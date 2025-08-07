Graves pérdidas por heladas en Salto y Paysandú: citricultores reclaman apoyo urgente

- espacio publicitario -

Hay casos de productores con entre el 70% y el 90% de fruta dañada.

Ola de frío deja a la citricultura en crisis: piden asistencia urgente al gobierno

Un mes después de las intensas heladas registradas los días 1 y 2 de julio en el norte del país, productores citrícolas de Salto y Paysandú enfrentan una situación crítica. Según un informe elaborado por la Sociedad Fomento Rural de Salto, los daños en los cultivos de mandarinas, naranjas, limones y pomelos alcanzan niveles dramáticos, con chacras que perdieron entre el 70 y el 90% de su producción.

Las heladas de radiación afectaron especialmente a las zonas bajas del terreno, donde el aire frío se acumuló y congeló tanto la fruta como el follaje. La variedad más perjudicada fue la mandarina Avana, aunque también se constataron graves daños en las naranjas Valencia y Washington Navel, con fruta deteriorada, caída prematura y pérdida de jugo. “Hay frutas que a simple vista parecen sanas, pero al cortarlas tienen mal sabor o están deshidratadas, lo que indica un daño vascular por congelamiento”, señala el informe.

Zonas como Barrio Albisu, Parada Herrería, Tropezón, Colonia 18 de Julio, Corralitos, Harriague y Salto Grande, entre otras, fueron visitadas por técnicos, constatando daños estructurales tanto en plantas jóvenes como en árboles adultos. En Paysandú, las localidades de Parada Daymán, Chapicuy, Guaviyú y Quebracho mostraron un panorama similar.

Además de las pérdidas económicas por la fruta no comercializable, los productores enfrentan ahora costos extraordinarios para recuperar los montes, con labores como limpieza, poda, aplicaciones sanitarias y fertilización, cuyo costo total por hectárea puede superar los 700 dólares.

Ante este escenario, la SFR de Salto junto a productores de la región mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y elevaron una propuesta con medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre ellas se solicita:

Subsidios para tareas inmediatas como limpieza y sanidad.

para tareas inmediatas como limpieza y sanidad. Créditos blandos con dos años de gracia y cinco años de plazo.

con dos años de gracia y cinco años de plazo. Postergación o exoneración de pagos al BPS, BROU y otras instituciones.

de pagos al BPS, BROU y otras instituciones. Representación en los grupos de trabajo que estudian la creación de seguros contra heladas.

que estudian la creación de seguros contra heladas. Mayor integración y asistencia a PYMES citrícolas a través de DIGEGRA, incluyendo acceso a riego, recambio varietal y vinculación con empresas exportadoras.

Se necesita apoyo del gobierno para evitar el colapso de cientos de pequeños productores citrícolas.

Desde el sector se advierte que esta es la segunda helada severa en dos años consecutivos, lo que agrava la situación financiera de los pequeños y medianos productores. “Muchos son empresas familiares que quedaron fuera de la definición formal de Productor Familiar del MGAP, pero que requieren igual o más atención”, explicaron desde la gremial.

La citricultura es uno de los sectores agrícolas con mayor potencial exportador, con oportunidades crecientes por la apertura del mercado estadounidense y el diferencial de calidad frente al avance del HLB (huanglongbing) en otros países. Sin embargo, sin apoyo, las PYMES podrían quedar fuera del sistema.

“La fruta se cayó. Los ingresos bajan. Pero los costos suben. Necesitamos ayuda para seguir adelante”, resume un productor de Salto mientras rastrilla su chacra dañada.