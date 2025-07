LA GRANJA AL DÍA PANTALLAZO HORTÍCOLA – Marcos Otheguy, Presidente del B.S.E., el ente autónomo, las heladas y la tecnología cerril.

- espacio publicitario -

Ayer sábado, se realizó en Rivera la reunión anual de funcionarios, agencieros y corredores del Banco de Seguros del Estado de la zona Norte. Mucha gente, una nutrida delegación de salteños, funcionarios y corredores, también.

Con una organización sobria, pero eficaz, se desarrollaron dinámicas varias. En definitiva, fue una oportunidad de presentar en pleno al nuevo directorio, presidido por Marcos Otheguy como Presidente, en su segundo quinquenio en el BSE; secundado en la vicepresidencia por la contadora salteña Alfonsina Batalla. El foco fue la búsqueda de una mayor adaptación de la organización a las realidades emergentes, además de potenciar la interacción, con su singular elasticidad como una fortaleza de la institución, entre sucursales, agencieros y corredores.

Un entramado propio del Banco, que procura aumentar la sinergia del conjunto; y, especialmente, en segmentos capitales para la sociedad, como frente a la crisis del sistema previsional, entre otros. El Banco aporta soluciones integrales desde su área de Vida, Ahorros y Rentas.

- espacio publicitario -

En un breve diálogo con el Presidente y con el foco, también, en la crisis que nos toca en suerte aquí en Salto, la heladas en el medio citrícola, interrogante expuesta en la ronda de consultas por un corredor de nuestro medio, Othegy evaluaba la jornada de la siguiente manera:

¨La verdad que este encuentro en Rivera de toda la región, que nuclea sucursales y agencias como Salto, Artigas, Paysandú, Tacuarembó; además de corredores. Siempre son instancias sumamente productivas. El Uruguay es muy diverso; y, la única manera de poder realmente llegar a comprender las realidades locales es viniendo, recorriendo. Yo aproveché también esta llegada a este encuentro regional en Rivera para hacer una recorrida por Sarandí Grande, Durazno, Tacuarembó.

Tuvimos muchas reuniones, tenemos que estar cerca de los problemas, tenemos que estar cerca de las necesidades que tienen los ciudadanos de este país. Cada uno desde el ámbito que le toca responder; y que es su responsabilidad, como en mi caso como Presidente del Banco de Seguros del Estado. Esto es algo que ha planteado el presidente de la República, a los Ministros, a las distintas autoridades, hay que tener una política de cercanía, hay que estar interactuando permanentemente con las realidades tan diversas que tiene el país. Y con los oídos bien abiertos.

Así que me llevo, primero, reafirmaciones de la importancia del rol que cumple el Banco de Seguros del Estado en todo el país. Y sobre todo muchas sugerencias y muchas ideas para seguir mejorando. Nosotros tenemos que apostar a la mejora continua.

Una de los temas fundamentales hoy, en la realidad salteña, es la calamidad cítricola por las heladas. Nos consta que hay un equipo del BSE trabajando con la dirección General de la Granja, ¿Qué nos puede decir al respecto?

Nosotros somos un socio estratégico del agro. Tenemos el 70% de los seguros agropecuarios del Uruguay. Cuando muchas compañías después de la sequía se retiraron del mercado el Banco siguió, y estuvo y respaldo la producción. Ese es nuestro mandato.

Claramente es una actividad que cada vez acumula más riesgo, la variabilidad climática está impactando fuertemente en la producción. Pero nosotros estamos estudiando, para tratar de siempre estar cerca de los productores; y, encontrar propuestas que esten a la medida de la necesidad de los productores y que sean viable para la compañía. Estamos trabajando en la posibilidad de tener un seguro que cubra las heladas en la producción citrícola. Y creo que vamos a llegar a buen puerto.

Con respecto a la última pregunta que se le hizo en su alocución, donde se señalaba la importancia de agencieros, corredores y la venta directa del Banco; y, se le consultaba si con el avance tecnológico, existe la posibilidad de que el Banco se transforme en un mecanismo virtual, con el cierre de sucursales, inclusive. ¿Cuál es el posicionamiento?

No. Y la respuesta a eso, es no. La tecnología no debe ser un fin en sí mismo. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Si la tecnología no está al servicio de las personas, si no nos ayuda a mejorar y a construir una mejor sociedad, la tecnología no sirve para nada. Yo no me afilio a esas modas. Creo que hay cosas que están probadas, nada sustituye el encuentro personal, nada sustituye la comunidad, nada sustituye la cooperación entre las personas.

Estuvo interesante en su argumentación la cita de ese extraordinario pensador argentino que es Ernesto Sabato, ¿Podría repetir la esencia de esa reflexión, por favor? Entendemos que es oportuna

Ernesto Sabato fue alguien que cuestiono algunas ideas de la ilustración. Pensaban o le daban un rol determinado, de demasiada importancia al materialismo y al desarrollo tecnológico. Y él decía «a veces lo moderno es profundamente conservador». Si lo moderno, si la modernidad, si el desarrollo tecnológico conspira contra los individuos en su capacidad de vivir en comunidad y cooperación, eso no es moderno, eso es conservador.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 24 de Julio del 2025: La jornada comenzó con alta actividad e ingreso de compradores. Sin embargo, dicha dinámica fue disminuyendo hacia el final del día, lo que, según informantes calificados, se atribuye a la proximidad del fin de mes, que suele limitar la capacidad de compra de los consumidores. Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de morrones, tomates, zapallito, nabo, perejil y frutilla. Y aumentos en los precios de la cebolla, brócoli, cebolla de Verdeo, choclo, chauchas, pera, banana de origen brasileño y arándano.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Semana del 19 al 25 de Julio del 2025

Se incrementa la oferta de tomates

Con el aumento de la temperatura el fin de semana se verificó un aumento significativo de las partidas, principalmente aquellas provenientes del litoral norte

Hortalizas de fruto: se incrementó la oferta de tomate, lo que presionó fuertemente sus precios a la baja. No obstante, se identificaron problemas de calidad, con partidas que presentan coloraciones poco uniformes, hombros verdes y manchas asociadas a alta humedad y daños por heladas.