC.