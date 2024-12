Historias de Vida: Romina Buzzo

Romina es una luchadora incansable, desde hace años forma parte de los medios de Salto, sobre todo radio, pero desde hace unos meses incursionó en la prensa escrita sumándose a nuestro equipo y aportando un estilo muy personal y humano. Diego Monzón, Gerente Comercial de EL PORTAL digital de EL PUEBLO.

Y llegó la última historia de vida de este año, hoy me toca a mi presentar al pilar fundamental de mi vida, mi familia.

Para comenzar me gustaría presentarles a mi mamá, la mejor que me pudo haber tocado, quien me enseñó a ser la mamá que soy hoy y quien junto a mi papá, a quien hoy no lo tengo físicamente pero sí en cada segundo de mi vida, me da fuerzas en momentos en momentos complicados, donde las cosas no se dan o creo no poder. Además de mis padres, mi familia está conformada por 4 hermanos, Carolina, Valentina, Agustín y Ezequiel.

Un 27 de diciembre de 1997 obtuve el mejor título que una mujer puede recibir, el título de mamá y me lo dio él, Nahuel, un hijo ejemplar, compañero, compinche, el mejor hermano y el nieto.

El 7 de octubre del 2005 fui mamá por segunda vez, de Faustina, compañera , amiga, la hincha número uno del Barça.

El 18 de julio del 2007 fui mamá por tercera vez, nació Lautaro, otro compañero de oro, quien ama jugar al fútbol, el que está siempre.

El 15 de mayo del 2010 fui mamá por cuarta vez y llegó Gerónimo con ese humor que lo caracteriza, compañero, el que está pendiente de todo.

Y el 13 de enero del 2012 fui mamá por quinta y última vez de un ser hermoso, Bautista, carbonero como los hermanos y el abuelo, quien es super responsable en sus tareas.

También soy tía de 7 hermosos sobrinos, 2 nenas y 5 varones.

Así hoy, por ser la última historia de vida del año, quise que conocieran un poco más sobre mi historia de vida. Soy mamá soltera, muy orgullosa de mis 5 hijos, quienes ante todo son excelentes personas.

Mi día arranca muy temprano en el gimnasio «Sport Life», un lugar que cambió mi vida y al que disfruto ir.

Luego comienzan esas caminatas interminables en días de calor, de frío, lluvia, de sol, pero siempre con el propósito de seguir, de poder, con la mirada alta para seguir logrando propósitos que sí se van dando.

Trabajo en la producción de mi programa de radio, busco publicidad, preparo textos, programas especiales, notas para el diario, muchas veces contando con la ayuda de un gran amigo, un hermano de la vida, Martin Carlos Cardozo.

Y si me preguntás, ‘¿quién es Romina?‘, te contestaría que es una mujer empoderada, con ganas de seguir siempre por más, quien ha pasado por situaciones muchas veces sola, pensando no poder y siempre puede, porque es una mujer que no se rinde, que nunca se da por vencida, que gracias a la enseñanza de mis padres, grandes luchadores, que me dieron el ejemplo, la peleo, sigo adelante, lo cual también se los inculco a mis hijos.

Soy una agradecida de la vida por la hermosa familia que tengo, con grandes valores humanos que es lo principal, una agradecida por todas las puertas que se me abrieron este año en el ámbito laboral, infinitamente agradecida con «El Pueblo Digital», a Diario el Pueblo, Alegría fm y a cada una de las firmas comerciales por el apoyo incondicional.

Hoy, por ser la última historia de vida del año, quise compartir con ustedes, quienes hacen de mi mundo, un mundo maravilloso, personas increíbles a quienes llamamos «familia».

¡Muy feliz Navidad para todos!