Historias de vida: Gabriel «Gabito» Porto, una Historia de Superación, Creatividad y Resiliencia en Uruguay

¿Cómo fue tu infancia?

Durante mi infancia he tenido de todo, pero tengo recuerdos muy lindos y también más o menos, pero como todos.

¿Cuándo decidiste irte a vivir solo?

Me vine a vivir solo a los 18 años por un tema familiar, como pasa, que tenés cruce con tu familia, no te aceptan por ser homosexual y bueno, yo dije ‘soy una persona, no quiero esto para mi vida’. Yo era una persona que antes siempre esperaba que me dieran las cosas y yo dije ‘no’, porque también detrás de eso de esperar y todo dejaba que me basurearan, que me pisotearan.

Antes de vivir solo viví en casa de amigas, que me abrieron las puertas y a quienes les agradezco mucho, y después de ahí yo tenía una amiga que falleció y me decía que siempre tenía que luchar por lo mío, no esperar nada de nadie, que a los tres días siempre molestás en casa ajena, aunque dieras toda la plata del mundo, siempre molestas.»

Yo me dedico a hacer vivos de ropa nueva ahora, porque antes hacía de ropa usada y creo que eran 20 personas que me miraban y eran mis amigas, y yo les decía ‘dale, comprame, no seas dura’ y después me animé, me hice conocido a través de los vivos de ropa, empecé a hacer tik toks. «Gabito» Porto

¿Cómo surgió la idea de arrancar a hacer videos?

Empecé a hacer Tik Toks por mi amiga que falleció, porque cuando yo llegué a su vida ya nos conocíamos desde antes, nos teníamos en Facebook, ella me compraba ropa, pero después creamos una amistad, yo estaba en Montevideo en la casa de mi mejor amiga y me tenía que venir para salto y no tenía en donde quedarme, entonces yo hablé con ella y ella me abrió las puertas de su casa, justo llegué a la vida de ella cuando estaba pasando por una mala situación y ella, aún así, me aceptó igual. Ella tenía cáncer, yo siempre estaba con ella y me decía ‘nunca dejes de hacer reír’, como el cáncer te lleva a pensar cosas malas yo me ponía la peluca de ella, vestidos y salía con cualquier disparate y ella se reía.

El video por el cual me hice conocido fue uno que hicimos porque mi amiga trabajaba en recolección en la Intendencia, un día que estábamos tomando mate con otra amiga más y, justamente venía recolección, me dice «…si vos no te ponés con la bolsa de basura sentado para que te levanten los gurises, dormís con el perro», en broma, e hicimos eso, eso fue lo que más viral se hizo en su momento y ahí empecé a hacer videos para hacer reír a la gente.

A veces la gente está cansada, no está pasando por un buen momento y necesita eso, que los hagan reír, te olvidas un poco de los problemas, reír cura.

Empezó todo como un juego y una vez en los videos lo que me destaca a mi es el «mimosos todos«, lo que surgió porque un día estaba haciendo un vídeo en la ruta con los camioneros y quedó «mimosos todos los camioneros«.

Me han dicho que me admiran y todo por mi voluntad de seguir adelante a pesar de todo lo que yo viví, me dicen «es tan lindo verte», me dan un abrazo y me dicen «me sacaste de la depresión», y yo no sé como reaccionar a eso.

Yo he pasado muy mal, sé lo que es pasar hambre, frío, no tener para comer y hoy en día valoro todo, yo con lo básico soy feliz, tener un techo, un trabajo y donde estar, porque hay mucha gente que no lo tiene y en su momento yo no lo tuve y hoy en día valoro más las cosas.

Es muy lindo que la gente me pida fotos, hasta hace poco no sabia la dimensión a la que uno llega o lo que uno transmite.

¿Qué fue lo primero que te compraste cuando te viniste a vivir solo?

Cuando me mudé era algo nuevo para mi porque yo me dedico a hacer vivos de ropa nueva, pero no es fijo y te da miedo y nervios. Empecé en la casa de una amiga en el fondo alquilando todo, incluido luz y agua, y después me quise independizar en el sentido de pagar por inmobiliaria y pagar luz y agua aparte, es un sacrificio pero es lo más lindo que hay.

Siempre le digo a la gente que nunca tengan miedo de empezar de cero, que cuesta, pero es lo mejor, porque yo conozco casos y he escuchado que dicen «yo estoy con mi marido porque me da todo«, pero aguantan cosas, que las insulten, que las humillen, de todo aguantan por tener un plato de comida yo entiendo que a veces tienen hijos de por medio y que los hijos sufren, pero yo digo el que quiere salir adelante igual va casa por casa, vende tortas fritas, lo que sea para vender, entiendo que cuando tienen hijos , no tienen donde estar.

Aguanté de todo en su momento, pero después dije «no, no quiero esto para mi vida», y es muy lindo independizarse y ver el sacrificio por uno mismo.

Lo primero que yo me compre fue la garrafa de 3 kilos y lo hice para cocinar y para calentar agua para bañarme, porque no tenia termofón y yo sé lo que es bañarme con agua fría, y al tiempo ya me compré el termofón y todo de cero y juntando.

Si me preguntas hoy en día a qué etapa de mi vida quisiera volver, te contestaría a la niñez, porque yo digo que la gente, los adolescentes, no se adelanten porque uno cuando es chico quiere cumplir 18 años, pero la mejor edad para disfrutar es cuando uno es adolescente, niño, porque ahora que soy grande me pregunto «y mi madre… ¿cómo hacía para pagar luz, agua?«, y cuando se es grande llegan todas esas responsabilidades, a todo nos va a tocar.

Tengo 21 años, desde los 18 que me tocó independizarme.

¿Lees todos los comentarios que te dejan?

La verdad es que no me da el tiempo de leerlos todos, pero si no los leo yo, los leen mis amigas y me los hacen saber, pero siempre agradezco, porque como yo digo mi familia son mis redes porque yo me siento mal, mi vida es como un libro abierto, me desahogo en mis redes y por más que no conozca a mucha gente me re dan para adelante, y la verdad es que lo agradezco y es tan lindo el cariño de la gente.

A veces la familia de uno no necesita ser de sangre.

No es para dar lástima pero yo sufrí tanto bullying, no voy a meter a toda mi familia, pero en el tiempo de antes la forma de pensar era diferente y también cuando estudiaba.

Nunca fui a un psicólogo, siempre salí adelante solo y con gente que me ayudaba, con mis amigas siempre, la verdad que estoy re agradecido.

Yo conocí un caso de un chico, que hasta ahora no puedo creerlo, pero como toman la decisión de quitarse la vida porque no se sienten aceptados, y yo en su momento también me pasaba eso y ahora digo ‘no , yo soy una persona yo también valgo’, después de que uno se muere o pasa algo siempre dicen ‘ay, era tan buena persona’, y cuando estás con vida no te dan un abrazo, no te escuchan, no te valoran.

Hoy en día me admiro, sé que tengo miles de defectos, lo sé, no soy perfecto porque nadie lo es, tengo mi carácter y sé que de a ratos soy medio desfachatado, pero soy así, me muestro tal cual soy y bueno, al que no le gusta, bien, como digo, no somos plata para que todo el mundo nos quiera, pero yo me admiro porque dentro de todo supe salir adelante en tiempos difíciles porque no es para cualquiera y voy por más, si Dios quiere voy por mas.

Me mandan mensajes y me dicen «mirá Gabi que me diste la fuerza para alquilar«.

Hay gente a la que le motiva eso y es tan lindo, yo a veces no lo veo, pero yo quiero transmitir eso.

Muchas veces me decían «Ay, subis todo lo que te comprás«, pero no es para presumir, o sea vos lo miras como querés, pero no es para que digan «ay, Gabi se compró una moto«, lo hago porque es un sacrificio y así me compre una cuchara, lo voy a subir porque es todo tan lindo y a mi me gusta también transmitirle eso a la gente, que sí se puede, pero no todo el mundo lo ve bien, de buenas maneras, hay gente que agarra para cualquier lado.

¿Cuál es el personaje que la gente más te pide?

Yo empecé con vídeos de mi nomás, siendo como soy, pero después dije «vamos a cambiar un poco que aburrís a veces«, y empecé con el tema de la gaviota, me compré una peluca y hago de mamá de Guadalupe, que es una niña muy linda que se presta para todo, y hago de tarot, pero la gente más me pide las dos cosas, me piden que haga el tarot y todo lo que yo hago.

¿Cuál es el personaje que a vos más te divierte?

A mi me divierte ser yo nomás, pero me gusta intercambiar, me siento libre, me siento bien conmigo mismo.

Yo siempre digo ‘de eso se trata la vida’, hay que ser felices que estamos de pasada, disfruten, amen, quieran, que no importan el que dirán, porque la gente siempre va a hablar, si vos hacés el bien siempre tienen algo para decir, si hacés el mal, bueno, también, ni que hablar, sean felices, estamos de pasada y hay que disfrutar la vida porque hoy estamos, mañana no sabemos, podés ir al almacén y un auto te puede pasar por arriba o te puede dar un ataque o lo que sea durmiendo, por eso hay que disfrutar y ser feliz.

Gracias a la gente que me apoya y me sigue cada día, porque como siempre digo, acá en Uruguay es muy difícil caerle bien a la gente y es muy difícil ser creador de contenido o de vídeos porque le tiene que gustar a la gente, y la verdad que agradezco por todas las oportunidades y todas las cosas lindas que me están pasando y que me pasan, yo creo que es la recompensa de tanto mal que yo pasé algun día y me encanta que la gente sea feliz y se divierta con mis vídeos, así que muchas gracias y muchos éxitos para todos.