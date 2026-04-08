Fuerte ciclón extratropical provoca cortes masivos de energía en la costa uruguaya

UTE reporta más de 200.000 servicios afectados tras ciclón en la costa; continúan trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

Un intenso ciclón extratropical impactó Uruguay entre la noche del martes 7 y la madrugada del miércoles 8 de abril, generando importantes afectaciones en el suministro eléctrico, especialmente en la franja costera comprendida entre Montevideo y Rocha.

De acuerdo con el comunicado de UTE, se trata del fenómeno meteorológico más relevante de los últimos años, con consecuencias significativas sobre la infraestructura eléctrica en la zona más poblada del país.

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Vientos intensos y expansión del fenómeno

Según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, los vientos comenzaron a intensificarse sobre las 21:00 horas del martes en Montevideo, con velocidades de hasta 50 km/h y rachas de 80 km/h.

En las horas siguientes, el sistema avanzó hacia el este, incrementando su intensidad. Durante la madrugada alcanzó el departamento de Rocha con vientos sostenidos de entre 60 y 70 km/h y ráfagas que llegaron a los 130 km/h.

Más de 200.000 servicios afectados

El impacto en el sistema eléctrico fue considerable. Al inicio de la jornada, unos 114.000 servicios quedaron sin suministro. A esto se sumaron otros 120.000 cortes sobre las 03:00 de la madrugada debido a desanexiones en la red de alta tensión, que fueron restablecidas en pocos minutos.

Sin embargo, a las 13:00 del miércoles aún permanecían sin energía 41.800 servicios, mientras continúan las evaluaciones en zonas con daños en curso.

Cómo avanza la reposición del servicio

UTE detalló que el proceso de recuperación del suministro se realiza en varias etapas:

Retiro de líneas caídas , priorizando la seguridad de la población.

, priorizando la seguridad de la población. Priorización de redes de media tensión (MT) , fundamentales para restablecer grandes sectores.

, fundamentales para restablecer grandes sectores. Maniobras en la red , que permiten aislar fallas y recuperar zonas no afectadas, logrando reponer cerca del 70% del servicio en las primeras horas.

, que permiten aislar fallas y recuperar zonas no afectadas, logrando reponer cerca del 70% del servicio en las primeras horas. Reconstrucción de infraestructura dañada, una fase que puede extenderse por varios días dependiendo de la magnitud de los daños.

Para esta última etapa, se trabaja coordinadamente con el SINAE y los CECOED departamentales, especialmente en la remoción de árboles y obstáculos sobre líneas eléctricas.

Despliegue de personal y logística

La empresa estatal movilizó un amplio operativo para enfrentar la emergencia. Se estima la participación de unas 1.500 personas, distribuidas en aproximadamente 60 cuadrillas, incluyendo refuerzos provenientes de regiones no afectadas.

UTE también cuenta con la autorización del SINAE para la contratación de empresas externas en situaciones excepcionales.

Recomendaciones y vías de contacto

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, especialmente ante la presencia de cables caídos, y a reportar cualquier incidente a través de los canales oficiales de UTE:

WhatsApp: 098 193 000

SMS al 1930 (con la palabra “LUZ” y número de cuenta)

Teléfono: 0800 1930 o *1930

Web oficial de UTE

Normalización llevará tiempo

Desde la empresa advirtieron que la restitución total del servicio dependerá tanto de la magnitud de los daños como de la mejora en las condiciones climáticas en las próximas horas.

UTE agradeció la comprensión de la ciudadanía ante una situación calificada como excepcional, mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro en todo el territorio afectado.

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