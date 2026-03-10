Fenómeno del impostor: por qué dudamos de nuestro talento

El fenómeno del impostor hace que muchas personas duden de sus capacidades pese a sus logros. La psicología explica sus causas, efectos y cómo afrontarlo.

El fenómeno del impostor: por qué muchas personas dudan de su propio talento

Hay personas que alcanzan metas importantes y, aun así, sienten que algo no encaja. En lugar de experimentar orgullo o confianza, aparece la duda, una sensación de no merecer realmente ese lugar.

En psicología esta experiencia se conoce como fenómeno del impostor. El término fue introducido en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes para describir una vivencia frecuente en mujeres con alto rendimiento académico que, pese a sus logros, creían haber engañado a quienes las evaluaban.

Con el paso del tiempo, la investigación ha demostrado que esta experiencia no se limita a un grupo específico. Puede aparecer en hombres y mujeres, en estudiantes, profesionales experimentados e incluso en personas que están iniciando su carrera. Tampoco se considera un trastorno clínico reconocido por los manuales diagnósticos como el DSM-5 o la CIE-11. Más bien se trata de un patrón psicológico de autoevaluación que genera dudas persistentes sobre la propia competencia.

Qué es exactamente el fenómeno del impostor

El fenómeno del impostor se caracteriza por una discrepancia entre la evidencia externa y la interpretación interna de los logros. Aunque existan señales claras de capacidad (resultados académicos, evaluaciones positivas o reconocimiento profesional) la persona interpreta esos logros como algo accidental o pasajero.

Las investigaciones han identificado tres componentes centrales.

El primero es la atribución externa del éxito. En lugar de reconocer la habilidad personal, los logros se explican por factores como la suerte, el esfuerzo excesivo o el error de quienes evaluaron.

El segundo componente es el temor a ser descubierto. Muchas personas que experimentan este fenómeno sienten que, tarde o temprano, alguien descubrirá que no son tan competentes como aparentan.

El tercer rasgo es la dificultad para internalizar los logros. Incluso cuando reciben reconocimiento o cumplen objetivos importantes, la sensación de legitimidad no se consolida.

Este patrón genera un ciclo psicológico particular. Ante la duda sobre su capacidad, la persona puede reaccionar con un esfuerzo extremo para evitar cometer errores. Cuando el resultado es positivo, el éxito se atribuye precisamente a ese esfuerzo extraordinario, lo que refuerza la idea de que sin esa dedicación excesiva no habría sido posible lograrlo.

No ocurre solo en personas exitosas

Durante mucho tiempo se pensó que el fenómeno del impostor afectaba exclusivamente a personas altamente exitosas. Hoy sabemos que la situación es más compleja.

La experiencia puede aparecer en distintos momentos de la vida, especialmente en periodos de transición o cambio: comenzar un nuevo empleo, iniciar estudios universitarios, asumir responsabilidades de liderazgo o ingresar a un entorno competitivo.

En estos contextos, la persona se enfrenta a estándares desconocidos y a la comparación constante con otros. La incertidumbre natural del aprendizaje puede interpretarse como una señal de incompetencia.

Por esa razón, muchos investigadores sostienen que el fenómeno del impostor no depende únicamente de la personalidad individual, sino también de las condiciones del entorno.

El papel del contexto social y laboral

El mundo laboral contemporáneo se caracteriza por la evaluación permanente, la competencia profesional y la necesidad de actualizar conocimientos de forma constante. Estas condiciones pueden intensificar la sensación de insuficiencia.

Además, ciertos grupos sociales pueden experimentar esta vivencia con mayor frecuencia. Personas que ingresan a espacios donde históricamente han estado subrepresentadas —por ejemplo, estudiantes de primera generación universitaria o profesionales que provienen de contextos sociales distintos al dominante— pueden sentirse “fuera de lugar” incluso cuando su desempeño es adecuado.

En estos casos, la sensación de impostura no surge solamente de la psicología individual, sino también de la relación entre el individuo y el entorno institucional en el que se desarrolla.

El perfeccionismo como factor clave

Uno de los rasgos psicológicos más asociados al fenómeno del impostor es el perfeccionismo desadaptativo. Las personas que se imponen estándares extremadamente altos suelen evaluar su desempeño de manera muy crítica.

Cuando el objetivo es la perfección, cualquier error menor puede interpretarse como evidencia de incapacidad. Esto dificulta reconocer el aprendizaje gradual que forma parte de cualquier proceso profesional.

El perfeccionismo también suele ir acompañado de comparaciones constantes con los demás. En entornos competitivos, la tendencia a medir el propio valor a partir del rendimiento ajeno puede alimentar la sensación de insuficiencia.

Paradójicamente, esta autoexigencia es una de las razones por las que muchas personas con fenómeno del impostor logran buenos resultados: trabajan con gran dedicación para evitar equivocarse.

Consecuencias para la salud mental

Aunque el fenómeno del impostor no es un trastorno psicológico formal, sus efectos pueden ser importantes.

Diversos estudios lo han vinculado con ansiedad, estrés laboral, agotamiento emocional y baja satisfacción profesional. La presión por demostrar permanentemente la propia capacidad puede llevar a jornadas de trabajo excesivas y a una dificultad para disfrutar los logros.

En algunos casos también aparece la evitación de oportunidades. Personas altamente capaces pueden rechazar promociones o nuevos desafíos por miedo a no cumplir con las expectativas.

Este fenómeno produce así una paradoja frecuente: quienes poseen las competencias necesarias para avanzar profesionalmente se detienen por la duda persistente sobre su legitimidad.

Qué puede hacer la psicología

Las intervenciones actuales buscan abordar el fenómeno del impostor desde varias perspectivas.

Un primer paso consiste en normalizar la experiencia de duda. En muchos campos profesionales, especialmente aquellos que implican aprendizaje continuo o creatividad, la incertidumbre forma parte del proceso.

También resulta importante revisar las creencias personales sobre el éxito y el fracaso. En algunos casos, las expectativas familiares o culturales transmiten la idea de que equivocarse es señal de incapacidad, lo que dificulta desarrollar una relación más flexible con el aprendizaje.

Otra línea de trabajo consiste en analizar el contexto. Comprender cómo funcionan las dinámicas de comparación, competencia y evaluación permite relativizar la presión por alcanzar estándares irreales.

Finalmente, muchas intervenciones terapéuticas incluyen estrategias para fortalecer la capacidad de reconocer los propios logros y construir una identidad profesional más estable.

Repensar el éxito

El fenómeno del impostor invita a reflexionar sobre la manera en que la sociedad actual define el éxito y el valor profesional.

En un contexto donde el rendimiento se mide constantemente y las expectativas cambian con rapidez, la sensación de no estar a la altura puede convertirse en una experiencia relativamente común.

Comprender este fenómeno no implica negar la importancia del esfuerzo o del aprendizaje continuo. Significa reconocer que el desarrollo profesional es un proceso gradual, donde la duda y el crecimiento suelen ir de la mano.

Aceptar esa realidad puede ayudar a transformar la sensación de impostura en algo diferente: una señal de que todavía hay espacio para aprender, mejorar y construir una trayectoria propia.

