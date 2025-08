La crisis citrícola golpea con fuerza al Litoral Norte: pérdidas millonarias y cosechas en el suelo

- espacio publicitario -

La producción de naranjas, mandarinas y limones, que representa el 16% del volumen de la UAM y mueve más de US$ 57 millones, sufre pérdidas históricas por las heladas.

La importancia de atender la CALAMIDAD CITRICOLA en el Litoral Norte en números.

Cuando de cuantificar la producción hortifruticola del Uruguay se trata, contamos con un instrumento que desde el territorio brinda información estadística, seria, cierta, a diario y semanalmente, nos referimos al Observatorio Granjero del convenio DIGEGRA-UAM.

Consultamos a Pablo Pacheco, que dirige dicha área desde hace muchos años. Y le solicitamos un enfoque en la temática cítrica para el caso. Esto respondía a nuestras consultas, en una marejada de información.

¿Se puede visualizar la incidencia de los cítricos en el volumen de comercializacion de la UAM?

Si, si, por suspuesto, nosotros a nivel de la UAM, por ejemplo tomando el año 2024 como referente, podemos decir que aproximadamente el volumen de cítricos que ingreso es alrededor del 16%, fijado por los tres mas importantes frutos, naranjas, mandarinas y limones. Unas sesenta y tres mil toneladas; que para dar un valor de magnitud, es similar al que ingreso de papas ese mismo año, el principal producto hortícola que se oferta. Tres frutas juntas que casi empatan al mayor oferente de la UAM. Naranjas veintocho mil, mandarinas cinco mil; y, limón diez mil toneladas respectivamente de ingreso. Y el global de esa oferta es del orden de los U$S 57 millones de dólares. A valor constante aproximandamente un 10% del dinero que se movió en la UAM en la canasta hortifruticola mayorista, sin tomar en cuenta las actividades complementarias de la misma; sino solo lo que entro a ser vendido al mercado mayorista, que estuvo en el orden de los U$S 570 millones. Un grupo importante dentro de la economía uruguaya.

¿Hemos escuchado de parte suya que el PBI de la hortifruticultura es del orden de los U$S 1.500 millones de dólares?

Nosotros hicimos una estimación en base a la información disponible. El PBI frutihorticola básicamente, aplicando la definición de PBI a la canasta frutihortícocla; y, un desarrollo de cálculo propio a partir de los precios pagos por producto por parte de los consumidores, llegamos a la cifra mencionada, U$S 1.500 millones de dólares, que nos da aproximadamente en el orden del 2% PBI del Uruguay.

¿Cuanto estiman que es lo que se distribuye por afuera de la UAM de cítricos?

Según la información oficial lo podemos estimar, hubo una producción de 300 mil toneladas de cítricos el año pasado. De las cuales el 30% fue a la exportación, el 35% a la industria juguera. Y el resto al mercado interno, un 35%. Eso equivale aproximadamente a unas 100 mil toneladas, si decimos que pasaron por la UAM sesenta y cinco mil, podemos pensar que 35 o 40 mil toneladas van por fuera. Los cítricos tienen una particularidad, y es la relevancia de ser el único producto nacional que tiene un componente de exportación consolidado, además de un componente de insdustrialización muy importante. Eso lo hace excepcional en el escenario de la canasta frutihorticola uruguaya. Para tener una idea de la relevancia del rubro, en 2024 toda la canasta frutihorticola que paso por la UAM sumo alrededor de 400 mil toneladas de mercadería; y la citricultura, sola, en bruto,fue el equivalente al 75% de esa oferta anual.

¿Cuánto cítrico se importo el año pasado?

¿En los cítricos? No lo tengo muy presente. Pero hay otro aspecto que no lo desarrolle al principio. En el caso del citrus es importante aclarar que esto, también excepcionalmente, por tener una cadena consolidada, canales de exportacion claros, con un sector productivo competitivo. Y por esa razón cuando hace años se empezó a definir la regulación de las importaciones de la canasta frutihorticola, los cítricos quedaron afuera de esta política. Lo que hace que sea libre la importación de naranjas, mandarinas y limones, en cualquier momento del año. Es una actividad comercial, solo se trae cuando hay una justificacion económica; y, hace que sea una actividad reducida. Ha venido cambiando en años excepcionales como pudo haber sido el pasado, o como en el de la sequia, donde estuvimos en riesgo hasta del abastecimiento de agua a la población. Generalmente se produce en los cambios de estación, fines de verano comienzo de otoño, la transición de la Valencia a la Navel, por ejemplo. Cuando hay producción nacional normal, la fruta se vende a un precio que no da lugar a la importación. Pero como vemos estos últimos años ha habido catástrofes.

A CONSIDERAR

Las grandes empresas exportadores tienen asociadas plantas de industrias jugueras y de aceites esenciales. Sus excedentes son canalizados a ese fin. Además, en función a la demanda de exportación, son compradores de la producción de pequeños y medianos productores, todos los años. Y resultan muy escasos los sobrantes que vuelcan al mercado doméstico, tienen que atender sus industrias. Aunque siempre hay excepciones que confirman la regla. Y cuentan con entidades gremiales de porte, por las que gestionan legítimas inquietudes sectoriales como exportadores.

Sin dudas que las 100 mil toneladas del 2024 de la producción de cítricos en el Uruguay que se volcaron al mercado interno, en su gran mayoría corresponden a pequeños y medianos productores. Los pequeños y medianos productores cítricolas históricamente abastecieron el mercado interno; son legendarias las marcas, aun quedan en los cabezales de los cajones viejos sus nombres. Y en el Litoral Norte es pequeño o mediano productor el que tiene de una a mas de cien y pocas hectáreas, algo inususal en el sur. Allá, un productor de mas de cincuenta hectáreas ya es una empresa grande.

Ya no hay Plan Cítricola, ni ámbito corporativo que vele por ellos. Y son los que padecen con más intensidad las consecuencias de la CALAMIDAD CITRICOLA. Ese rubro autoportante que es la citricultura, hoy requiere de asistencia, para que puedan proseguir esos medianos y pequeños productores, se quedaron sin la mayor parte de su cosecha, se quedan sin ingresos, aunque en rigor la cosecha esta . . . caída y pudriendose en el suelo por las heladas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 31 de Julio del 2025: La jornada comercial comenzó con una mayor actividad en comparación con el inicio de la semana; sin embargo, informantes calificados señalaron un enlentecimiento en la colocación de mercadería, atribuido a que se transita el final del mes. Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de morrón Amarillo, tomates, zapallito, papa, espinaca, perejil, nabo y frutilla. Y aumentos en los precios de repollo colorado, membrillo, limón y mandarina.